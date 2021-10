Italia-Spagna 1-2: le Furie Rosse 'matano' gli Azzurri

Si infrange sulla Spagna il sogno dell’Italia di centrare l’accoppiata UEFA EURO 2020-UEFA Nations League. Nella semifinale di San Siro, gli Azzurri si arrendono 2-1 alla nazionale di Luis Enrique dopo una striscia record di 37 partite senza sconfitta: è la doppietta di Ferran Torres a regalare alle Furie Rosse una serata da ricordare, non basta ai campioni d’Europa il guizzo di Lorenzo Pellegrini.

Saranno dunque le Furie Rosse a giocarsi il trofeo, domenica al Meazza contro la vincente di Belgio-Francia in programma giovedì allo Juventus Stadium. La Spagna è riuscita a prendersi la rivincita della semifinale di Wembley, quando fu battuta ai rigori dai futuri campioni d’Europa, che questa sera hanno dovuto giocare per più di un tempo senza Leonardo Bonucci, espulso.

Ferran Torres dopo il primo gol della Spagna UEFA via Getty Images

L’Italia, che schiera Bernardeschi ‘falso nuove’ viste le contemporanee indisponibilità di Ciro Immobile e Andrea Belotti, parte subito forte con Chiesa, che impegna Unai Simón con una gran botta da fuori area. Poi la Spagna sblocca il risultato, grazie a una deviazione volante di Ferran Torres sul cross di Mikel Oyarzabal.

Sono trascorsi 17 minuti e la squadra di Mancini accusa il colpo. Marcos Alonso, ex difensore della Fiorentina, colpisce il palo complice una clamorosa leggerezza di Gianluigi Donnarumma, gli Azzurri ci provano con Giovanni Di Lorenzo e soprattutto Bernardeschi che però centra il legno.

Nel finale di primo tempo la partita prende la sua piega definitiva. Bonucci, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un intervento su Sergio Busquets e lascia gli Azzurri in dieci. Così, nel recupero, arriva il bis delle Furie Rosse, sempre grazie alla premiata ditta Oyarzabal-Ferran Torres: cross dell’attaccante della Real Sociedad e perfetto stacco di quello del Manchester City.

Il raddoppio di Ferran Torres POOL/AFP via Getty Images

Nella ripresa Mancini si affida subito a Giorgio Chiellini, poi mette dentro anche Manuel Locatelli e Moise Kean. E’ però la nazionale di Luis Enrique a sfiorare il tris, prima con un colpo di testa di Oyarzabal e poi con Marcos Alonso, fermato con un prodigio da Donnarumma.

La partita si infiamma a sette minuti dalla fine, quando Chiesa “taglia” in due la difesa della Spagna e serve al subentrato Pellegrini il più comodo degli assist per il 2-1. Il gol del capitano della Roma infiamma i 37mila del Meazza, ma è troppo tardi per sperare in una rimonta. A far festa, stavolta, è la Roja.

Il gol di Lorenzo Pellegrini Getty Images

Player of the Match: Ferran Torres (Spagna)

"Una grande prestazione e i suoi due gol hanno deciso la partita. Ha ricoperto bene il ruolo di attaccante, dopo che molti hanno affermato che la Spagna non aveva un vero attaccante in squadra. Le sue due reti sono state due colpi di classe ed è stato un peccato che sia dovuto uscire per infortunio".

Giovanni Van Bronckhorst, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (Calabria 72'), Jorginho (Pellegrini 64'), Verratti (Locatelli 58'); Chiesa, Bernardeschi (Chiellini 46'), Insigne (Kean 58')

Spain: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke (Merino 75'), Busquets, Gavi (Sergi Roberto 84'); Sarabia (Gil 75'), Ferran Torres (Yeremi Pino 49'), Oyarzabal