Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League

La UEFA assegnerà il premio ufficiale "Player of the Match", presentato da PlayStation, dopo ogni partita della UEFA Champions League 2024/25, al miglior giocatore di ogni singola partita della massima competizione europea per club.

Gli Osservatori Tecnici UEFA decideranno chi merita di essere il Player of the Match, assegnando il trofeo ufficiale al miglior giocatore di ogni gara. Le squadre in grassetto (sotto) sono quelle dove gioca il calciatore selezionato.

Fase campionato

Giornata 1

17/09: Young Boys - Aston Villa 0-3 – Youri Tielemans

17/09: Juventus - PSV Eindhoven 3-1 - Kenan Yıldız

17/09: AC Milan - Liverpool 1-3 – Ryan Gravenberch

17/09: Bayern München - GNK Dinamo 9-2 – Harry Kane

17/09: Real Madrid - Stuttgart 3-1 – Thibaut Courtois

17/09: Sporting CP - LOSC Lille 0-2 – Viktor Gyökeres



18/09: Sparta Praha - Salzburg – 

18/09: Bologna - Shakhtar Donetsk –

18/09: Celtic - Slovan Bratislava –

18/09: Club Brugge - Borussia Dortmund –

18/09: Manchester City - Inter –

18/09: Paris Saint-Germain - Girona –



19/09: Feyenoord - Bayer Leverkusen –

19/09: Crvena Zvezda - Benfica – 

19/09: Monaco - Barcelona –

19/09: Atalanta - Arsenal –

19/09: Atlético de Madrid - Leipzig –

19/09: Brest - Sturm Graz –