La Spagna trionfa per il quinto anno consecutivo: Women's EURO Under 19 2026 in breve

La Spagna conquista il Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA 2026 in Bosnia ed Erzegovina, superando la Germania per 1-0 nella finale di Sarajevo.

Con il quinto titolo consecutivo e l'ottavo complessivo, le spagnole migliorano ulteriormente i record già sottratti alla Germania con il trionfo del 2025. Rosalía Domínguez, esterna offensiva della Spagna, è stata eletta Miglior Giocatrice del Torneo, chiudendo inoltre in vetta alla classifica delle marcatrici con tre reti, a pari merito con le compagne Alba Cerrato e Ainoa Gómez, oltre che con la svizzera Emanuela Pfister.

Il torneo in breve Campione: ﻿Spagna

Seconda classificata: ﻿Germania

Semifinaliste: Austria, Svezia

Fase a gironi: Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Polonia, Svizzera Giocatrice del Torneo: Rosalía Domínguez (Spagna)

Fase finale

3 Alba Cerrato (Spagna)

3 Rosalía Domínguez (Spagna)

3 Ainoa Gómez (Spagna)

3 Emanuela Pfister (Svizzera)

2 Filippa Andersson Widén (Svezia)

2 Weronika Araśniewicz (Polonia)

2 Ingibjörg Magnúsdóttir (Islanda)

2 Felicia Strässer﻿ (Germania)

2 Lena Świrska (Polonia)

2 Tessa Zimmermann (Germania)

Incluse qualificazioni

8 Emanuela Pfister (Svizzera)﻿

8 Goren Tamar (Israele)

8 Adéla Trachtová (Cechia)

7 Victoria Havalec (Slovacchia)﻿

7 Greta Spinn﻿ (Austria)

Nuovi record

La Spagna è la prima squadra a vincere un torneo giovanile UEFA per cinque anni consecutivi.

La Spagna ha vinto l'ottavo titolo in totale, due in più della Germania.

Spagna ha giocato la tredicesima finale, un altro record.

Anche Laia López, Amaya García, Emma Moreno, Irune Dorado, Celia Segura e Alba Cerrato erano presenti nella fase finale di EURO WU17 del 2024 e EURO WU19 del 2025. Hanno eguagliato il record di tre vittorie finali nei tornei giovanili UEFA detenuto da Sarah Günther della Germania (2000 WU18, 2001 WU18, 2002 WU19) e Carolin Simon (2008 WU17, 2009 WU17, 2010 WU19).

Celia Segura ha preso parte anche alla finale di EURO WU17 del 2023 e eguaglia il record di quattro presenze in finali di tornei giovanili UEFA detenuto dai connazionali Aitana Bonmati e Patri Guijarro, Andrea Falcon, Nuria Garrote e Nahikari García.

L'Austria ha raggiunto le semifinali per la prima volta in un torneo giovanile femminile UEFA.

La Bosnia ed Erzegovina hanno esordito nella fase finale di EURO WU19.

Guarda la Spagna mentre solleva il trofeo di Women’s EURO Under 19

Tutti i risultati

Fase a eliminazione diretta

Finale

Venerdì 10 luglio

Germania - Spagna 0-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo)

Highlights EURO Women's Under-19: Germania - Austria 1-0

Semifinali

Martedì 7 luglio

Spagna - Svezia 3-0 (Training Centre FFBH, Zenica)

Germania - Austria 1-0 (dts, Grbavica Stadium, Sarajevo)

Highlights Women's Under-19 EURO: Spagna - Svezia 3-0

Fase a gironi

Sabato 4 luglio

Gruppo B

Islanda - Svizzera 3-4 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Spagna - Austria 2-1 (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Highlights Women's Under-19 EURO: Spagna - Austria 2-1

Venerdì 3 luglio

Gruppo A

Polonia - Bosnia ed Erzegovina 5-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo)

Germania - Svezia 2-0 (Training Centre FFBH, Zenica) ﻿

Mercoledì 1 luglio

Gruppo B

Austria - Svizzera 3-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Spagna - Islanda 4-0 (Taining Centre FFBH, Zenica) ﻿

Highlights Women's EURO Under 19: Austria - Svizzera 3-1

Martedì 30 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5 (Bilino Polje Stadium, Zenica)﻿

Polonia - Germania 1-1 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)

Domenica 28 giugno

Gruppo B

Svizzera - Spagna 2-2 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Austria - Islanda 3-0 (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Highlights EURO Under 19 Femminile: Svezia - Polonia 1-0

Sabato 27 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Germania 0-5 (Training Centre FFBH, Zenica)

Svezia - Polonia 1-0 (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

La classifica dei giorni

Women's EURO Under 19: albo d'oro 2026: Spagna (hosts: Bosnia ed Eerzegovina)

2025: Spagna (Polonia)

2024: Spagna (Lituania)

2023: Spagna (Belgio)

2022: Spagna (Cechia)

2021: edizione non disputata

2020: edizione non disputata

2019: Francia (Scozia)

2018: Spagna (Svizzera)

2017: Spagna (Irlanda del Nord)

2016: Francia (Slovacchia)

2015: Svezia (Israele)

2014: Paesi Bassi (Norvegia)

2013: Francia (Galles)

2012: Svezia (Turchia)

2011: Germania (Italia)

2010: Francia (Macedonia del Nord)

2009: Inghilterra (Bielorussia)

2008: Italia (Francia)

2007: Germania (Islanda)

2006: Germania (Svizzera)

2005: Russia (Ungheria)

2004: Spagna (Finlandia)

2003: Francia (Germania)

2002: Germania (Svezia)

WU18 EURO

2001: Germania (Norvegia)

2000: Germania (Francia)

1999: Svezia (Svezia)

1998: Danimarca (andata e ritorno contro Francia)

Titoli

Spagna 8

Germania 6

Francia 5

Svezia 3

Danimarca 1

Inghilterra 1

Italia 1

Paesi Bassi 1

Russia 1

Presenze in finale

Spagna 13

Germania 12*

Francia 11

Germania 11

Norvegia 5

Inghilterra 4

Svezia 4*

Paesi Bassi 2

Danimarca 1

Italia 1

Russia 1

*include la fase finale del girone all'italiana a quattro squadre del 1998/99

Presenze in semifinale



Germania 19*

Francia 18*

Spagna 15

Svezia 10*

Norvegia 9*

Inghilterra 7

Paesi Bassi 7

Danimarca 6

Italia 5*

Russia 3

Svizzera 3

Portogallo 2

Finlandia 2

Austria 1

Irlanda 1

*include le fasi finali del girone all'italiana a quattro squadre del 1998/99 e del 1999/2000

(In grassetto: incluso 2026)