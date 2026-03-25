Andata quarti di finale Women's Champions League: Real Madrid - Barcelona 2-6

Il Barcelona è vicino all'ottava qualificazione consecutiva in semifinale dopo il successo nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro il Real Madrid.﻿

Momenti chiave 6' Pajor segna su assist di Alexia Putellas

13' Brugts raddoppia il vantaggio del Barcelona

30' Linda Caicedo accorcia le distanze

32' Irene Paredes segna di testa su corner di Pina

57' Pajor segna il suo secondo gol della partita

64' Vicky Lòpez segna su cross di Graham Hansen

66' Linda Caicedo segna ancora

89' Alexia Putellas trasforma un rigore

La cronaca della partita

Il Barcellona passa in vantaggio al sesto minuto: Alexia Putellas si inserisce in area dopo una verticalizzazione di Patri Guijarro e serve Pajor che sblocca il risultato. Al 13' le ospiti raddoppiano con un colpo di testa di Esmee Brugts su cross di Vicky Lòpez, ma alla mezz'ora il Madrid accorcia le distanze: Linda Caicedo entra in area su un filtrante di Athenea del Castillo, aggira Cata Coll e deposita il pallone in rete. Due minuti dopo, però, Irene Parades segna di testa su calcio d'angolo battuto da Clàudia Pina, riportando le ospiti in vantaggio di due reti.

La cronaca di Real Madrid - Barcelona

Le tre volte campionesse d'Europa non rallentano dopo l'intervallo e si portano sul 4-1 poco prima dell'ora di gioco con Pajor su assist di Clara Serrajordi dopo una rapida incursione dalla zona centrale del campo. Poco dopo il suo ingresso in campo per Serrajordi, Caroline Graham Hansen effettua il cross per il 5-1 di Vicky Lòpez.

Dopo due minuti, il Madrid accorcia nuovamente le distanze con una conclusione di Linda Caicedo che si insacca all'incrocio dei pali, ma il Barcelona non allenta la pressione e si porta sul 6-2 con un rigore di Alexia Putellas dopo un fallo in area di Sara Holmgaard su Graham Hansen.

Il Real Madrid cercherà di riscattarsi domenica, quando ospiterà nuovamente il Barcellona in Liga F prima del ritorno al Camp Nou.

Vodafone Player of the Match: Alexia Putellas (Barcelona)

Alexia Putellas col premio UEFA via Getty Images

"Ha giocato in modo eccellente, controllando il gioco, trovando spazi per ricevere la palla e compiendo inserimenti letali che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. I suoi movimenti l'hanno portata da una parte all'altra del campo, creando continuamente occasioni da gol".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Weir (Irune Dorado 65'), Angeldahl, Däbritz (Toletti 65'); Athenea (Santiago 85'), Feller (Keukelaar 65'), Linda Caicedo

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara (Mapi León 74'), Brugts; Serrajordi (Graham Hansen 60'), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López (Schertenleib 74'), Pajor (Paralluelo 67'), Clàudia Pina

La finale 2026 si giocherà a Oslo