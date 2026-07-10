Rosalía Domínguez della Spagna è stata nominata miglior giocatrice di Women's EURO Under 19

﻿Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha eletto la centrocampista spagnola Rosalía Domínguez miglior giocatrice del Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA 2026.

La diciassettenne è stata tra le capocannoniere del torneo con tre reti, a pari merito con altre tre calciatrici, e ha messo a referto anche quattro assist. Tra questi, quello decisivo per il gol di Irune Dorado nella finale, nato da uno schema su calcio piazzato che ha regalato il titolo alla Spagna

L'esultanza di Rosalía Domínguez e Emma Moreno UEFA via Getty Images

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha motivato così la scelta: "Per tutto il torneo è stata una costante minaccia sulla corsia sinistra, grazie alla sua abilità nell'uno contro uno, ai movimenti intelligenti, all'ottima intesa con le compagne e alla qualità delle giocate negli ultimi metri.

La sua capacità di dare ampiezza alla manovra, accentrarsi per creare superiorità numerica e risultare decisiva nei momenti chiave l'ha resa un punto di riferimento del gioco offensivo della Spagna, senza mai far mancare un prezioso contributo anche in fase difensiva.

Le prestazioni di Rosalía Domínguez hanno evidenziato non solo un grande talento individuale, ma anche una notevole maturità tattica, qualità che le valgono pienamente il riconoscimento di Miglior Giocatrice del Torneo".

Le analisi e le valutazioni del Gruppo degli Osservatori Tecnici della UEFA confluiranno nel Rapporto Tecnicodedicato alla fase finale dell'Europeo femminile Under 19, disputata in Bosnia ed Erzegovina, che sarà pubblicato nel corso dell'anno su uefatechnicalreports.com.