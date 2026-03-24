Andata quarti di finale Women's Champions League: Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0

Un gol di Lineth Beerensteyn nei primi minuti di gioco, dopo una deviazione decisiva di Egurrola, regala il vantaggio al Wolfsburg nella partita di andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro l'OL Lyonnes.

L'OL domina la gara d'andata contro un club che ha battuto in tre delle quattro ultime sfide (per non parlare delle due precedenti proprio ai quarti di finale), ma perde di misura in Germania. Giovedì prossimo, le francesi dovranno quindi rimontare un gol di svantaggio per raggiungere la semifinale per la quindicesima volta nella sua storia. Il Wolfsburg, che aveva perso le ultime sette partite contro l'OL nell'arco di quasi un decennio, ha mostrato una difesa solida, sebbene poco prima dell'ora di gioco, Kadidiatou Diani abbia colpito un palo.

Momenti chiave 14' Il tiro di Beerensteyn entra in rete dopo una deviazione decisiva

26' Il colpo di testa di Beerensteyn su cross di Huth esce di poco

59' Diani colpisce il palo per l'OL

La partita in breve

Forte di un bilancio in positivo negli ultimi anni contro il Wolfsburg e del successo per 3-1 nella fase campionato, l'OL inizia l'andata dei quarti in grande spolvero. Tuttavia è il Wolfsburg, (per la prima volta senza Alex Popp dopo 12 partite contro l'OL), a sbloccare il risultato: dopo un rapido contropiede, Beerensteyn calcia da fuori area e spiazza il portiere grazie alla deviazione decisiva di Damaris Egurrola.

Le ospiti cercano di reagire e con Ada Hegerberg che sfiora solamente il cross di Melchie Dumornay. Poco dopo, il colpo di testa di Beerensteyn su cross di Svenja Huth, esce di poco sopra la traversa.

La cronaca di Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0

Nella ripresa le ospiti vanno alla ricerca del pari e arrivano a un passo dal gol con Diani, la cui conclusione colpisce il palo poco prima dell'ora di gioco. L’OL sostituisce Diani con l’ex giocatrice del Wolfsburg, Jule Brand, e fa entrare anche Korbin Shrader, che sfiora subito il gol, per aumentare il coefficiente offensivo della squadra.

Tuttavia, nonostante gli ingressi di Lily Yohannes e Marie-Antoinette Katoto per l'OL, le ospiti non riescono a superare l'arcigna difesa del Wolfsburg e perdono la prima partita della stagione nell'arco dei 90 minuti.

Vodafone Player of the Match: Vivien Endemann (Wolfsburg)

Vivien Endemann con il premio UEFA via Getty Images

Formazioni ufficiali

Wolfsburg: Johannes; Bjelde (Bergsvand 84'), Dijkstra, Küver, Linder; Kielland (Levels 70'), Minge; Huth, Peddemors, Endemann (Zicai 75'); Beerensteyn



OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola (Yohannes 71'), Heaps (Shrader 60'); Diani (Brand 61'), Hegerberg (Katoto 71'), Chawinga (Becho 78')

Finale a Oslo