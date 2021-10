La Francia nel 2021 è diventata la seconda vincitrice della UEFA Nations League dopo la vittoria del Portogallo nell'edizione inaugurale. Riviviamo le due edizioni della competizione.

Albo d'oro UEFA Nations League

2021: Francia - Spagna 2-1 (Milano)

2019: Portogallo - Olanda 1-0 (Porto)

2020/21

La Spagna ha travolto 6-0 la Germania nell'ultima partita del girone superando i tedeschi in vetta alla classifica del girone a quattro che comprendeva anche Svizzera e Ucraina. Nella semifinale della fase finale, gli spagnoli hanno battuto i campioni d'Europa in carica dell'Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Ferran Torres. La Francia invece ha preceduto di due punti il Portogallo nella Lega A composta anche da Croazia e Svezia e in semifinale ha vinto in rimonta contro il Belgio per 3-2 dopo essere andata sotto di due reti.

Highlights: Belgio - Francia 2-3

La squadra di Didier Deschamps ha ripetuto l'impresa in finale. Andata sotto 1-0 per la rete al 64' di Mikel Oyarzabal, i francesi hanno pareggiato subito con uno splendido gol a giro di Karim Benzema, e infine hanno vinto grazie alla rete di Kylian Mbappé a dieci minuti dalla fine.

Finale terzo posto: Italia - Belgio 2-1 (Torino)

Giocatore del torneo: Sergio Busquets (Spagna)

2018/19

Guarda la tripletta di Ronaldo in semifinale contro la Svizzera

I quattro gironi della Lega A erano composti da sole tre squadre nella prima edizione della competizione, ma il Portogallo è stata l'unica ad arrivare imbattuta avendo superato nel proprio girone Italia e Polonia. In semifinale la tripletta di Cristiano Ronaldo ha regalato la vittoria per 3-1 ai padroni di casa. Nell'altra semifinale l'Olanda ha battuto l'Inghilterra con lo stesso risultato, anche se gli olandesi si sono qualificati alla fase finale solo grazie agli scontri diretti essendo arrivati a pari punti con la Francia in virtù della rete del pari di Virgil van Dijk in Germania.

Highlights finale 2019: Portugal 1-0 Netherlands

Vincitore di UEFA EURO 2016, il Portogallo si è aggiudicato anche l'edizione inaugurale della Nations League davanti al proprio pubblico all'Estádio do Dragão di Oporto. Alla sua prima rete in nazionale, Gonçalo Guedes ha segnato il gol decisivo della finale verso l'ora di gioco dopo una percussione di Bernardo Silva.

Finale terzo posto: Svizzera - Inghilterra 0-0, vittoria Inghilterra 6-5 dcr (Guimarães)

Giocatore del torneo: Bernardo Silva, Portogallo