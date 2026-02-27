Analisi Europa League: Łukasz Skorupski tiene in corsa il Bologna

Jhon Lucumí non ha avuto dubbi. "Łukasz Skorupski ha dato un grande contributo", ha dichiarato il difensore dopo il clean sheet che ha permesso al Bologna di conquistare un posto agli ottavi di finale di UEFA Europa League.

La partita minuto per minuto: Bologna - Brann 1-0

Dopo la vittoria dei rossoblu per 1-0 a Bergen nella gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, Skorupski è stato chiamato in causa più volte al ritorno, quando i contropiede del Brann hanno dato problemi alla squadra di casa.

Skorupski impassibile

Analisi Europa League: gli interventi chiave di Skorupski

I tre tiri in porta prima dell'intervallo sono stati tutti dell'intraprendente squadra di Freyr Alexandersson, che ha registrato un xG di 0,51 nel primo tempo rispetto allo 0,29 del Bologna.

Il primo video mostra i primi due interventi di Skorupski. Nella prima parte, lo vediamo tuffarsi su un tiro di Jón Dagur Thorsteinsson diretto in porta. Al 19' (seconda parte), il portiere esce coraggiosamente su un tiro di Noah Holm dalla corta distanza.

"Entrambe le parate sono fondamentali", spiega l'osservatore tecnico UEFA Rui Faria. "Il senso della posizione del portiere, la sua concentrazione e la capacità di leggere le azioni avversarie gli consentono di prepararsi adeguatamente e di sfruttare la sua agilità per evitare il gol".

Il momento decisivo

Analisi Europa League: il posizionamento di Skorupski

La terza parata (secondo video) arriva poco prima dell'intervallo e due minuti dopo che la squadra norvegese è rimasta in 10 per l'espulsione di Jacob Sørensen.

"Ancora una volta, Skorupski legge le azioni degli avversari", spiega Faria. "Dimostra la capacità di adattare la posizione dei piedi e del corpo per parare".

Faria elogia anche "l'importanza del momento". "Evitare un gol è sempre decisivo, ma su questo punteggio lo è ancora di più perché Skorupski evita il pari complessivo poco prima dell'intervallo".

Degno di nota è anche il contesto immediato, secondo Faria. "Quando c'è un contropiede, di solito una squadra si trova in un momento di squilibrio strutturale, con qualche incertezza nelle marcature e pochi giocatori dietro la palla", ha spiegato.

"Sono queste le situazioni in cui il portiere diventa l'ultimo baluardo. Una parata decisiva non solo evita un gol, ma rafforza anche la voglia di attaccare e il coraggio tattico della squadra".

Incoraggiato dalle prodezze di Skorupski, in effetti il Bologna ha dominato nel secondo tempo e ha raddoppiato il vantaggio complessivo con un bel gol di João Mário.