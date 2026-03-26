UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata quarti di finale

giovedì 26 marzo 2026

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno scelto la Squadra della Settimana dell'andata dei quarti di finale, dove compaiono giocatrici di cinque club diversi.

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Anneke Borbe, Arsenal

Ha effettuato cinque parate, registrando il maggior numero di gol evitati della settimana, e ha resistito alla pressione costante del Chelsea riuscendo a mantenere il vantaggio di due gol della sua squadra.

Caitlin Dijkstra, Wolfsburg

Dominante in difesa con 12 respinte, più di qualsiasi altra giocatrice di questa settimana, oltre a tre intercetti, ha svolto un ruolo cruciale nel fermare l'attacco dell'OL Lyonnes.

Janina Minge, Wolfsburg

Ha contribuito a mantenere la porta inviolata contro l'OL Lyonnes grazie a una prestazione sicura in fase di possesso palla. Ha inoltre vinto la maggior parte dei duelli individuali e messo a segno tre intercetti decisivi.

Katie McCabe, Arsenal

Ha effettuato un assist millimetrico su calcio di punizione per il primo gol e ha dimostrato la sua versatilità spostandosi al centro della difesa dopo l'intervallo.

Vicky López, Barcelona

Ha segnato un gol e fatto un assist, dando anche un contributo in fase difensiva con sei recuperi palla.

Momoko Tanikawa, Bayern München

Ha avuto un impatto decisivo entrando dalla panchina, grazie all'assist per il secondo gol del Bayern e al gol della vittoria dell'andata.

Alexia Putellas, Barcelona

Metronomo instancabile del Barcelona, ha dettato i ritmi della squadra, si è fatta trovare negli spazi per ricevere la palla e ha effettuato inserimenti precisi che hanno allungato le linee avversarie, creando continue occasioni da gol.

Vivien Endemann, Wolfsburg

Punto di riferimento costante in contropiede, capace di sfruttare la sua velocità per creare pericoli e subire falli in zone nevralgiche, ha aiutato anche in fase difensiva vincendo il 73% dei duelli personali. Inoltre ha effettuato l'assist per il gol di Lineth Beerensteyn.

Pernille Harder, Bayern München

Elemento chiave dell'attacco del Bayern, ha portato due volte la sua squadra in vantaggio grazie a movimenti intelligenti dietro a difesa avversaria e a una freddezza sotto porta che ha costantemente messo in difficoltà la linea difensiva del Manchester United.

Alessia Russo, Arsenal

Determinante in ogni fase del secondo tempo, ha segnato un gol di pregevole fattura con uno dei suoi due tiri e ha dato all'Arsenal un vantaggio fondamentale in vista del ritorno. Inoltre ha aiutato anche in fase difensiva, come dimostrano i suoi continui intercetti e recuperi palla.

Linda Caicedo, Real Madrid

Spina nel fianco della difesa avversaria, ha creato continui pericoli con le sue incursioni in profondità. Ha anche segnato due gol che hanno permesso alla sua squadra di restare in corsa per la qualificazione in vista della partita di ritorno.

Altri articoli simili

La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta
Live 20/02/2026

La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta

Gli osservatori tecnici UEFA hanno scelto la squadra ideale delle partite di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, composta da giocatrici delle quattro squadre vincitrici.
La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata spareggi fase a eliminazione diretta
Live 13/02/2026

La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata spareggi fase a eliminazione diretta

Gli osservatori tecnici hanno scelto le migliori calciatrici delle gare di andata degli spareggi.
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 26 marzo 2026

Scelti per te

Riepilogo: Bayern in vantaggio con Tanikawa
Live 25/03/2026

Riepilogo: Bayern in vantaggio con Tanikawa

Lo United risponde puntualmente a due gol di Pernille Harder, ma la subentrata Momoko Tanikawa regala la vittoria al Bayern.
Riepilogo: Barcelona travolgente nella gara di andata
Live 25/03/2026

Riepilogo: Barcelona travolgente nella gara di andata

Nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, il Barcelona travolge il Real Madrid in trasferta nel derby di Spagna.
Arsenal implacabile contro il Chelsea
Live 24/03/2026

Arsenal implacabile contro il Chelsea

L'Arsenal si aggiudica il primo round del derby londinese ai quarti di finale: appuntamento a Stamford Bridge mercoledì prossimo.
Il Wolfsburg batte di misura l'OL
Live 24/03/2026

Il Wolfsburg batte di misura l'OL

Un gol di Lineth Beerensteyn da fuori area, decide l'andata in favore del Wolfsburg.