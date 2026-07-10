Finale Women's EURO Under 19 2026: Germania - Spagna 0-1

Un gol di Irune Dorado ha regalato alla Spagna il quinto titolo consecutivo agli Europei Femminili Under 19 UEFA. Nella finale disputata allo Stadio Grbavica di Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, le iberiche hanno superato la Germania per 1-0.

Già nel 2025 la Spagna aveva riscritto la storia della competizione, superando due record detenuti proprio dalla Germania grazie al quarto titolo consecutivo e al settimo successo complessivo. Con il trionfo del 2026, le spagnole hanno ulteriormente allungato il proprio dominio, conquistando il quinto Europeo Under 19 di fila e l'ottavo nella loro storia.

I momenti chiave 5' Laia López respinge il tentativo di testa di Strässer ﻿﻿

20' Kurmme para la conclusione di Rosalía

60' Irune Dorado porta la Spagna in vantaggio

75' Krumme decisiva ancora su Rosalía

La partita in breve: il successo della Spagna

﻿La Spagna conferma lo stesso undici titolare che in semifinale ha travolto la Svezia per 3-0. La Germania, invece, ritrova in difesa la capitana Luzie Zähringer, rientrata dopo la squalifica, e schiera Leonie Köpp in attacco rispetto alla formazione che ha superato l'Austria ai tempi supplementari allo Stadio Grbavica.

La Germania parte con grande intensità e costringe subito Laia López a un intervento decisivo, respingendo da distanza ravvicinata un colpo di testa di Felicia Strässer. Con il passare dei minuti, però, la Spagna prende il controllo della gara. Janne Krumme è attenta in uscita e anticipa Celia Segura, lanciata verso la porta. Poco dopo Elene Gurtubay sfiora il vantaggio con un tiro che termina di poco a lato del palo, mentre la stessa Krumme si supera ancora con due interventi da distanza ravvicinata su Ainoa Gómez e Rosalía Domínguez

La finale minuto per minuto

La Germania va all'intervallo sullo 0-0 e nella ripresa inserisce Paula Rintzner, passando al 3-5-2. Dopo un buon avvio delle tedesche, però, è la Spagna a prendere in mano la gara e al 60' trova il gol decisivo: sul calcio d'angolo di Rosalía Domínguez, Irune Dorado firma l'1-0 con una pregevole deviazione.

La Spagna continua a spingere e Rosalía sfiora il raddoppio al termine di una delle sue incursioni, ma trova la risposta di Janne Krumme. La Germania non riesce a reagire e la Spagna può festeggiare un altro trionfo a Women's EURO Under 19.

Formazioni

Germania: Krumme; Száraz, Zähringer, Müller; Strässer (Eggert 59'), Schneider, Gmeineder, Memminger (Maas 79'); Köpp (Terakaj 79'), Börner (Zimmermann 79'), Portella (Rintzner 46')

Spagna: Laia López; Emma Moreno, Silvi Cristóbal, Amaya García, Julia Torres; Celia Segura (Adriana Folgado 74'), Irune Dorado, Elene Gurtubay, Rosalía Domínguez; Ainoa Gómez; Alba Cerrato