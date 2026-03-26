La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata quarti di finale

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Anneke Borbe, Arsenal

Ha effettuato cinque parate, registrando il maggior numero di gol evitati della settimana, e ha resistito alla pressione costante del Chelsea riuscendo a mantenere il vantaggio di due gol della sua squadra.

Caitlin Dijkstra, Wolfsburg

Dominante in difesa con 12 respinte, più di qualsiasi altra giocatrice di questa settimana, oltre a tre intercetti, ha svolto un ruolo cruciale nel fermare l'attacco dell'OL Lyonnes.

Janina Minge, Wolfsburg

Ha contribuito a mantenere la porta inviolata contro l'OL Lyonnes grazie a una prestazione sicura in fase di possesso palla. Ha inoltre vinto la maggior parte dei duelli individuali e messo a segno tre intercetti decisivi.

Katie McCabe, Arsenal

Ha effettuato un assist millimetrico su calcio di punizione per il primo gol e ha dimostrato la sua versatilità spostandosi al centro della difesa dopo l'intervallo.

Vicky López, Barcelona

Ha segnato un gol e fatto un assist, dando anche un contributo in fase difensiva con sei recuperi palla.

Momoko Tanikawa, Bayern München

Ha avuto un impatto decisivo entrando dalla panchina, grazie all'assist per il secondo gol del Bayern e al gol della vittoria dell'andata.

Alexia Putellas, Barcelona

Metronomo instancabile del Barcelona, ha dettato i ritmi della squadra, si è fatta trovare negli spazi per ricevere la palla e ha effettuato inserimenti precisi che hanno allungato le linee avversarie, creando continue occasioni da gol.

Vivien Endemann, Wolfsburg

Punto di riferimento costante in contropiede, capace di sfruttare la sua velocità per creare pericoli e subire falli in zone nevralgiche, ha aiutato anche in fase difensiva vincendo il 73% dei duelli personali. Inoltre ha effettuato l'assist per il gol di Lineth Beerensteyn.

Pernille Harder, Bayern München

Elemento chiave dell'attacco del Bayern, ha portato due volte la sua squadra in vantaggio grazie a movimenti intelligenti dietro a difesa avversaria e a una freddezza sotto porta che ha costantemente messo in difficoltà la linea difensiva del Manchester United.

Alessia Russo, Arsenal

Determinante in ogni fase del secondo tempo, ha segnato un gol di pregevole fattura con uno dei suoi due tiri e ha dato all'Arsenal un vantaggio fondamentale in vista del ritorno. Inoltre ha aiutato anche in fase difensiva, come dimostrano i suoi continui intercetti e recuperi palla.

Linda Caicedo, Real Madrid

Spina nel fianco della difesa avversaria, ha creato continui pericoli con le sue incursioni in profondità. Ha anche segnato due gol che hanno permesso alla sua squadra di restare in corsa per la qualificazione in vista della partita di ritorno.