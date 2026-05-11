La Futsal Champions League 2025/26 in breve: lo Sporting interrompe il dominio del Palma

Lo Sporting CP si aggiudica la sua terza UEFA Futsal Champions League battendo i detentori dell'Illes Balears Palma per 2-0 nella prima finale disputata in Italia, davanti al tutto esaurito della Pesaro Futsal Arena.

Il Palma aveva vinto tutte e tre le finali precedenti, ma la sua striscia si interrompe nonostante avesse raggiunto un record di quattro finali consecutive. Lo Sporting, alla sua ottava finale, bissa i successi del 2019 e del 2021 diventando la prima squadra non spagnola ad alzare la coppa tre volte. Il Cartagena Costa Cálida arriva terzo per il secondo anno consecutivo battendo i francesi dell'Étoile Lavalloise ai rigori.

In questa stagione, la competizione ha sfoggiato un nuovo formato: il turno elite, disputato in mini-tornei in sede unica, è stato sostituito dagli ottavi di finale e dai quarti di finale a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno.

Highlights finale Futsal Champions League: Sporting CP - Palma 2-0

Risultati fase finale

Domenica 10 maggio:

Finale

Sporting CP - llles Balears Palma 2-0

Finale terzo posto

Cartagena Costa Cálida - Étoile Lavalloise 3-3 (Cartagena vince 5-4 dcr)

Venerdì 8 maggio:

Semifinali

Cartagena Costa Cálida 3-3 Sporting CP (dts, Sporting vince 6-5 dcr)

llles Balears Palma - Etoile Lavalloise 6-6 (dts, Palma vince 5-4 dcr)

Miglior giocatore del torneo: Zicky (Sporting CP) UEFA via Getty Images Zicky dello Sporting è stato votato miglior giocatore della UEFA Futsal Champions League dagli osservatori tecnici UEFA.

3 Fabinho (llles Balears Palma)

3 Ouassini Guirio (Étoile Lavalloise)

2 Bilal Bakkali (Étoile Lavalloise)

2 Gon Castejón (Cartagena Costa Cálida)

2 Souheil Mouhoudine (Étoile Lavalloise)

11 Soufiane Charraoui (Tigers Roermond)

11 Bruno Pinto (Sporting CP)

10 Bilal Bakkali (Étoile Lavalloise)

10 Amer Džindić (Weilimdorf)

10 Felipinho (AEK Futsal Club)

9 Souheil Mouhoudine (Étoile Lavalloise)

9 Jakob Rems (Vrhnika)

Highlights finale terzo posto Futsal Champions League: Cartagena Costa Cálida - Étoile Lavalloise 3-3 (5-4 dcr)

Lo Sporting ha raggiunto otto finali, eguagliando il record dell'Inter. Ha inoltre partecipato alla fase finale per la tredicesima volta, un record.

Il Palma è stato il primo club a raggiungere quattro finali consecutive, avendo già conquistato il record di tre titoli di fila dal suo debutto nella stagione 2022/23.

Il capitano dello Sporting, João Matos, ha disputato la sua ottava finale, record assoluto, diventando il primo giocatore a raggiungere quota 25 partite della fase finale e chiudendo la stagione con un totale di 98 presenze nella competizione.

L'allenatore dello Sporting, Nuno Dias, ha eguagliato il record di tre titoli detenuto da Antonio Vadillo del Palma e da Jesús Velasco, che ha trionfato con l'Inter nel 2017 e nel 2018 e con il Barça nel 2022.

Sporting e Palma si sono incontrati per la seconda volta in finale, eguagliando Action 21 Charleroi-Playas de Castellón (2002, 2003), Benfica-Inter (2004, 2010), FC Dynamo-Inter (2006, 2007), Barça-FC Dynamo (2012, 2014), Inter-Sporting CP (2016, 2017) e Barça-Sporting CP (2021, 2022).

