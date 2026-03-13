Analisi tattica di Europa League: la perseveranza di Ollie Watkins decisiva all'andata

"È molto continuo nel suo lavoro", ha spiegato l'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery. Per l'osservatore tecnico UEFA, Steve Holland, il punto chiave è stata la sua 'perseveranza'.

Entrambi hanno commentato la prestazione di Ollie Watkins, autore del gol di testa che ha portato l'Aston Villa in vantaggio per 1-0 al 61° minuto della partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, disputata in trasferta a Lille.

La cronaca di Lille - Aston Villa 0-1

Watkins ha trasformato l'unico tiro in porta dell'Aston Villa in una partita in cui l'xG complessivo delle due squadre è stato inferiore a 1,0.

"Entrambe le squadre erano ben organizzate in difesa ed è stato difficile creare occasioni da gol", ha spiegato Holland. "Ma Watkins ha dimostrato l'importanza della perseveranza. Si è costantemente posizionato in modo da mettere in difficoltà la difesa del Lille".

Watkins pericoloso sin da subito

Analisi tattica di Europa League: i tagli di Watkins

Nel primo tempo, Watkins ha garantito all’Aston Villa uno sbocco diretto verso la porta.

Nel primo video si vede come mette subito in apprensione la difesa del Lille. "Nella prima occasione, Watkins sceglie il momento decisivo per accelerare tra i difensori centrali e sfiorare la ricezione in un lancio lungo diretto verso la porta", ha spiegato Holland.

"Nella seconda occasione, il movimento è diverso dato che si inserisce in profondità tra i difensori centrali. Dopo un primo movimento verso la palla, si gira e scatta attraverso nello spazio. È una mossa molto intelligente perché in questo modo si posiziona nello spazio in mezzo ai due centrali invece di dare un riferimento a uno dei due. In questo modo riesce a compiere quel movimento sfuggente tra i due".

Anticipi intelligenti e cinismo sotto porta

Analisi tattica di Europa League: perseverare è sempre decisivo

Il secondo video mostra come Watkins sia stato ricompensato per i suoi sforzi.

"In occasione del gol, il movimento di Watkins è leggermente diverso perché il numero 10 [Emiliano] Buendia è avanzato con lui, quindi si tratta di una situazione di 2 contro 2", ha spiegato Holland.

"Watkins dimostra un gran senso dell'anticipo nel raggiungere il pallone deviato, nonché freddezza nel trasformare quell'unica vera occasione in gol. È davvero un gran gol. In primo luogo, ha previsto che Buendia avrebbe vinto il duello aereo contro il difensore centrale, poi ha avuto la consapevolezza immediata della posizione del portiere, ha reagito con rapidità e ha eseguito il colpo di testa alla perfezione.

"Ha usato il proprio corpo in modo magistrale per generare la potenza necessaria a scavalcare il portiere con un colpo di testa da 12 metri di distanza. Un gol fantastico che potrebbe anche rivelarsi decisivo nel doppio confronto.

"Sebbene i movimenti di Watkins fossero diversi, tutti hanno seguito principi simili nell'attaccare gli spazi alle spalle della difesa. La chiave per un attaccante, ovviamente, è che se continui a portarti in posizioni pericolose, le occasioni arriveranno prima o poi. La perseveranza è fondamentale".

Dopo aver conseguito il diploma di allenatore della sua Federazione all'età di 22 anni, Holland ha lavorato per 17 anni presso la rinomata accademia calcistica del Crewe Alexandra. È stato assistente di una serie di allenatori di successo al Chelsea e ha ricoperto il ruolo di vice di Gareth Southgate quando l'Inghilterra ha raggiunto la finale di UEFA EURO 2020.