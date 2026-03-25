Andata quarti di finale Women's Champions League: Real Madrid - Barcelona 2-6
mercoledì 25 marzo 2026
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Nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, il Barcelona travolge il Real Madrid in trasferta nel derby di Spagna.
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Il Barcelona è vicino all'ottava qualificazione consecutiva in semifinale dopo il successo nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro il Real Madrid.
Momenti chiave
6' Pajor segna su assist di Alexia Putellas
13' Brugts raddoppia il vantaggio del Barcelona
30' Linda Caicedo accorcia le distanze
32' Irene Paredes segna di testa su corner di Pina
57' Pajor segna il suo secondo gol della partita
64' Vicky Lòpez segna su cross di Graham Hansen
66' Linda Caicedo segna ancora
89' Alexia Putellas trasforma un rigore
La cronaca della partita
Il Barcellona passa in vantaggio al sesto minuto: Alexia Putellas si inserisce in area dopo una verticalizzazione di Patri Guijarro e serve Pajor che sblocca il risultato. Al 13' le ospiti raddoppiano con un colpo di testa di Esmee Brugts su cross di Vicky Lòpez, ma alla mezz'ora il Madrid accorcia le distanze: Linda Caicedo entra in area su un filtrante di Athenea del Castillo, aggira Cata Coll e deposita il pallone in rete. Due minuti dopo, però, Irene Parades segna di testa su calcio d'angolo battuto da Clàudia Pina, riportando le ospiti in vantaggio di due reti.
Le tre volte campionesse d'Europa non rallentano dopo l'intervallo e si portano sul 4-1 poco prima dell'ora di gioco con Pajor su assist di Clara Serrajordi dopo una rapida incursione dalla zona centrale del campo. Poco dopo il suo ingresso in campo per Serrajordi, Caroline Graham Hansen effettua il cross per il 5-1 di Vicky Lòpez.
Dopo due minuti, il Madrid accorcia nuovamente le distanze con una conclusione di Linda Caicedo che si insacca all'incrocio dei pali, ma il Barcelona non allenta la pressione e si porta sul 6-2 con un rigore di Alexia Putellas dopo un fallo in area di Sara Holmgaard su Graham Hansen.
Il Real Madrid cercherà di riscattarsi domenica, quando ospiterà nuovamente il Barcellona in Liga F prima del ritorno al Camp Nou.
Vodafone Player of the Match: Alexia Putellas (Barcelona)
"Ha giocato in modo eccellente, controllando il gioco, trovando spazi per ricevere la palla e compiendo inserimenti letali che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. I suoi movimenti l'hanno portata da una parte all'altra del campo, creando continuamente occasioni da gol".
Osservatori Tecnici UEFA
Formazioni
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Weir (Irune Dorado 65'), Angeldahl, Däbritz (Toletti 65'); Athenea (Santiago 85'), Feller (Keukelaar 65'), Linda Caicedo
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara (Mapi León 74'), Brugts; Serrajordi (Graham Hansen 60'), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López (Schertenleib 74'), Pajor (Paralluelo 67'), Clàudia Pina
Cosa succede dopo?
La gara di ritorno si giocherà al Camp Nou alle 18:45 CET di giovedì 2 aprile.
La vincitrice affronterà una tra Man United e Bayern in semifinale.
Andata delle semifinali: 25/26 aprile
Ritorno delle semifinali: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio):
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2