Zicky eletto Giocatore del Torneo alle finals della UEFA Futsal Champions League 2026

Zicky dello Sporting CP è stato nominato miglior giocatore della UEFA Futsal Champions League dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA.

Già campione con lo Sporting nel 2021 e premiato come miglior giocatore a UEFA Futsal EURO 2022 con il Portogallo, Zicky vive una stagione condizionata dagli infortuni ma torna protagonista a Pesaro. Decisivo il suo gol nella semifinale vinta in rimonta contro il Cartagena Costa Cálida, prima del successo per 2-0 contro l’Illes Balears Palma nella finale.

Gli Osservatori Tecnici UEFA lo definiscono “dominante in tutte le fasi del gioco”, sottolineando come il pivot portoghese sia molto più di un semplice finalizzatore: decisivo in difesa, pericoloso in attacco e sempre determinante anche contro i difensori più ostici.



Zicky a UEFA.com: "Ho attraversato alcuni problemi fisici attraverso tutta la stagione ma li ho superati con il duro lavoro. Non posso che essere felici".