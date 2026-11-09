Anteprima quinta giornata UEFA Nations League: l'Italia sfida la Francia di Zidane, Kane vicino a un nuovo record con l'Inghilterra
lunedì 9 novembre 2026
Intro articolo
Harry Kane, Kevin De Bruyne, Michael Olise e Viktor Gyökeres sono gli osservati speciali della quinta giornata di UEFA Nations League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Spagna e Portogallo, entrambe a punteggio pieno, si affrontano alla quinta giornata, quando Harry Kane potrebbe raggiungere un traguardo storico con l’Inghilterra e Viktor Gyökeres potrebbe allungare il suo record di partite con gol.
Vi segnaliamo le storie chiave e i giocatori da tenere d’occhio.
Guida alle partite del Gruppo A
Calendario Lega A
Giovedì 12 novembre
A1 Turchia - Belgio (18:00)
A1 Italia - Francia
A3 Cechia - Spagna
A3 Inghilterra - Croazia
Venerdì 13 novembre
A2 Paesi Bassi - Grecia
A2 Serbia - Germania
Sabato 14 novembre
A4 Norvegia - Galles (18:00)
A4 Portogallo - Danimarca
Tutti gli orari sono indicati in CET; calcio d'inizio ore 20:45, salvo diversa indicazione.
La Turchia proverà a rientrare in corsa nel Gruppo A1 sotto la guida del neo commissario tecnico Sergen Yalçin. Yalçin, che fino a poco tempo fa allenava il Beşiktaş, afferma di voler costruire “non solo la squadra di oggi, ma anche quella del futuro”. Arda Güler sarà fondamentale in entrambi i casi: il ventunenne ha segnato un gol e fornito un assist nella trionfale trasferta del Real Madrid a Valencia lo scorso fine settimana.
Due straordinari gol di Kevin De Bruyne, hanno permesso al Belgio di battere la Turchia 3-0 a ottobre e il 35enne è nuovamente a disposizione di Mark van Bommel dopo aver scontato la squalifica nella sconfitta per 4-1 contro la Francia. Quel risultato non ha smorzato l'ottimismo del Belgio, con il centrocampista Roméo Lavia – a sua volta squalificato nella quinta giornata – che ha sottolineato gli "enormi aspetti positivi" emersi nelle prime quattro partite con Van Bommel in panchina.
L'Italia è l'unica squadra ad aver finora fermato l'inarrestabile Francia di Zinédine Zidane: nella sfida di ottobre a Saint-Denis, Alessandro Bastoni ha pareggiato il gol di Michael Olise in un 1-1 ricco di emozioni. L'Italia ha poi battuto per 3-1 la Turchia, con Pio Esposito autore del suo settimo gol nelle prime 13 presenze in Azzurro.
La potenza di fuoco dell'attacco della Francia di Zidane, si è vista in tutto il suo splendore nell'ultima partita di Nations League, quando negli ultimi quindici minuti ha ribaltato lo svantaggio iniziale travolgendo 4-1 il Belgio grazie ai gol di Désiré Doué, Rayan Cherki e Olise (doppietta). La stella del Bayern, Olise, è in testa alla classifica dei marcatori dei Bleus con quattro gol ed è a pari merito con Doué con due assist.
La Cechia non ha ancora conquistato punti sotto la guida di Santi Denia, ma le prestazioni offerte nella prima finestra di partite hanno dato motivo di ottimismo. "Stasera abbiamo faticato, e direi che non siamo molto abituati a questo", ha detto il ct della Spagna, Luis De La Fuente, dopo la vittoria per 3-1 sulla Cechia a ottobre.
La Spagna è imbattuta nel Gruppo A3 e nelle ultime 43 partite ufficiali disputate (36 vittorie e 7 pareggi, esclusi i rigori). La stella del Barcelona, Lamine Yamal, è il capocannoniere della “Roja” con quattro reti in questa stagione, ma anche Mikel Merino dell’Arsenal ha regalato momenti memorabili, tra cui spicca la doppietta che ha ribaltato il risultato contro la Croazia.
