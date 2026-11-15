Classifica marcatori Nations League 2026/27: Harry Kane davanti a Viktor Gyökeres

Dopo il gol su rigore contro la Spagna, Harry Kane guida la classifica marcatori della UEFA Nations League 2026/27 con otto reti, ma la corsa al titolo non è finita.

Classifica marcatori 8 Harry Kane (Inghilterra) 6 Viktor Gyökeres (Svezia) 5 Pio Esposito (Italia)

5 Andri Gudjohnsen (Islanda)

5 Rasmus Højlund (Danimarca)

5 Nikola Krstović (Montenegro)

5 Michael Olise (Francia)

5 Joel Pohjanpalo (Finlandia)

5 Leo Walta (Finlandia)﻿

Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, è a due reti da Kane. L'attaccante svedese ha inoltre prolungato il proprio record nella competizione, andando a segno per l'ottava partita consecutiva in occasione della vittoria della Svezia contro la Bosnia-Erzegovina sabato.

Pio Esposito, Nikola Krstović, Joel Pohjanpalo e Leo Walta hanno segnato domenica, raggiungendo Michael Olise, Rasmus Højlund e Andri Gudjohnsen a quota cinque gol.﻿

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Joel Pohjanpalo, Robert Lewandowski, Andri Gudjohnsen, Tijjani Reijnders e Adrian Svanbäck sono i cinque giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2026)

Andri Gudjohnsen (Bulgaria - Islanda 0-5, 13/11/2026)

Tijjani Reijnders (Paesi Bassi - Grecia 7-0, 13/11/2026)

Adrian Svanbäck (Finlandia - San Marino 7-2, 15/11/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

6 Jude Bellingham (Inghilterra)

4 Rei Manaj (Albania)

4 Martin Ødegaard (Norvegia)

3 Mikkel Damsgaard (Danimarca)

3 Charles De Ketelaere (Belgio)

3 Hákon Haraldsson (Islanda)

3 Nikola Krstović (Montenegro)

3 Dan Ndoye (Svizzera)

3 Dani Olmo (Spagna)

3 Kirill Pechenin (Bielorussia)﻿

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3