Andata quarti di finale Women's Champions League: Manchester United - Bayern München 2-3

Momoko Tanikawa segna a sei minuti dalla fine e regala al Bayern München la vittoria nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro il Manchester United

Le ospiti si portano avanti due volte con Pernille Harder e vengono raggiunte puntualmente dallo United, ma Tanikawa, appena rientrata dall'Australia dopo aver vinto la Coppa d'Asia con il Giappone, assicura al Bayern il minimo vantaggio in vista del ritorno di mercoledì prossimo a Monaco.

Momenti chiave 2': Harder segna per il Bayern

24': Le Tissier pareggia su rigore

71' Harder segna di nuovo per le padrone di casa

76' Lundkvist pareggia di testa

84' Tanikawa segna il gol del 3-2

La partita in breve: Bayern in leggero vantaggio

Dopo appena due minuti, Harder segna approfittando di un lancio in profondità di Arianna Caruso e insaccando con freddezza. Lo United, con le ex di turno Lea Schüller, Fridolina Rolfö e Julia Zigiotti Olme, inizia a entrare in partita e pareggia al 24' con Le Tissier su rigore dopo un fallo di mano di Glódís Perla Viggósdóttir.

La gara prosegue equilibrata: Melvine Malard mette alla prova il portiere ospite Ena Mahmutovic, mentre Le Tissier compie un intervento decisivo per impedire a Harder di incornare su cross di Giulia Gwinn e Viggósdóttir calcia alto su calcio d'angolo di Caroline Simon. Anche Schüller sfiora il gol più volte nel finale del primo tempo contro la sua ex squadra.

La partita minuto per minuto: Man Utd - Bayern 2-3

Il copione della partita non cambia molto dopo l'intervallo, con entrambe le difese che limitano gli attacchi avversari. Al 71', però, Harder va di nuovo a segno, insaccando dopo un passaggio filtrante di Tanikawa. Come Hinata Miyazawa dello United, l'autrice dell'assist è in campo solo quattro giorni dopo aver vinto la Coppa d'Asia a Sydney con il Giappone.

Lo United reagisce dopo soli cinque minuti con Hanna Lundkist, che devia in rete un calcio d'angolo di Le Tissier nonostante il disperato tentativo acrobatico di Georgia Stanway. A sei minuti dalla fine, però, il Bayern sigla il 3-2 con Tanikawa, che scambia con Franziska Kett, supera Zigiotti Olme e insacca nell'angolo.

Vodafone Player of the Match: Momoko Tanikawa (Bayern)

Momoko Tanikawa AFP via Getty Images

Formazioni

Man United: Tullis-Joyce; Lundkvist, Le Tissier, Turner, Rolfö; Zigiotti Olme, Miyazawa (Awujo 76'), Naalsund; Park, Schüller (Jayde Riviere 76'), Malard

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon (Tanikawa 59'); Stanway, Kakounan (Imade 72'); Dallmann, Caruso (Ballisager 88'), Kett; Harder