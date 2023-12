UEFA Nations League 2024/25: guida completa

La quarta edizione della UEFA Nations League inizia con il sorteggio della fase a leghe, in programma a Parigi giovedì 8 febbraio 2024.

La fase a leghe si giocherà nell'autunno 2024, mentre le finals (organizzate da una delle quattro nazioni qualificate) si disputeranno a giugno 2025.

Come funziona la fase a leghe di Nations League 2024/25?

Le 54 federazioni affiliate alla UEFA che partecipano alla prima fase sono state divise in quattro leghe in base ai risultati in UEFA Nations League 2022/23. Le squadre sono poi divise in fasce, sempre in base al ranking:

Lega A

Fascia 1: Spagna, Croazia, Italia, Paesi Bassi

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Scozia

• Il sorteggio della Lega A determinerà quattro gironi da quattro squadre. Leggi la procedura di sorteggio completa.

• Ogni squadra giocherà sei partite (una in casa e una in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone.

Highlights finale: Croazia 0-0 Spagna (4-5 dcr)

Lega B

Fascia 1: Austria, Cechia, Inghilterra, Galles

Fascia 2: Finlandia, Ucraina, Islanda, Norvegia

Fascia 3: Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Montenegro

Fascia 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

• Il sorteggio della Lega B determinerà quattro gironi da quattro squadre. Leggi la procedura di sorteggio completa.

• Ogni squadra giocherà sei partite (una in casa e una in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone.

Lega C

Fascia 1: Romania, Svezia, Armenia, Lussemburgo

Fascia 2: Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe

Fascia 3: Macedonia del Nord, Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro

Fascia 4: Bielorussia, Lituania/Gibilterra*, Estonia, Lettonia

• Il sorteggio della Lega C determinerà quattro gironi da quattro squadre. Leggi la procedura di sorteggio completa.

• Ogni squadra giocherà sei partite (una in casa e una in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone.

*Da definire dopo gli spareggi retrocessione 2022/23 a marzo 2024

Lega D

Fascia 1: Lituania/Gibilterra*, Moldavia

Fascia 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

• Il sorteggio della Lega D determinerà due gironi da tre squadre. Leggi la procedura di sorteggio completa.

• Ogni squadra giocherà quattro partite (una in casa e una in trasferta) contro le altre due nazioni del girone.

*Da definire dopo gli spareggi retrocessione 2022/23 a marzo 2024

Procedura di definizione del calendario

Cosa cambia per la Nations League 2024/25?

La UEFA Nations League verrà ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le finals di giugno.

Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le finals a quattro squadre.

Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D.

Le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C.

Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, nonché le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno.

Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.

L'ampliamento della UEFA Nations League nella sosta nazionali di marzo riguarderà solo un numero selezionato di squadre, mentre le altre saranno già pronte a iniziare le qualificazioni europee.

Come funzionano le finals di UEFA Nations League 2024/25?

Le semifinali si disputeranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025. Le vincitrici accederanno alla finale di domenica 8 giugno, mentre le due semifinaliste sconfitte si contenderanno il terzo posto lo stesso giorno.

2019: Portogallo - Paesi Bassi 1-0 (Porto)

2021: Francia - Spagna 2-1 (Milano)

2023: Croazia - Spagna 0-0 (dts, Spagna vince 5-4 dcr, Rotterdam)

Quali sono le date della Nations League 2024/25?

Sorteggio fase a leghe: 8 febbraio 2024

Prima giornata: 5-7 settembre 2024

Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025

Cos'è la Nations League?

La UEFA Nations League è stata ideata per ridurre al minimo le amichevoli meno interessanti e offrire alle nazioni incontri competitivi con squadre di pari livello.

Le squadre di tutte le federazioni europee competono in una struttura a leghe con promozioni e retrocessioni. Nella prima edizione del torneo c'erano 12 squadre in Lega A, 12 in Lega B, 14 in Lega C e 16 in Lega D.

Come accennato sopra, l'edizione 2024/25 vedrà la partecipazione di 16 squadre nelle Leghe A, B e C, mentre la Lega D sarà a sei squadre.