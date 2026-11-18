I quarti di finale di UEFA Nations League sono stati introdotti nell'edizione 2024/25 e hanno riscosso un grande successo fin dal loro debutto: ben 31 gol in quattro emozionanti doppie sfide, tre delle quali sono state decise ai tempi supplementari o ai rigori.

In vista del sorteggio dei quarti di finale di UEFA Nations League 2026/27 di venerdì 20 novembre, riviviamo le quattro partite disputate a marzo 2025.

Quarti di finale di Nations League 2026/27 Vincitrici dei gironi (Gruppi A1-4): Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo

Seconde classificate nei gironi (Gruppi A1-4): Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia

Paesi Bassi - Spagna

Andata: Paesi Bassi - Spagna 2-2

Ritorno: Spagna - Paesi Bassi 3-3 (tot. 5-5, Spagna vince 5-4 dcr)

Highlights quarti di finale: Spagna - Paesi Bassi 3-3 (5-4 dcr)

A Rotterdam si crea il clima ideale per un emozionante quarto di finale, con lo spagnolo Mikel Merino che sigla il pareggio al 93' dopo che Cody Gakpo e Tijjani Reijnders avevano ribaltato il primo gol di Nico Williams.

Nella gara di ritorno a Valencia, la tensione raggiunge livelli altissimi. Il Paesi Bassi si trovano in svantaggio per ben tre volte ma recuperano sempre: Memphis Depay e Ian Maatsen rispondono ai gol di Mikel Oyarzabal nei tempi regolamentari, Lamine Yamal segna ai supplementari ma Xavi Simons pareggia di nuovo su rigore. Il preciso tiro dal dischetto di Pedri decide la successiva lotteria dagli 11 metri.

Croazia - Francia

Andata: Croazia - Francia 2-0

Ritorno: Francia - Croazia 2-0 (tot. 2-2, Francia vince 5-4 dcr)

Highlights: Francia - Croazia 2-0 (5-4 dcr)

La Croazia è euforica e la Francia è demoralizzata dopo la gara di andata a Spalato, con i gol di Ante Budimir e Ivan Perišić che danno molto su cui riflettere a Didier Deschamps in vista del ritorno. "Dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti" commenta il Ct della Francia.

Ma la situazione migliora per i transalpini, che tre giorni dopo a Saint-Denis portano il risultato complessivo in parità grazie alla splendida punizione di Michael Olise e a una conclusione di Ousmane Dembélé. Dopo i tempi supplementari senza reti, la Francia vince ai calci di rigore trasformando l'ultimo con Dayot Upamecano.

Danimarca - Portogallo

Andata: Danimarca - Portogallo 1-0

Ritorno: Portogallo - Danimarca 5-2 (tot. 5-3 dts)

Highlights quarti di finale di Nations League: Portogallo - Danimarca 5-2

La gara di andata in Danimarca è relativamente tranquilla rispetto agli altri campi e a ciò che si vedrà più avanti, con un unico gol di Rasmus Højlund al 78'.

Nel ritorno a Lisbona, l'autogol di Joachim Andersen sblocca il risultato ed è seguito dalle reti di Rasmus Kristensen, Cristiano Ronaldo e Christian Eriksen. Con il Portogallo sull'orlo dell'eliminazione, il subentrato Francisco Trincão ribalta tutto. Dopo aver portato il Portogallo ai supplementari cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, il centrocampista segna di nuovo ai supplementari e Gonçalo Ramos mette il sigillo sulla vittoria.

Italia - Germania

Andata: Italia - Germania 1-2

Ritorno: Germania - Italia 3-3 (tot. 5-4)

Highlights: Germania - Italia 3-3

La Germania raggiunge le finals di Nations League per la prima volta vincendo un quarto di finale ricco di gol contro l'Italia. Gli Azzurri passano in vantaggio al 9' con Sandro Tonali nella gara di andata a Milano, ma i tedeschi rimontano nella ripresa con Tim Kleindienst e Leon Goretzka (entrambi su assist di Joshua Kimmich).

Kimmich serve altri due assist e segna un gol al ritorno a Dortmund, dove la Germania chiude il primo tempo sul 3-0, ma l'Italia pareggia nella ripresa con una doppietta di Moise Kean e un rigore nel finale di Giacomo Raspadori. L'impresa, però, non basta a suggellare la qualificazione.