Il neo Pallone d'Oro Harry Kane diventerà il calciatore con più presenze di sempre con la maglia dell'Inghilterra e supererà Peter Shilton, se scenderà in campo contro la Croazia - squadra battuta 7-0 a ottobre. Oltre a Kane, che guida la classifica marcatori, anche Jude Bellingham è in gran forma – come dimostra la splendida rete in casa dell'AEK Athens nella scorsa settimana. Il centrocampista del Real Madrid è stato raggiunto in nazionale dal fratello minore Jobe, convocato per la prima volta dall'Inghilterra.
Luka Modrić a settembre è diventato il marcatore più anziano nella storia della Nations League quando Slaven Bilić ha dato il via al suo secondo mandato alla guida della nazionale. Con l’obiettivo di migliorare la difesa in vista della partita contro l’Inghilterra, Bilić è sicuro che la coppia di centrali Joško Gvardiol e Luka Vušković "saranno i pilastri della difesa della Croazia per i prossimi dieci anni”.
Mexx Meerdink, autore di due reti, ha impressionato positivamente a settembre e ottobre, anche se questa volta Xavi Hernández ha a disposizione una rosa più ampia di attaccanti grazie al rientro dall’infortunio di Donyell Malen e Brian Brobbey. L’attaccante della Roma, Malen, ha segnato 14 gol in 12 presenze in questa stagione, di cui quattro in Champions League, mettendo Xavi di fronte a un piacevole dilemma nella scelta della formazione da schierare contro la Grecia.
Rimanendo in tema di attaccanti, solo una settimana fa l’attaccante greco Tasos Douvikas ha segnato una tripletta nella vittoria da record del Como in Champions League in casa del Lens. Douvikas è uno dei numerosi talenti offensivi su cui Ivan Jovanović può contare, con la Grecia che continua la sua serie di risultati positivi nel Gruppo A2, tra cui un pareggio per 2-2 contro i Paesi Bassi a Salonicco.
Uno dei migliori marcatori di sempre nella competizione, Aleksandar Mitrović, è tornato in campo dopo l'infortunio e sarà un'arma in più per la Serbia di Veljko Paunović, che punta a conquistare i primi punti in questa edizione. Nell'ultima partita contro i Paesi Bassi ci sono andati vicini – sconfitta per 2-1 in trasferta – e hanno giocato molto bene. Il capitano Dušan Tadić ha detto: "È stato davvero bello vedere come abbiamo gestito la situazione come squadra".
L'unica vittoria della Germania finora sotto la guida di Jürgen Klopp è arrivata contro la Serbia a ottobre, con Florian Wirtz protagonista assoluto nella vittoria per 2-0.
Erling Haaland ha ulteriormente consolidato il suo primato di miglior marcatore di tutti i tempi della Nations League con tre gol nella prima finestra di partite, portando il suo bottino complessivo a 22 reti in 20 partite. Il fantasista Martin Ødegaard è invece a pari merito con Jude Bellingham per il maggior numero di assist (quattro) dopo quattro partite.
Il Galles ha scritto una pagina di storia quando queste due squadre si sono affrontate a Cardiff lo scorso ottobre: i gol di Daniel James e Neco Williams hanno permesso alla nazionale gallese di conquistare la sua prima vittoria in assoluto nella Lega A. Il commissario tecnico del Galles, Craig Bellamy, potrà contare inoltre sul rientro del regista Harry Wilson per le partite di novembre.
Per il Portogallo, matematicamente ai quarti di finale, è iniziata a tutti gli effetti una nuova era dopo il ritiro dalla nazionale di Cristiano Ronaldo. Fondamentali per il gioco offensivo di Jorge Jesus sono Gonçalo Ramos e João Félix, che hanno segnato tre gol ciascuno in quattro partite e sono andati a segno nella vittoria per 4-2 di ottobre a Copenaghen.
