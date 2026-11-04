Le vittorie più ampie in Champions League: Lens-Como 1-9, Liverpool-Beşiktaş 8-0, Real Madrid-Malmö 8-0, Bayern - GNK Dinamo 9-2

Il Como ha eguagliato il margine di vittoria più ampio nella storia della UEFA Champions League grazie a un 9-1 sul Lens alla quarta giornata della stagione 2026/27, affiancandosi a Liverpool e Real Madrid (vincitori per 8-0 contro Beşiktaş e Malmö) e diventando seconda squadra dopo il Bayern München a segnare nove gol in una sola partita.

Il Liverpool è diventato la prima squadra a riuscire in questa impresa nella fase a gironi 2007/08, quando la tripletta di Yossi Benayoun ha aiutato gli allora vice campioni d'Europa a travolgere gli ospiti turchi. Il Madrid non è stato da meno otto anni dopo quando ha battuto il Malmö nella capitale spagnola, ma il Como ha segnato nove gol al Lens e ha così eguagliato l'impresa del Bayern.

Quali sono state le vittorie più ampie in Champions League?

La tripletta di Benayoun, i due gol a testa di Ryan Babel e Peter Crouch, e la rete di Steven Gerrard sono valsi al Liverpool – che nelle prime tre giornate della fase a gironi aveva raccolto appena un punto - una vittoria senza precedenti per 8-0 contro il Beşiktaş.

Alla sesta giornata del 2015/16, Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol stabilendo quello che all'epoca era il record della fase a gironi con 11 marcature personali. Travolgendo il Malmö, anche grazie a una tripletta di Karim Benzema, il Real Madrid ha eguagliato il record del Liverpool.

Alla quarta giornata della stagione 2026/27, il Como, al debutto in Champions League, ha registrato la vittoria esterna più ampia nella storia della competizione grazie a una tripletta di Tasos Douvikas e ai gol di altri sei giocatori.

Il Bayern non ha eguagliato il margine di vittoria del Como ma aveva stabilito un nuovo record in Champions League, quello di maggior numero di gol in una singola partita. Nella serata inaugurale della competizione 2024/25, i bavaresi hanno realizzato nove gol contro la GNK Dinamo, con il poker di Harry Kane e la doppietta di Michael Olise.

Vittorie con otto gol di scarto

1-9: Lens - Como, 04/11/20268-0: Liverpool - Beşiktaş, 06/11/2007

8-0: Real Madrid - Malmö, 08/12/2015

Guarda gli otto gol del Liverpool

Vittorie con sette gol di scarto

9-2: Bayern München - GNK Dinamo, 17/09/2024

7-0: Juventus - Olympiacos, 10/12/2003

7-0: Arsenal - Slavia Praha, 23/10/2007

0-7: Žilina - Marseille, 03/11/2010

7-0: Valencia - Genk, 23/11/2011

7-0: Bayern München - Basel, 13/03/2012

0-7: BATE Borisov - Shakhtar Donetsk, 21/10/2014

7-0: Bayern München - Shakhtar Donetsk, 11/03/2015

7-0: Barcelona - Celtic, 13/09/2016

0-7: Maribor - Liverpool, 17/10/2017

7-0: Liverpool - Spartak Moskva, 06/12/2017

7-0: Manchester City - Schalke, 12/03/2019

7-0: Manchester City - Leipzig, 14/03/2023

7-0: Paris Saint-Germain - Brest, 19/02/2025

Highlights 2018/19: Man. City - Schalke 7-0 ﻿

Quali sono state le partite con più gol in Champions League?

La straordinaria vittoria per 8-4 del Borussia Dortmund contro il Legia Warszawa risale alla fase a gironi del 2016/17. Il risultato era sul 5-2 dopo soli 32 minuti - tra cui tre gol in appena quattro minuti - e anche se ovviamente non si è mantenuta questa media, prima del fischio finale sono stati messi a segno altri cinque gol che sono valsi alla partita il record per i gol fatti.

Aleksandar Prijović ha portato il Legia in vantaggio al decimo minuto a Dortmund, ma gli ospiti non sono più andati in vantaggio dopo la doppietta di Shinji Kagawa che ha ribaltato la partita. Anche Marco Reus è andato a segno due volte nel corso di una partita pazza che si è conclusa in modo adeguato con tre gol negli ultimi dieci minuti.

12: Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8-4, 22/11/2016

11: Monaco - Deportivo La Coruña 8-3, 05/11/2003

10: Barcelona - Bayern München 2-8, 14/08/2020

10: Lens - Como 1-9, 04/11/2026

9: Paris Saint-Germain - Rosenborg 7-2, 24/10/2000

9: Lyon - Werder Bremen 7-2, 08/03/2005

9: Villarreal - Aalborg 6-3, 21/10/2008

9: Tottenham - Bayern München 2-7, 01/10/2019

9: Manchester City - Leipzig 6-3, 15/09/2021

9: Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa 7-2, 25/10/2022

9 Benfica - Barcelona 4-5, 21/01/2025

9 Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7, 21/10/2025

9 Barcelona - Newcastle 7-2, 18/03/2026

9: Paris Saint-Germain - Bayern München 5-4, 28/04/2026

9: LASK - Liverpool 3-6, 14/10/2026



Dortmund - Legia 8-4﻿: i gol

Quali sono stati i pareggi con più gol in Champions League?

4-4: Hamburg - Juventus, 13/09/2000

4-4: Chelsea - Liverpool, 14/04/2009

4-4: Leverkusen - Roma, 20/10/2015

4-4: Chelsea - Ajax, 05/11/2019