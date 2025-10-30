Gliwice stabilisce un nuovo record per la Futsal Champions League standard
giovedì 30 ottobre 2025
Il record di presenze per una partita della competizione disputata al di fuori delle finals è stato battuto, con 10.357 spettatori presenti alla PreZero Arena di Gliwice per la sfida tra Sporting Anderlecht e Piast Gliwice.
Il record di presenze per una partita di futsal UEFA disputata al di fuori delle finali è stato battuto giovedì, quando 10.357 spettatori hanno assistito alla sfida tra Sporting Anderlecht Futsal e Piast Gliwice alla PreZero Arena di Gliwice, in Polonia.
Il precedente primato ufficiale per un incontro non valido per le finals risaliva alla stagione 2016/17, quando 6.500 tifosi avevano assistito alla gara tra Kairat Almaty e Real Rieti nel turno élite della UEFA Futsal Cup, disputata alla Almaty Arena in Kazakistan. Questo nuovo traguardo, raggiunto nella prima giornata del mini-torneo del turno principale della UEFA Futsal Champions League a Gliwice, rappresenta la quarta affluenza più alta di sempre nella storia della competizione, a poca distanza dal record assoluto di 12.090 spettatori, registrato per la semifinale 2018/19 tra Barça e Kairat, anch’essa giocata all’Almaty Arena.
Le partite con più spettatori di sempre nella UEFA Futsal Champions League/UEFA Futsal Cup
12,090: Barça 2-5 Kairat Almaty, semifinale 2018/19 (Almaty Arena, Almaty)
12,076: Barça 5-3 Sporting CP, semifinale 2014/15 (Meo Arena, Lisbona)
11,973: Sporting CP 2-1 Kairat Almaty, finale 2018/19 (Almaty Arena, Almaty)
10,357: Sporting Anderlecht 1-2 Piast Gliwice, turno principale 2025/26 (PreZero Arena Gliwice, Gliwice)
10,238: Inter FS 3-2 Kairat Almaty, semifinale 2016/17 (Almaty Arena, Almaty)
9,400: Inter FS 2-3aet Benfica, finale 2009/10 (Meo Arena, Lisbona)
8,967: Inter FS 2-1 Barça, semifinale 2017/18 (Pabellón Príncipe Felipe, Saragozza)
8,521: Dina Moskva 3-8 Sporting CP, terzo posto 2014/15 (Meo Arena, Lisbona)
8,442: Barça 4-0 Sporting CP, finale 2021/22 (Arena Riga, Riga)
8,179: Sporting CP 2-5 Inter FS, finale 2017/18 (Pabellón Príncipe Felipe, Saragozza)