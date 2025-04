Nuovo format per la Futsal Champions League dal 2025/26

Il nuovo format della UEFA Futsal Champions League entrerà in vigore dal 2025/26 e prevede ottavi di finale e quarti di finale con sfide d'andata e ritorno.

Nel nuovo format della competizione, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 2 aprile 2025, le nuove fasi sostituiranno l'attuale turno elite a 16 squadre, che decideva le quattro squadre qualificate per la fase finale in sede unica. In questo modo, le ultime 16 squadre in corsa, e non solo le quattro ospitanti dei minitornei del turno elite, giocheranno almeno una partita in casa nelle ultime fasi del torneo.

Fase finale 2025: Le Mans, 2 e 4 maggio

Il nuovo format

Squadre partecipanti (invariato)

Come nel format attuale, oltre ai campioni in carica (qualificati di diritto), ogni federazione può iscrivere una squadra alla competizione. Le tre federazioni più in alto nel ranking UEFA di futsal per nazioni alla fine di aprile dell'anno precedente hanno diritto a iscrivere una seconda squadra. Se i vincitori del titolo sono già qualificati grazie al piazzamento tra le prime due in una di queste tre nazioni, la quarta federazione nel ranking ha diritto a una seconda squadra nella competizione.

Per il 2025/26, in base al ranking rilevato ad aprile 2024, Portogallo, Spagna, Kazakistan e Ucraina avranno diritto a due squadre. Anche l'Ucraina, quarta nel ranking, avrà diritto a due squadre perché alla fase finale 2024/25 ci sono club di Portogallo, Spagna e Kazakistan.

I campioni in carica e le squadre dal 1° all'11° posto e dal 16° al 19° posto nel ranking di UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione direttamente nel Percorso A del turno principale. Tutte le altre squadre accedono dal turno preliminare o direttamente dal Percorso B del turno principale (il numero esatto di squadre che accedono direttamente al turno principale dipende dal livello delle partecipanti).

Turno preliminare (invariato)

Le squadre più in basso nel ranking partecipano a questo turno e vengono suddivise tramite sorteggio in gironi da quattro o, a seconda del numero di club presenti nel girone, da tre. I gironi si giocano sotto forma di minitornei in sede unica. Le vincitrici dei gironi (ed eventualmente la migliore o le migliori seconde) avanzano al Percorso B del turno principale.

Turno principale (invariato)

Percorso A

I campioni in carica e le squadre dal 1° all'11° posto e dal 16° al 19° posto nel ranking di UEFA Futsal Champions League seguono questo percorso. Vengono sorteggiati in quattro gironi da quattro squadre, giocati sotto forma di minitornei in sede unica. Le prime tre classificate di ogni girone avanzano ai nuovi ottavi di finale.

Percorso B

Le squadre che hanno superato il turno preliminare si uniscono alle squadre che entrano direttamente in questo turno (incluse le squadre classificate dal 12° al 15° posto, che sono teste di serie). Vengono sorteggiate in quattro gironi da quattro, disputati sotto forma di minitornei in sede unica. Le vincitrici di ogni girone avanzano ai nuovi ottavi di finale.

Ottavi di finale (nuovi)

Per il sorteggio sono previste due fasce: le vincitrici dei gironi del Percorso B e le terze classificate del Percorso A appartengono a una fascia, mentre le prime due classificate dei gironi del Percorso A appartengono all'altra. Ogni doppia sfida (andata e ritorno) coinvolgerà una squadra per fascia (le vincitrici dei gironi del Percorso B e le terze classificate del Percorso A giocheranno in casa all'andata). Il sorteggio degli ottavi di finale definirà anche il tabellone per il resto della competizione.

Quarti di finale (nuovi)

I quarti di finale si giocano con partite di andata e ritorno. Le vincitrici raggiungono la fase finale a quattro squadre in sede unica.

Fase finale (invariata)

Come al momento, la fase finale è un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica e ha una durata di tre giorni. Le semifinali si disputano il primo giorno, mentre la finale e la finale per terzo posto si disputano due giorni dopo. Non è però previsto un sorteggio separato, perché il tabellone sarà già stato definito con il sorteggio degli ottavi di finale.

La città che ospiterà il torneo finale verrà scelta con maggiore anticipo, anziché dopo aver conosciuto le ultime quattro squadre in gara.