La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata spareggi fase a eliminazione diretta

La Squadra della settimana viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA. Gli osservatori UEFA assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA che segue le partite direttamente da Nyon, in Svizzera.

Phallon Tullis-Joyce, Manchester United

Ha compiuto quattro interventi decisivi, permettendo al Manchester United di mantenere la porta inviolata mentre l’Atleti spingeva per rientrare in partita. Decisive anche le sue parate nella ripresa.

María Méndez, Real Madrid

Ha svolto un ruolo chiave nella vittoria in trasferta del Real Madrid, difendendo l’area di rigore con efficacia e chiudendo la partita con otto rinvii e due tiri bloccati.

Maya Le Tissier, Manchester United

Ha offerto una prestazione difensiva solida quando la sua squadra ne aveva più bisogno, soprattutto dentro e nei pressi dell’area di rigore nella ripresa. Da sottolineare gli otto rinvii, i due tiri bloccati e i due intercetti.

Sarai Linder, Wolfsburg

Ha segnato un incredibile gol del pareggio per il Wolfsburg e ha incarnato alla perfezione lo spirito combattivo mostrato da tutta la squadra dopo essere andata sotto di due reti.

Barbara Bonansea, Juventus

Ha offerto una prestazione solida sulla fascia destra, contribuendo sia in fase difensiva sia sul piano fisico con quattro recuperi palla, sette duelli vinti e quattro contrasti riusciti.

Kaja Korošec, Paris FC

Ha segnato il gol del vantaggio in una sconfitta di misura, permettendo al Paris FC di mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

Frida Maanum, Arsenal

Ha avuto un’enorme impatto sulla partita, segnando una doppietta e creando numerose occasioni. La norvegese si è distinta per la sua pericolosità sotto porta e per i movimenti tra le linee, mettendo in seria difficoltà la difesa dell’OH Leuven.

Caitlin Foord, Arsenal

Ha creato più occasioni di qualsiasi altra giocatrice questa settimana (cinque), fornendo anche due assist nella vittoria in Belgio.

Olivia Smith, Arsenal

Ha segnato un gol ed è stata pericolosa con ottimi movimenti dentro e intorno l’area di rigore, creando problemi alla difesa avversaria per tutta la partita.

Linda Caicedo, Real Madrid

Dimostrando tutta la sua classe individuale, Caicedo ha avuto un ottimo tempismo nello smarcarsi negli spazi, oltre alla capacità di avanzare palla al piede e la lucidità nel coinvolgere le compagne meglio posizionate, coronando la sua prestazione con un gol e un assist.

Melvine Malard, Manchester United

È stata una minaccia costante per la difesa dell’Atleti ed è stata coinvolta nei momenti chiave che hanno assicurato la vittoria alla sua squadra, segnando un gol e fornendo due assist.