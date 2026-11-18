La griglia dei quarti di finale di marzo della ﻿UEFA Nations League 2026/27 si è completata con l'ultima giornata della fase a leghe. Il sorteggio di venerdì 20 maggio deciderà gli accoppiamenti degli spareggi e della fase a eliminazione diretta.

Conosciamo meglio le otto squadre dei quarti di finale: cammino di qualificazione, allenatori, risultati fase a leghe e giocatori più performanti.

Quarti di finale Nations League 2026/27 Prime dei gironi (Gruppi A1-4): Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo

Seconde dei gironi (Gruppi A1-4): Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia

Belgio celebrate sealing quarter-final progress Getty Images

Come si è qualificato: secondo Gruppo A1

Miglior piazzamento in Nations League: 4° posto (2020/21)

Ct: Mark van Bommel

Risultati fase a leghe

25/09: Italia - Belgio 0-2

28/09: Belgio - Francia 0-1

02/10: Belgio 3-0 Turchia

05/10: Francia - Belgio 4-1

12/11: Turchia - Belgio 1-2 15/11: Belgio - Italia 4-1

Il Belgio si è presentato ai nastri di partenza della sesta giornata al terzo posto del Gruppo A1, ma ha chiuso al secondo grazie alla strepitosa rimonta contro l'Italia. Allenati da Van Bommel dal luglio 2026, i Red Devils sono stati guidati in campo da un Kevin De Bruyne in gran forma: il 35enne centrocampista è stato il protagonista con tre gol e due assist, mentre Charles De Ketelaere ha fatto addirittura meglio nel computo degli assist con tre.

L'Inghilterra esulta per la vittoria in trasferta contro la Spagna UEFA via Getty Images

Come si è qualificata: prima Gruppo A3

Miglior piazzamento in Nations League: 3° posto (2018/19)

Ct: Thomas Tuchel

Risultati fase a leghe

26/09: Inghilterra - Spagna 2-3

29/09: Cechia - Inghilterra 0-2

03/10: Croazia - Inghilterra 0-7

06/10: Inghilterra - Cechia 3-0

12/11: Inghilterra - Croazia 2-1

15/11: Spagna - Inghilterra 2-3

L'Inghilterra di Tuchel ha concluso la fase a leghe con uno storico successo contro una Spagna che non perdeva da 43 partite consecutive, qualificandosi come prima del Gruppo A3. Appena tre giorni prima, Harry Kane aveva superato Peter Shilton come calciatore inglese con più presenze in nazionale e aveva celebrato l'occasione con uno degli otto gol che gli sono valsi la vetta della classifica marcatori della fase campionato. Il compagno di nazionale, Jude Bellingham, guida invece la classifica degli assist con sei.

L'esultanza della Francia nella vittoria alla sesta giornata Getty Images

Come si è qualificata: prima Gruppo A1

Miglior piazzamento in Nations League: campione (2020/21)

Ct: Zinédine Zidane

Risultati fase a leghe

25/09: Turchia - Francia 0-1

28/09: Belgio - Francia 0-1

02/10: Francia - Italia 1-1

05/10: Francia - Belgio 4-1

12/11: Italia - Francia 3-1

15/11: Francia - Turchia 2-1

La Francia è rimasta imbattuta nelle prime quattro partite sotto la guida di Zidane, prima che la sconfitta in Italia la facesse scivolare al secondo posto nel Gruppo A1. Una vittoria sofferta contro la Turchia l’ha riportata in vetta alla classifica, con Eli Junior Kroupi che ha festeggiato il suo primo gol con la maglia della Francia; l'attacco francese è stato guidato dal calciatore del Bayern München, Michael Olise, autore di cinque gol e due assist.

Brajan Gruda e Florian Wirtz sono stati decisivi alla sesta giornata Getty Images

Come si è qualificata: prima Gruppo A2

Miglior piazzamento in Nations League: 4° posto (2024/25)

Ct: Jürgen Klopp

Risultati fase a leghe

24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1

27/09: Germania - Grecia 0-1

01/10: Germania - Serbia 2-0

04/10: Grecia - Germania 0-0

13/11: Serbia - Germania 1-3

16/11: Germania - Paesi Bassi 5-0

L'era Klopp è iniziata con una vittoria, due pareggi e una sconfitta tra settembre e ottobre, ma solo a novembre la Germania ha cambiato marcia. Florian Wirtz ha segnato in tutte e tre le vittorie della fase a leghe, tra cui nel netto 5-0 sui Paesi Bassi, totalizzando quattro gol (miglior marcatore della squadra). Anche il giovane esterno del Leipzig, Brajan Gruda è stato decisivo con i suoi due gol e due assist.