La Danimarca è salita a sei punti grazie alla vittoria in Galles nella quarta giornata, ottenuta grazie al match winner Rasmus Højlund, autore di tre dei sette gol segnati dalla squadra tra la prima e la quarta giornata. “È decisivo per noi ormai da tantissimo tempo”, ha detto l’allenatore Brian Riemer parlando del suo numero 9. Anche l’allenatore della Danimarca considera il Portogallo una squadra eccezionale: "Hanno fatto un ottimo lavoro qui al Parken e hanno dimostrato di essere di livello mondiale", ha detto dopo la terza giornata".
Guida alle partite della Lega B
Calendario Lega B
Venerdì 13 novembre
B1 Scozia - Macedonia del Nord
B1 Slovenia - Svizzera
Sabato 14 novembre
B3 Kosovo - Israele (15:00)
B2 Georgia - Ungheria (18:00)
B2 Irlanda del Nord - Ucraina
B3 Austria - Repubblica d'Irlanda
B4 Romania - Polonia
B4 Svezia - Bosnia-Erzegovina
Orario in CET; inizio 20:45 se non indicato.
Storie e osservati speciali
- La Svizzera è l'unica squadra ad aver ottenuto quattro vittorie su quattro nella Lega B. In attacco si sono distinti Zeki Amdouni (tre gol, un assist) e Dan Ndoye (due gol, tre assist), mentre la difesa ha subito un solo gol.
- L’Irlanda del Nord è l’unica squadra a non aver ancora subito gol nella Nations League 2026/27; la parata di Pierce Charles su un rigore di Khvicha Kvaratskhelia nella prima giornata ha contribuito a farle raggiungere questo primato.
- Robert Lewandowski è diventato il quinto marcatore più anziano nella storia della Nations League quando ha segnato una tripletta contro la Romania alla terza giornata.
- Viktor Gyökeres punta ad allungare il suo record di sette partite consecutive di Nations League con gol quando la Svezia affronterà la Bosnia-Erzegovina.
- Quattro dei sei gol della Repubblica d’Irlanda sono stati segnati da Troy Parrott, compresa una memorabile azione personale contro l'Austria alla terza giornata.
Guida alle partite della Lega C
Calendario Lega C
Giovedì 12 novembre
C2 Armenia - Cipro (18:00)
C1 Albania - Finlandia
C1 San Marino - Bielorussia
C2 Montenegro - Lettonia
Venerdì 13 novembre
C3 Moldova - Kazakistan (18:00)
C3 Slovacchia - Isole Faroe
C4 Bulgaria - Islanda
C4 Lussemburgo - Estonia
Orario in CET; inizio 20:45 se non indicato.
- La Finlandia vanta la percentuale di possesso palla più alta tra tutte le squadre della UEFA Nations League 2026/27 (63,3%). Leo Walta è il capocannoniere della Lega C con quattro gol.
- Finora le Isole Faroe hanno pareggiato tutte e quattro le partite disputate. Sono l’unica squadra che la Slovacchia non è riuscita a battere; le due formazioni hanno pareggiato 1-1 a Tórshavn alla terza giornata.
- Il difensore slovacco Milan Škriniar (374) ha effettuato più passaggi di qualsiasi altro giocatore tra la 1ª e la 4ª giornata.
Guida alle partite della Lega D
Calendario Lega D
Venerdì 13 novembre
D1 Andorra - Gibilterra
D2 Liechtenstein - Azerbaigian
Orario in CET; inizio 20:45 se non indicato.
- Andorra e Gibilterra hanno pareggiato 0-0 a settembre. Entrambe le squadre sono alla ricerca della loro prima vittoria.
- Anche la sfida di Baku tra Azerbaigian e Liechtenstein è terminata a reti inviolate. L'Azerbaigian, capolista del Gruppo D2, non ha subito gol in due delle tre partite disputate.