A 17 anni e 67 giorni, il portiere del Cartagena Fernando Alcalá (convocato per la finale per il terzo posto) è il giocatore più giovane ad aver mai partecipato alle finals, battendo di 73 giorni Bálint Győrfi del Győr nella semifinale del 2018 contro lo Sporting CP.

Il record di affluenza per una partita al di fuori della fase finale di una competizione UEFA di futsal per club è stato battuto durante il turno principale, con 10.357 tifosi per Sporting Anderlecht Futsal-Piast Gliwice alla PreZero Arena di Gliwice (Polonia).

Il Kairat ha partecipato al torneo per la 22esima volta (record) raggiungendo un totale di 118 partite (altro record). Solo lo Sporting (115) ha giocato più di 100 partite.

In questa stagione, lo Sporting ha incrementato il proprio record di vittorie, arrivando a 82, e di gol, raggiungendo quota 530. È la prima squadra a superare la soglia delle 500 reti.

Highlights semifinale di Futsal Champions League: Cartagena Costa Cálida - Sporting CP 3-3 (dts, 5-6 dcr)

Albo d'oro

UEFA Futsal Champions League

Finals a quattro squadre:

2026 (Pesaro): Sporting CP (POR) - Illes Balears Palma (ESP) 2-0

2025 (Le Mans): Illes Balears Palma (ESP) - Kairat Almaty (KAZ) 9-4

﻿2024 (Yerevan): Illes Balears Palma (ESP) - Barça (ESP) 5-1

2023 (Palma di Maiorca): Illes Balears Palma (ESP) - Sporting CP (POR) 1-1 dts, 5-3 dcr

2022 (Riga): Barça (ESP) - Sporting CP (POR) 4-0

Finals a otto squadre:

2021 (Zara): Sporting CP (POR) - Barça (ESP) 4-3

Finals a quattro squadre:

2020 (Barcellona): Barça (ESP) - Murcia FS (ESP) 2-1

2019 (Almaty): Sporting CP (POR) - Kairat Almaty (KAZ) 2-1

Coppa UEFA di futsal

Finals a quattro squadre:

2018 (Saragozza): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 5-2

2017 (Almaty): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 7-0

2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) - Inter FS (ESP) 4-3

2015 (Lisbona): Kairat Almaty (KAZ) - Barça (ESP) 3-2

2014 (Baku): Barça (ESP) - FC Dynamo (RUS) 5-2

2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) - FC Dynamo (RUS) 4-3

2012 (Lleida): Barça (ESP) - FC Dynamo (RUS) 3-1

2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) - Sporting CP (POR) 5-2

2010 (Lisbona): Benfica (POR) - Inter FS (ESP) 3-2 dts

2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) - Sinara Ekaterinburg (RUS) 5-1

2008 (Mosca): Sinara Ekaterinburg (RUS) - Murcia FS (ESP) 4-4 dts, 3-2 dcr

2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) - Inter FS (ESP) 2-1

Finale andata/ritorno:

2006: Inter FS (ESP) - FC Dynamo (RUS) 6-3/3-4: 9-7tot.

2005: Action 21 Charleroi (BEL) - FC Dynamo (RUS) 4-3, 6-6 dts: 10-9tot.

2004: Inter FS (ESP) - Benfica (POR) 4-1/3-4: 7-5tot.

2003: Playas de Castellón (ESP) - Action 21 Charleroi (BEL) 1-1/6-4: 7-5tot.

Finals a otto squadre:

2002 (Lisbona): Playas de Castellón (ESP) - Action 21 Charleroi (BEL) 5-1

Highlights semifinale Futsal Champions League: Palma - Étoile Lavalloise 6-6 (dts, 5-4dcr)

Maggior numero di titoli

5 Inter FS

4 Barça

3 Palma, Sporting CP

2 Kairat Almaty, Playas de Castellón

Maggior numero di finali

8 Inter FS, Sporting CP

7 Barça

6 FC Dynamo

4 Kairat, Palma

3 Action 21 Charleroi

Maggior numero di presenze alle finals (dal 2007)

13 Sporting CP

10 Barça, Kairat

8 Inter FS

7 Benfica