Denzel Dumfries e Donyell Malen alla quinta giornata Getty Images

Come si è qualificato: secondo Gruppo A2

Miglior piazzamento in Nations League: secondo (2018/19)

Ct: Xavi Hernández

Risultati fase a leghe

24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1

27/09: Serbia - Paesi Bassi 1-2

01/10: Grecia - Paesi Bassi2-2

04/10: Paesi Bassi - Serbia 2-1

13/11: Paesi Bassi - Grecia 7-0

16/11: Germania - Paesi Bassi 5-0

Xavi era rimasto imbattuto alla guida dei Paesi Bassi fino alla cocente sconfitta subita nella sesta giornata contro la Germania, arrivata appena tre giorni dopo una prestazione magistrale contro la Grecia. Tijjani Reijnders, autore di una tripletta contro la Grecia, è stato il miglior marcatore della fase a leghe con quattro gol, mentre il capitano Virgil van Dijk ha raggiunto le 100 presenze con gli Orange alla quarta giornata.

La Norvegia festeggia la qualificazione ai quarti NurPhoto via Getty Images

Come si è qualificata: seconda Gruppo A4

Miglior piazzamento in Nations League: quarti di finale (2025/26)

Ct: Ståle Solbakken

Risultati fase a leghe

24/09: Norvegia - Danimarca 3-2

27/09: Norvegia - Portogallo 1-2

01/10: Galles - Norvegia 2-1

04/10: Portogallo - Norvegia 2-1

14/11: Norvegia - Galles 3-1

17/11: Danimarca - Norvegia 2-3

La Norvegia sembrava destinata agli spareggi della Lega A/B nei minuti di recupero della partita della sesta giornata contro la Danimarca, ma proprio allo scadere tutto è cambiato col gol di Erling Haaland dal dischetto che è valso la vittoria per 3-2. Haaland, com’era prevedibile, è stato il miglior marcatore della squadra con sei reti nella fase a leghe, consolidando ulteriormente il suo status di miglior marcatore di tutti i tempi della competizione, mentre il fantasista Martin Ødegaard ha collezionato cinque assist.

La gioia del Portogallo per la vittoria sul Galles Getty Images

Come si è qualificato: primo Gruppo A4

Miglior piazzamento in Nations League: campione (2018/19, 2024/25)

Ct: Jorge Jesus

Risultati fase a leghe

24/09: Portogallo - Galles 1-0

27/09: Norvegia - Portogallo 1-2

01/10: Danimarca - Portogallo 2-4

04/10: Portogallo - Norvegia 2-1

14/11: Portogallo - Danimarca 1-4

17/11: Galles - Portogallo 2-3

A settembre i campioni in carica hanno intrapreso una nuova avventura con Jorge Jesus, nominato in estate, ma in realtà è stato il ritiro dalla nazionale di Cristiano Ronaldo, avvenuto a novembre, a segnare l'inizio di una nuova era per il Portogallo. Prima squadra a qualificarsi matematicamente ai quarti, la Seleção è stata trascinata in attacco da ﻿Gonçalo Ramos e João Félix, autori entrambi di tre gol.

L'esultanza della Spagna alla quarta giornata UEFA via Getty Images

Come si è qualificata: seconda Gruppo A3

Miglior piazzamento in Nations League: campione (2022/23)

Ct: Luis de la Fuente

Risultati fase a leghe

26/09: Inghilterra - Spagna 2-3

29/09: Spagna - Croazia 4-1

03/10: Spagna - Cechia 3-1

06/10: Croazia - Spagna 1-2

12/11: Cechia - Spagna 0-2

15/11: Spagna - Inghilterra 2-3

A punteggio pieno sino alla sfida della sesta giornata contro l'Inghilterra, la Roja ha messo in mostra tutto il suo repertorio nella fase campionato. Lamine Yamal ha fatto quattro gol e due assist, Dani Olmo tre assist, mentre Mikel Merino ha messo a segno tre gol, tra cui quello decisivo contro la Croazia.