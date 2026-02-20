La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Stina Johannes, Wolfsburg

Ha effettuato parate decisive nel secondo tempo, quando la Juventus ha prevalso nel possesso palla senza riuscire a segnare. Johannes ha letto bene la partita e ha trasmesso calma alla sua squadra che in quel momento era sotto forte pressione, chiudendo con nove parate nel secondo tempo.

Eva Navarro, Real Madrid

Ha partecipato attivamente ad entrambi i gol del Real Madrid: nel primo ha effettuato un cross preciso, mentre nel secondo dopo un recupero ha propiziato l'autogol delle avversarie. Ha avuto un impatto enorme nella manovra offensiva del Real Madrid.

Caitlin Dijkstra, Wolfsburg

Una dimostrazione di resilienza difensiva che è stata fondamentale nella vittoria in trasferta del Wolfsburg. I 15 interventi difensivi della centrale olandese sono stati i più numerosi registrati questa settimana e hanno aiutato la sua squadra a resistere agli assalti della Juve e a mantenere la porta inviolata.

Millie Turner, Manchester United

Ha contribuito a mantenere la porta inviolata con una solida prestazione difensiva. Ha vinto sette duelli individuali su dieci, cinque dei quali aerei. Turner ha anche contribuito con otto respinte, spegnendo le velleità di rimonta dell'Atleti.

Katie McCabe, Arsenal

È stata decisiva con un assist e quattro occasioni create. McCabe ha portato a destinazione cinque dei suoi sei cross, aiutando la sua squadra a mantenere il controllo della partita per tutta la durata dell'incontro.

Jess Park, Manchester United

Ha dimostrato grande tecnica, sicurezza e visione di gioco, creando occasioni grazie a passaggi precisi. Ha anche segnato un gol fantastico a coronamento di una prestazione offensiva decisiva.

Lisa Naalsund, Manchester United

Ha tirato le fila del centrocampo del Manchester United, fornendo un assist, creando quattro occasioni da gol e completando 13 recuperi palla.

Mariona Caldentey, Arsenal

Unica giocatrice dell'Arsenal ad aver disputato tutte le partite di questa Women's Champions League, Caldentey ha avuto un impatto determinante sulla partita, dettando i tempi con passaggi intelligenti e contribuendo in fase difensiva. Sempre presente a tutto campo, ha coronato la sua prestazione trasformando un rigore con grande freddezza.

Vivien Endemann, Wolfsburg

Ha disputato una partita completa, segnando anche il decisivo gol del vantaggio del Wolfsburg. È stata la leader dell'attacco e il punto di riferimento della manovra delle tedesche.

Naomie Feller, Real Madrid

Ha realizzato il gol del vantaggio del Real Madrid ed è stata una minaccia costante grazie ai suoi movimenti. Ha spaziato su tutto il fronte offensivo e ha creato due occasioni da gol.

Alessia Russo, Arsenal

Ha segnato due gol in una partita di Women's Champions League per la quinta volta, assicurando all'Arsenal il passaggio ai quarti di finale e eguagliando il bottino della scorsa stagione con il suo 50° gol per il club. I movimenti senza palla di Russo hanno costantemente attirato i difensori avversari liberando gli spazi per le compagne.