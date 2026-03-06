Ritorno quarti di finale di Futsal Champions League: Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma e Sporting alla fase finale

Cartagena Costa Cálida, Etoile Lavalloise, i campioni in carica dell'Illes Balears Palma e i due volte vincitori dello Sporting CP si sono qualificati per le fasi finali della UEFA Futsal Champions League di Pesaro.

Le quattro squadre hanno superato il nuovo turno dei quarti di finale, le cui partite di ritorno si sono disputate venerdì. Gli accoppiamenti sono stati definiti dagli ottavi di finale, ovvero la fase a eliminazione diretta (con andata e ritorno) che sostituisce il turno élite a partire da questa stagione.

Le vincitrici dei quarti di finale si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta che si terrà in Italia alla Pesaro Futsal Arena dall'8 al 10 maggio. Il sorteggio della fase finale avrà luogo martedì 17 marzo alle ore 12:00 CET presso la Prefettura di Pesaro e determinerà gli accoppiamenti delle semifinali a eliminazione diretta.

Riga Futsal Club - Illes Balears Palma 1-0 (tot: 5-7 )

I campioni in carica del Palma raggiungono di nuovo la fase finale nella loro caccia al quarto titolo in altrettante partecipazioni, ma subiscono anche la prima sconfitta della loro storia in UEFA Futsal Champions League alla 31esima partita. Si interrompe così la loro striscia di 30 gare senza sconfitte, fermatasi a una sola lunghezza dal record assoluto nelle competizioni UEFA per club, detenuto dall’OL Lyonnes nella UEFA Women’s Champions League.

Il Riga, sconfitto 7-4 all’andata ma capace di riaprire il discorso nel finale di quella partita, tiene testa al Palma anche nel ritorno. A poco meno di otto minuti dalla fine i lettoni, già privi dello squalificato Daniel Airoso, restano in inferiorità numerica: Dylan Vargas viene espulso dopo il secondo cartellino giallo. Il Riga resiste ai due minuti di power play dello Sporting Palma, anche grazie ad alcuni interventi decisivi del portiere Diego Roncaglio. Poi, a 33 secondi dalla fine, su una rapida ripartenza il tiro di Artjoms Kozlovskis viene deviato nella propria porta da Deivão, regalando al Riga la consolazione di una vittoria prestigiosa nella gara di ritorno.

Cartagena Costa Cálida vs Kairat Almaty 7-4 (agg: 9-5 )

Il Cartagena aveva rimontato nella gara d’andata e vinto per 2-1 contro la squadra che lo aveva eliminato nella semifinale della scorsa stagione. Nel ritorno, dopo meno di quattro minuti, i campioni di Spagna incrementano il loro vantaggio complessivo: Francisco Cortés serve in profondità Pablo Ramírez, che con una splendida azione manda fuori tempo la difesa del Kairat e segna.

Al 7’ Gabriel Motta firma il 2-0 sfruttando un cross di Waltinho, mentre poco dopo è ancora Pablo Ramírez a colpire con una conclusione potentissima. A inizio ripresa il Kairat accorcia con Dauren Tursagulov, schierato come portiere di movimento, ma il Cartagena risponde subito con Muhammad Osamanmusa al termine di una rapida ripartenza. Un rilancio del portiere Chispi colpisce la traversa e Waltinho è il più rapido ad arrivare sulla ribattuta, anche se Edson trova poi la rete per il Kairat, che nel finale resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Athirson Silva. Gabriel Motta segna ancora durante il power play, ma arriva subito la risposta di Hugo Neves e un’ulteriore rete di Tursagulov che rende meno pesante il passivo. Poi, proprio allo scadere, Waltinho trova il gol finale che dà il via alla festa del Cartagena.

Sporting CP vs Benfica 7-4 (tot: 10-8)

All’andata il Benfica aveva pareggiato per tre volte prima di vincere 4-3 con un gol a un secondo dalla fine, ma quel vantaggio viene cancellato già nel primo minuto della gara di ritorno: il portiere dello Sporting Bernardo Paçó si spinge sulla fascia destra e lascia partire un potente tiro che si infila in rete. Poco dopo un tiro di Zicky viene fermato con la mano dall’ex Sporting Pany Varela: cartellino rosso e calcio di rigore che Bruno Pinto trasforma. Lo Sporting allunga ancora con Wesley França per il 3-0 e, appena un minuto più tardi, Tomás Paçó imita il gemello portiere andando a segno su assist di Zicky al 6’.

Il Benfica però reagisce: Silvestre Ferreira accorcia le distanze dopo una rimessa laterale battuta da Diego Nunes e, nel finale di primo tempo, Arthur si accentra da destra e trova il gol che riporta i suoi a una sola rete di distanza nel punteggio complessivo. Passano appena 23 secondi dall’inizio della ripresa e il Benfica ristabilisce la parità nel doppio confronto: André Coelho approfitta di una palla vagante dopo una conclusione di Arthur respinta. Due minuti più tardi Tomás Paçó riporta avanti lo Sporting deviando in rete un corner di Merlim, ma dall’altra parte Peléh trova il tocco vincente su cross di Silvestre Ferreira.

Lo Sporting torna nuovamente in vantaggio grazie al tap-in di Diogo Santos su tiro di Merlim. Poco dopo Arthur viene espulso tra le fila del Benfica e Bruno Pinto sfrutta la superiorità numerica con una conclusione a giro. Lo Sporting conquista così l’accesso alla fase finale (nel format dopo il 2006/07) per la dodicesima volta, un record, e stabilisce anche il primato di sei qualificazioni consecutive.

Semey - Etoile Lavalloise 2-3 (tot: 7-9)

Dopo aver vinto 5-4 l'andata nonostante uno svantaggio iniziale di tre gol (4-1), l'Etoile vede sfumare il proprio vantaggio al secondo minuto del ritorno, quando il calcio d'angolo battuto da Marcelo viene deviato nella propria porta da Soufiane El Mesrar. Dopo una serie di occasioni da entrambe le parti, il Semey si porta sul 2-0 al 27esimo minuto, quando Rodriguinho serve un pallone a Kamil Gereykhanov che supera Louis Marquet con un tocco, depositando il pallone in rete.

Tuttavia, l'Etoile, che era riuscito a battere in rimonta il Semey sia nel turno principale che nella partita di andata di questo turno, segna al 32' la rete del 2-1: Ouassini Guirio si avventa su un pallone vagante, aggira Higuita e tira in porta. Sessantasei secondi dopo, Bilal Bakkali conquista la palla a metà campo, punta la porta e riporta in vantaggio l'Etoile tra andata e ritorno. All'ultimo minuto, Bakkali intercetta un passaggio e segna il gol della vittoria. Con questa rete, Bakkali ha segnato per la terza volta il gol della vittoria sul finale di una sfida contro il Semey.﻿