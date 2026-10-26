Harry Kane vince il Pallone d'Oro Maschile 2026

L’attaccante del Bayern München Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro Maschile 2026, diventando il primo inglese a conquistare il riconoscimento in 25 anni.

Il 33enne ha preceduto Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Kane ha ricevuto anche il premio di miglior attaccante della stagione, dopo aver segnato 73 gol complessivi con il club e la nazionale in tutte le competizioni nel corso della stagione 2025/26, contribuendo al terzo titolo consecutivo di Bundesliga del Bayern, nell’ambito di una stagione culminata con la conquista del treble nazionale.

Il capitano dell’Inghilterra si è laureato capocannoniere della Bundesliga per la terza stagione consecutiva e ha realizzato anche 14 gol in UEFA Champions League, aiutando il Bayern a raggiungere le semifinali.

Tra gli altri premi maschili assegnati a Londra figurano quelli a Lamine Yamal, eletto Miglior Giovane dell’Anno, Unai Simón, premiato come Miglior Portiere dell'Anno, Luis de la Fuente, nominato Miglior Allenatore Maschile dell'Anno, e Paris Saint-Germain, riconosciuto come Miglior Club Maschile dell'Anno.

La top ten del Pallone d'Oro maschile

1. Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

4. Rodri (Spagna, Manchester City/Barcelona)

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

7. Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

9. Michael Olise (Francia, Bayern München)

10. Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Classifica completa Pallone d'Oro Maschile

Tutti i vincitori dei premi 2026 Pallone d'Oro Maschile: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Pallone d'Oro Femminile: Alexia Putellas (Spagna, Barcelona/London City Lionesses)

Miglior Giovane Talento Maschile dell'Anno: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Miglior Giovane Talento Femminile dell'Anno: Vicky López (Spagna, Barcelona)

Miglior Portiere Maschile dell'Anno: Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Miglior Portiere Femminile dell'Anno: Cata Coll (Spagna, Barcelona)

Miglior Allenatore Maschile dell'Anno: Luis de la Fuente (Spagna, nazionale spagnola)

Miglior Allenatore Femminile dell'Anno: Pere Romeu (Spagna, Barcelona)

Miglior Club Maschile dell'Anno: Paris Saint-Germain (Francia)

Miglior Club Femminile dell'Anno: Barcelona (Spagna)

Miglior Attaccante Maschile dell'Anno: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Miglior Attaccante Femminile dell'Anno: Charlyn Corral (Mexico, Pachuca)

Premio Sócrates, assegnato da L’Équipe e Peace and Sport per iniziative di solidarietà e cause sociali sostenute da un campione impegnato: Bukayo Saka

Il Pallone d’Oro®, il premio più prestigioso e ambito del mondo del calcio, istituito da France Football nel 1956, ha celebrato il suo 70° anniversario con la cerimonia di quest’anno, che si è svolta per la prima volta a Londra, in Inghilterra, lunedì 26 ottobre.

Assegnato ogni anno da France Football (testata del gruppo L’Équipe), il premio è organizzato congiuntamente con la UEFA dal 2024. La scelta simbolica di Londra ha reso omaggio al calciatore inglese Sir Stanley Matthews, primo vincitore del riconoscimento 70 anni fa.