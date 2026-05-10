Finale UEFA Futsal Champions League: Sporting CP - Palma 2-0
domenica 10 maggio 2026
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Lo Sporting CP conquista il suo terzo titolo, negando al Palma il quarto trionfo consecutivo nel torneo.
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Lo Sporting CP conquista per la terza volta la UEFA Futsal Champions League, interrompendo il dominio dell’Illes Balears Palma davanti al tutto esaurito della Pesaro Futsal Arena, in Italia.
Diogo Santos regala il vantaggio allo Sporting e, nonostante l’espulsione subita nel finale del primo tempo, i portoghesi trovano il raddoppio a poco più di quattro minuti dalla fine grazie a Ivan Chishkala.
Il Palma, prima squadra a vincere tre finali consecutive, non riesce a centrare il quarto trionfo di fila. Lo Sporting, alla sua ottava finale aggiunge così questo successo a ai trionfi ottenuti nel 2019 e nel 2021.
La partita: lo Sporting interrompe il dominio del Palma
Lo Sporting parte meglio e trova subito il vantaggio grazie a Diogo Santos, servito da Bernardo Paçó dopo un avvio intenso dei portoghesi. Il Palma prova a reagire, ma Dennis Cavalcanti deve compiere diversi interventi decisivi per mantenere la squadra in partita. Nel finale del primo tempo lo Sporting resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Diogo Santos, ma riesce comunque a conservare il vantaggio.
Nella ripresa il Palma spinge alla ricerca del pareggio, mentre lo Sporting sfiora più volte il raddoppio, soprattutto con Zicky. Con il passare dei minuti i portoghesi riprendono il controllo della gara e continuano a creare occasioni pericolose.
Negli ultimi minuti il Palma cerca di sfruttare il portiere di movimento, ma Ivan Chishkala recupera palla e segna il definitivo 2-0 a porta sguarnita. Lo Sporting gestisce così il finale e conquista la sua terza UEFA Futsal Champions League.
Giocatore del Torneo: Zicky (Sporting CP)
Zicky dello Sporting è stato eletto miglior giocatore del torneo a Pesaro.
Reazioni
A seguire.
Formazioni
Sporting: Bernardo Paçó (GK), Tomás Paçó, Diogo Santos, Wesley França, Alex Merlim; Goncalo (GK), Zicky, João Matos, Pauleta, Felipe Valério, Ivan Chishkala, Bruno Pinto, Bruno Maior, Vinicius Rocha
Palma: Dennis Cavalcanti (GK), Piqueras, Ernesto, Fabinho, Machado; Luan Muller (GK), Carlos Barrón (GK), David Peña, Lin, Charuto, Lucão, Deivão, Mateus Maia, Alisson
Statistiche chiave
- Lo Sporting diventa la prima squadra non spagnola a conquistare tre titoli di UEFA Futsal Champions League, raggiungendo il Palma nell’albo d’oro. Solo l’Inter FS con cinque successi e il Barça con quattro ne vantano di più.
- João Matos ha preso parte a tutte e otto le finali disputate dallo Sporting dal 2011 a oggi, stabilendo anche i record di 25 presenze nelle finali e 98 partite nella competizione. Anche Gonçalo, Alex Merlim e Vinicius Rocha conquistano il loro terzo titolo con il club dopo quelli del 2019 e del 2021.
- L’allenatore Nuno Dias, alla sua settima finale da record, eguaglia il primato di tre titoli detenuto da Antonio Vadillo e Jesús Velasco. Solo Dias e Vadillo riescono però a vincere tutte e tre le Champions League con la stessa squadra.