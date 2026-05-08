Semifinali Futsal Champions League: Palma e Sporting volano in finale

Alla Futsal Arena di Pesaro le semifinali si sono decise entrambe ai calci di rigore: prima lo Sporting CP ha rimontato due reti di svantaggio, infrangendo poi il sogno del Cartagena Costa Cálida; quindi i campioni in carica dell’Illes Balears Palma Futsal hanno conquistato la quarta finale consecutiva, nonostante si fossero trovati sotto addirittura 6-1 contro l’Étoile Lavalloise.

Calendario fase finale Venerdì 8 maggio: Semifinali

Cartagena Costa Cálida - Sporting CP 3-3 (dts, Sporting vince 6-5 ai rigori)

lles Balears Palma - Etoile Lavalloise 6-6 (dts, Palma vince 5-4 ai rigori) Domenica 10 maggio: Finale terzo posto

Perdente di Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Perdente di lles Balears Palma / Etoile Lavalloise (15:00)

Finale primo posto

Vincente di Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Winners lles Balears Palma / Etoile Lavalloise (18:00) Orari CET

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Lo Sporting, privo degli infortunati di lungo corso Taynan e Henrique Rafagnin oltre che di Allan Guilherme, si affida sui recuperati Zicky e Vinícius Rocha e parte subito forte, ma è il Cartagena a sbloccare il risultato al 12' con l'ex Sporting Waltinho che dopo un uno-due con Tomaz Braga, supera l'ex compagno di squadra Bernardo Paco. Il Cartagena chiude la prima frazione di gioco sul 2-0 grazie alla rete al 18' di Francisco Cortés su assist di Gon Castejón.

Con un vantaggio di 18-5 nei tiri in porta all'intervallo, lo Sporting doveva reagire se voleva evitare la terza sconfitta consecutiva in semifinale contro una squadra spagnola, e così al 22' accorcia lo svantaggio con Zicky che insacca in scivolata su un passaggio in diagonale ben calibrato di Diogo Santos.

Il Cartagena continua a spingere alla ricerca del pari che arriva al 25' grazie a una conclusione precisa di Felipe Valério dal limite dell'area che trafigge il portiere Chispi, entrato al posto dell'infortunato Chemi.

Il Cartagena resiste e porta la partita ai tempi supplementari, ma va in svantaggio al 43': dopo un calcio d'angolo battuto da Felipe Valério, la palla arriva a Tomás Paçó, che controlla la palla e la spedisce in rete. Appena 48 secondi dopo, Gon Castejón segna la rete del 3-3 che rimette in discussione la qualificazione in finale.

Si va ai rigori ed è la formazione portoghese ad avere la meglio e volare in finale.

L’Illes Balears Palma Futsal ha centrato una storica quarta finale consecutiva al termine di una semifinale incredibile contro l’Étoile Lavalloise. I francesi hanno disputato un primo tempo straordinario portandosi addirittura sul 6-1 davanti ai propri tifosi grazie alla tripletta di Ouassini Guirio. In rete anche Nelson Lutin, Bilal Bakkali e Souheil Mouhoudine, mentre per Palma aveva segnato Charuto prima del gol nel finale di Fabinho che ha lasciato aperta una minima speranza.

Nella ripresa gli spagnoli hanno cambiato completamente volto. Dopo appena 35 secondi Lucas Machado ha firmato il 6-3, seguito dal gol di Deivão che ha riaperto definitivamente la sfida. Fabinho, già protagonista della finale 2025, ha trascinato Palma con altre due reti, completando la propria tripletta con il rigore del 6-6 a otto minuti dalla fine.

Dopo un supplementare senza reti, la qualificazione si è decisa ai calci di rigore. Determinante il portiere Luan Muller, che ha parato il tiro di Guirio prima del penalty decisivo che ha regalato a Palma un’altra finale europea.