La Spagna trionfa per il quinto anno consecutivo: Women's EURO Under 19 2026 in breve
sabato 11 luglio 2026
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La Spagna ha conquistato la vittoria a Women's EURO U19 del 2026 in Bosnia ed Erzegovina, il quinto titolo consecutivo e l'ottavo in assoluto, entrambi record.
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La Spagna conquista il Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA 2026 in Bosnia ed Erzegovina, superando la Germania per 1-0 nella finale di Sarajevo.
Con il quinto titolo consecutivo e l'ottavo complessivo, le spagnole migliorano ulteriormente i record già sottratti alla Germania con il trionfo del 2025. Rosalía Domínguez, esterna offensiva della Spagna, è stata eletta Miglior Giocatrice del Torneo, chiudendo inoltre in vetta alla classifica delle marcatrici con tre reti, a pari merito con le compagne Alba Cerrato e Ainoa Gómez, oltre che con la svizzera Emanuela Pfister.
Il torneo in breve
Campione: Spagna
Seconda classificata: Germania
Semifinaliste: Austria, Svezia
Fase a gironi: Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Polonia, Svizzera
Giocatrice del Torneo: Rosalía Domínguez (Spagna)
Migliori marcatrici
Fase finale
3 Alba Cerrato (Spagna)
3 Rosalía Domínguez (Spagna)
3 Ainoa Gómez (Spagna)
3 Emanuela Pfister (Svizzera)
2 Filippa Andersson Widén (Svezia)
2 Weronika Araśniewicz (Polonia)
2 Ingibjörg Magnúsdóttir (Islanda)
2 Felicia Strässer (Germania)
2 Lena Świrska (Polonia)
2 Tessa Zimmermann (Germania)
Incluse qualificazioni
8 Emanuela Pfister (Svizzera)
8 Goren Tamar (Israele)
8 Adéla Trachtová (Cechia)
7 Victoria Havalec (Slovacchia)
7 Greta Spinn (Austria)
Nuovi record
- La Spagna è la prima squadra a vincere un torneo giovanile UEFA per cinque anni consecutivi.
- La Spagna ha vinto l'ottavo titolo in totale, due in più della Germania.
- Spagna ha giocato la tredicesima finale, un altro record.
- Anche Laia López, Amaya García, Emma Moreno, Irune Dorado, Celia Segura e Alba Cerrato erano presenti nella fase finale di EURO WU17 del 2024 e EURO WU19 del 2025. Hanno eguagliato il record di tre vittorie finali nei tornei giovanili UEFA detenuto da Sarah Günther della Germania (2000 WU18, 2001 WU18, 2002 WU19) e Carolin Simon (2008 WU17, 2009 WU17, 2010 WU19).
- Celia Segura ha preso parte anche alla finale di EURO WU17 del 2023 e eguaglia il record di quattro presenze in finali di tornei giovanili UEFA detenuto dai connazionali Aitana Bonmati e Patri Guijarro, Andrea Falcon, Nuria Garrote e Nahikari García.
- L'Austria ha raggiunto le semifinali per la prima volta in un torneo giovanile femminile UEFA.
- La Bosnia ed Erzegovina hanno esordito nella fase finale di EURO WU19.
Tutti i risultati
Fase a eliminazione diretta
Finale
Venerdì 10 luglio
Germania - Spagna 0-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Semifinali
Martedì 7 luglio
Spagna - Svezia 3-0 (Training Centre FFBH, Zenica)
Germania - Austria 1-0 (dts, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Fase a gironi
Giornata 3
Sabato 4 luglio
Gruppo B
Islanda - Svizzera 3-4 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Spagna - Austria 2-1 (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Venerdì 3 luglio
Gruppo A
Polonia - Bosnia ed Erzegovina 5-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Germania - Svezia 2-0 (Training Centre FFBH, Zenica)
Giornata 2
Mercoledì 1 luglio
Gruppo B
Austria - Svizzera 3-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Spagna - Islanda 4-0 (Taining Centre FFBH, Zenica)
Martedì 30 giugno
Gruppo A
Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5 (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Polonia - Germania 1-1 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Giornata 1
Domenica 28 giugno
Gruppo B
Svizzera - Spagna 2-2 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Austria - Islanda 3-0 (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Sabato 27 giugno
Gruppo A
Bosnia ed Erzegovina - Germania 0-5 (Training Centre FFBH, Zenica)
Svezia - Polonia 1-0 (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Women's EURO Under 19: albo d'oro
2026: Spagna (hosts: Bosnia ed Eerzegovina)
2025: Spagna (Polonia)
2024: Spagna (Lituania)
2023: Spagna (Belgio)
2022: Spagna (Cechia)
2021: edizione non disputata
2020: edizione non disputata
2019: Francia (Scozia)
2018: Spagna (Svizzera)
2017: Spagna (Irlanda del Nord)
2016: Francia (Slovacchia)
2015: Svezia (Israele)
2014: Paesi Bassi (Norvegia)
2013: Francia (Galles)
2012: Svezia (Turchia)
2011: Germania (Italia)
2010: Francia (Macedonia del Nord)
2009: Inghilterra (Bielorussia)
2008: Italia (Francia)
2007: Germania (Islanda)
2006: Germania (Svizzera)
2005: Russia (Ungheria)
2004: Spagna (Finlandia)
2003: Francia (Germania)
2002: Germania (Svezia)
WU18 EURO
2001: Germania (Norvegia)
2000: Germania (Francia)
1999: Svezia (Svezia)
1998: Danimarca (andata e ritorno contro Francia)
Titoli
Spagna 8
Germania 6
Francia 5
Svezia 3
Danimarca 1
Inghilterra 1
Italia 1
Paesi Bassi 1
Russia 1
Presenze in finale
Spagna 13
Germania 12*
Francia 11
Germania 11
Norvegia 5
Inghilterra 4
Svezia 4*
Paesi Bassi 2
Danimarca 1
Italia 1
Russia 1
*include la fase finale del girone all'italiana a quattro squadre del 1998/99
Presenze in semifinale
Germania 19*
Francia 18*
Spagna 15
Svezia 10*
Norvegia 9*
Inghilterra 7
Paesi Bassi 7
Danimarca 6
Italia 5*
Russia 3
Svizzera 3
Portogallo 2
Finlandia 2
Austria 1
Irlanda 1
*include le fasi finali del girone all'italiana a quattro squadre del 1998/99 e del 1999/2000
(In grassetto: incluso 2026)