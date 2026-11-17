Nella serata conclusiva di martedì, la Norvegia trasforma un calcio di rigore al 96' e soffia il posto alla Danimarca, completando il tabellone dei quarti di finale di UEFA Nations League. Il Portogallo, già sicuro del primo posto, chiude il Gruppo A4 con una vittoria in Galles, mentre l'Irlanda del Nord festeggia la promozione nella massima serie.

Le squadre dei quarti di finale

Le gare di lunedì hanno decretato la qualificazione di Germania e Paesi Bassi, che hanno concluso con 11 punti insieme alla Grecia ma hanno avuto la meglio grazie alla superiorità negli scontri diretti.

Domenica, il Belgio ha messo a segno una rimonta straordinaria, battendo l'Italia e qualificandosi insieme alla Francia ai quarti di finale, mentre l'Inghilterra ha interrotto la serie di 43 partite senza sconfitte della Spagna con una splendida vittoria a Madrid.

Highlights Nations League: Danimarca - Norvegia 2-3

La Norvegia rimonta da un 2-0 e conquista un posto ai quarti di finale grazie al rigore trasformato da Erling Haaland nei minuti di recupero. Rasmus Højlund conferma la sua vena realizzativa aprendo le marcature dalla corta distanza all'11', mentre Pierre-Emile Højbjerg raddoppia per la Danimarca tre minuti dopo con un colpo di testa.

Ma la Norvegia non si lascia scoraggiare e accorcia con Haaland a porta vuota prima dell'intervallo. All'83', Martin Ødegaard supera Mads Pedersen e porta il risultato in parità, mentre al 96' Haaland trasforma un rigore e realizza il suo sesto gol stagionale, suggellando il secondo posto della sua squadra nel Gruppo A4 davanti ai danesi.

Guarda il gol vittoria di Carlos Forbs per il Portogallo

Il Portogallo, matematicamente primo nel Gruppo A4, conclude con una vittoria in rimonta a Cardiff. Il bel gol di Bruno Fernandes porta in vantaggio gli ospiti, che però subiscono la rete di David Brooks due minuti dopo. Verso la fine del primo tempo, Sorba Thomas capitalizza un rapido contropiede dei padroni di casa, ma poco dopo Pedro Neto pareggia dalla corta distanza.

Dopo un colpo di testa di Ben Cabango che mette in difficoltà Diogo Costa, il subentrato Carlos Forbs segna con un preciso rasoterra e riporta avanti il Portogallo, che conquista i tre punti nonostante l'espulsione di Neto per doppia ammonizione nel finale.

Il meglio dagli altri campi

L'Irlanda del Nord ottiene la promozione diretta nella massima serie dopo un 1-1 contro l'Ungheria a Budapest; i padroni di casa sono secondi e accedono agli spareggi della Lega A/B.

Viktor Gyökeres non riesce a prolungare il suo record in Nations League, fermandosi a otto partite consecutive a segno. La sua Svezia pareggia 1-1 in Polonia nell'ultima gara della Lega B.

Troy Parrott segna due rigori, trovando il quinto e il sesto gol in questa edizione, e contribuisce al 3-0 della Repubblica d'Irlanda contro il Kosovo che vale la qualificazione agli spareggi della Lega A/B.

Highlights: Germania - Paesi Bassi 5-0

La Germania gioca una partita perfetta a Berlino, assicurandosi il primo posto nel Gruppo A2. Con questa sconfitta, invece, gli Orange chiudono al secondo posto. La partita rimane in equilibrio fino agli ultimi minuti del primo tempo, quando Derry Scherhant sblocca il risultato con una conclusione straordinaria.

I padroni di casa raddoppiano verso l'ora di gioco con un gran gol di Florian Wirtz. Dopo soli cinque minuti, Nico Schlotterbeck fissa il risultato sul 3-0 con un colpo di testa. Al 71' Wirtz segna il suo secondo gol della serata, questa volta da distanza ravvicinata, mentre al 77' Brajan Gruda mette il sigillo alla gara con una conclusione precisa.

Highlights Nations League: Grecia - Serbia 1-0

Il gol di Giorgos Masouras nel secondo tempo regala la meritata vittoria alla Grecia, impedendo alla Serbia di conquistare il primo punto della propria campagna. Il portiere serbo Djordje Petrović gioca una grande partita, respingendo due tiri di Christos Tzolis e un altro di Lazaros Rota, oltre a deviare sopra la traversa la conclusione di Thanasis Androutsos.

