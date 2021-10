Belgio - Francia 2-3: Theo Hernández completa l'incredibile rimonta della Francia

La Francia affronterà la Spagna domenica nella finale di UEFA Nations League dopo la grande rimonta nel secondo tempo della semifinale contro il Belgio.

La partita in pillole

Dopo un primo tempo sontuoso, il Belgio sembra a un passo dalla finale di domenica. Hugo Lloris sbarra la strada alla conclusione velenosa di Kevin De Bruyne, ma sul finire del primo tempo la squadra di Roberto Martinez va sul 2-0 con una rasoiata di Yannick Carrasco e una conclusione potente da posizione defilata di Romelu Lukaku.

I Bleus iniziano la ripresa con un altro piglio e vanno due volte vicino al gol con Paul Pogba e Antoine Griezmann. Ad accorciare le distanze ci pensa però il solito Karim Benzema che si gira in un fazzoletto dentro l'area e trafigge il portiere avversario. Qualche minuto dopo, il Belgio commette un fallo in area e Kylian Mbappé trasforma dagli 11 metri il gol del 2-2.

Nei minuti finali, Lukaku segna uno splendido gol dopo un contropiede perfetto del Belgio ma la rete viene annullata per fuorigioco. Paul Pogba colpisce l'incrocio dei pali su punizione ma le emozioni non finiscono qui. Nei minuti di recupero infatti i francesi vanno in contropiede con una bella azione orchestrata che Theo Hernàndez dal limite dell'area trasforma in gol con una potente conclusione che buca le mani di Thibaut Courtois.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Francia)

"Con la sua rapidità e abilità di creare pericoli nella trequarti avversaria, Mbappé è stato il vero mattatore della serata. Apre il gioco, attira su di sé i difensori per aprire spazi per i compagni, fa assist e si prende la responsabilità di segnare su rigore. Oggi ha fatto la differenza nel ribaltare la partita".

Vera Pauw, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (Batshuayi 90'+2'), Witsel, Tielemans (Vanaken 70'), Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (Trossard 74')

Francia: Lloris; Koundé, Varane, L. Hernández; Pavard (Dubois 90'+2'), Pogba, Rabiot (Tchouameni 75'), T. Hernández; Griezmann; Benzema (Veretout 90'+7'), Mbappé