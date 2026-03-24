Andata quarti di finale di Women's Champions League: Arsenal - Chelsea 3-1

L'Arsenal, detentore della UEFA Women's Champions League, affronterà il Chelsea in vantaggio per 3-1 dopo la vittoria all'andata dei quarti di finale.

Anche se il Chelsea colpisce due legni nei primi minuti, l'Arsenal va al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Stina Blackstenius e Chloe Kelly. Lauren James accorcia le distanze con un gol spettacolare, ma a un quarto d'ora dalla fine Alessia Russo ripristina il doppio vantaggio delle Gunners.

Momenti chiave 6' Un cross di Thompson viene deviato sul palo

8' Anche James colpisce un legno per il Chelsea

22' Blackstenius porta l'Arsenal in vantaggio

32' Kelly raddoppia dalla distanza

66' James accorcia con una rete spettacolare

76' Russo sigla il 3-1

La partita in breve

Il Chelsea, decimato dagli infortuni, schiera una difesa a tre, ma entrambe le squadre hanno diverse assenti anche per la finale di AFC Asian Women's Cup disputata a Sydney lo scorso sabato. Le ospiti sfiorano inaspettatamente il vantaggio nei primi minuti: Alyssa Thompson si accentra dalla fascia destra e fa partire un tiro che rimpalla su Laia Codina e finisce sul palo; poco dopo, Lauren James si trova a tu per tu con il portiere e colpisce lo stesso legno.

L'Arsenal, però, si riprende dopo un inizio difficile e passa in vantaggio a metà del primo tempo con un colpo di testa di Stina Blackstenius su calcio di punizione di Katie McCabe. Le Gunners prendono slancio e raddoppiano al 32' con un tiro dalla distanza di Chloe Kelly.

La cronaca di Arsenal - Chelsea

Il Chelsea cerca di accorciare nel finale del primo tempo, ma l'Arsenal inizia la ripresa con maggiore impeto. Alessia Russo mette alla prova Hannah Hampton, mentre Naomi Girma interviene sulla successiva conclusione di Blackstenius. Al 66', le Blues riescono comunque a dimezzare lo svantaggio grazie a uno spettacolare pallonetto a giro dalla lunga distanza di James.

Undici minuti più tardi, però, arriva il gol del 3-1 di Russo, che consolida il primo posto nella classifica marcatrici. L'anno scorso, il Chelsea ha ribaltato uno svantaggio di due gol al ritorno dei quarti contro il Manchester City: mercoledì prossimo dovrà ripetere l'impresa per evitare la prima eliminazione in questa fase del torneo.

Vodafone Player of the Match: Alessia Russo (Arsenal)

Alessia Russo

Formazioni

Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina (Hinds 46'), McCabe; Mead (Holmberg 77'), Little, Mariona (Pelova 90'+3); Russo, Blackstenius (Maanum 77'), Kelly (Smith 60')

Chelsea: Hampton; Girma (Rytting Kaneryd 57'), Buchanan, Buurman; Bronze, Cuthbert (Kaptein 82'), Walsh, Nüsken, Baltimore; James, Thompson﻿

Finale a Oslo