Anteprima quinta giornata UEFA Nations League: l'Italia sfida la Francia di Zidane, Kane vicino a un nuovo record con l'Inghilterra

La Cechia non ha ancora conquistato punti sotto la guida di Santi Denia, ma le prestazioni offerte nella prima finestra di partite hanno dato motivo di ottimismo. "Stasera abbiamo faticato, e direi che non siamo molto abituati a questo", ha detto il ct della Spagna, Luis De La Fuente, dopo la vittoria per 3-1 sulla Cechia a ottobre.

La Spagna è imbattuta nel Gruppo A3 e nelle ultime 43 partite ufficiali disputate (36 vittorie e 7 pareggi, esclusi i rigori). La stella del Barcelona, Lamine Yamal, è il capocannoniere della “Roja” con quattro reti in questa stagione, ma anche Mikel Merino dell’Arsenal ha regalato momenti memorabili, tra cui spicca la doppietta che ha ribaltato il risultato contro la Croazia.