La Grecia mantiene la calma e sblocca il risultato al 69' col subentrato Masouras su un cross intelligente di Vangelis Pavlidis sul secondo palo. Nikola Milenković sfiora il pareggio al 90° minuto con un pallonetto di testa che si infrange sulla traversa, ma i padroni di casa resistono, sebbene il successo non basti ai greci per qualificarsi ai quarti di finale.

Il meglio dagli altri campi

Danijel Šturm ha segnato una doppietta, consentendo alla Slovenia di vincere 3-0 in Macedonia del Nord e di assicurarsi il secondo posto nel Gruppo B1 dietro alla Svizzera, vittoriosa per 4-0 nonostante i tanti cambi nell'11 titolare.

L’Islanda si è assicurata il ritorno nella Lega B grazie alla vittoria per 3-0 sul Lussemburgo, mentre l’imbattuta Estonia ha dovuto accontentarsi del secondo posto nel Gruppo C4 e di un posto negli spareggi Lega B/C.

Áki Samuelsen ha segnato l'unico gol della partita, consentendo alle Isole Faroe, che avevano pareggiato tutte e cinque le precedenti partite del Gruppo C3, di conquistare un posto negli spareggi della Lega B/C a spese della Moldavia.

Nations League: Belgio - Italia 4-1﻿

Pio Esposito illude gli Azzurri con un bel gol di prima intenzione, il decimo in 15 presenze con la nazionale, ma Maxim De Cuyper e Nathan Ngoy ribaltano subito il punteggio con due conclusioni alla corta distanza e Jeremy Doku si fa strada tra una selva di difensori per siglare il 3-1 dopo soli 26 minuti.

Potrebbe andare anche peggio per l'Italia, se Gianluigi Donnarumma non deviasse sul palo un potente tiro di Kevin De Bruyne. Nella ripresa, gli Azzurri cercano di riprendere il controllo del gioco, ma Diego Moreira colpisce ancora una volta in contropiede e Senne Lammens para un rigore a Esposito nei minuti finali.

Nations League: Francia - Turchia 2-1

Zinédine Zidane torna alle origini e centra una vittoria che permette alla Francia di qualificarsi ai quarti di finale come prima del Gruppo A1.

Il risultato si sblocca solo nel secondo tempo, quando Bradley Barcola costringe difensore Emirhan Topçu a un'autorete fortuita, quindi Eli Junior Kroupi collabora con Rayan Cherki per firmare il suo primo gol in nazionale. I tre punti sembrano al sicuro e il gol di testa nel finale di Abdülkerim Bardakcı non basta a salvare la situazione per gli ospiti.

Nations League: Spagna - Inghilterra 2-3

L'Inghilterra resiste al tentativo di rimonta della Spagna e conquista il primo posto nel Gruppo A3 con una bella vittoria a Madrid. Il rigore trasformato da Harry Kane nel primo tempo, seguito dal potente gol di testa di Ezri Konsa e dalla rete di Ben White in cinque minuti nella ripresa, sembra archiviare la partita a favore della squadra di Thomas Tuchel.

Gli ospiti, però, rimangono in dieci uomini quando Elliot Anderson atterra Lamine Yamal in area e Mikel Oyarzabal trasforma il successivo calcio di rigore. Nico Williams accende il finale segnando su assist di Yamal, ma le prodezze del portiere James Trafford assicurano la vittoria ai Tre Leoni.

Nations League: Croazia - Cechia 2-1 ﻿

Lovro Majer segna nel finale e suggella la seconda vittoria della Croazia contro la Cechia, interrompendo anche una serie di quattro sconfitte in Nations League. Il subentrato supera Antonín Kinský con un tiro a giro due minuti dopo l'improbabile pareggio di Adam Hložek, condannando la Cechia alla sesta sconfitta consecutiva in Lega A.

Il gol di Hložek dà ai cechi la speranza di non concludere la Nations League a zero punti. La squadra di Slaven Bilić, però, domina per tutta la gara, dettando i ritmi dopo il gol di Ivan Perišić al 2' e raddoppiando all'87'.

Il meglio dagli altri campi