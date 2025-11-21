Analisi Lavoro di Squadra, Europa League: i gol dei difensori di Roma e Aston Villa

Nel calcio moderno, ci si aspetta sempre di più che i difensori contribuiscano all'attacco, rimodellando le strategie di gioco. Spezzando le linee avversarie, non solo con il possesso palla ma anche con inserimenti tempestivi e movimenti senza palla, i difensori possono creare una superiorità numerica particolarmente difficile da contenere per le squadre che marcano a uomo.

Inoltre, i terzini moderni aumentano la loro efficacia con incursioni per vie interne e avanzamenti ritardati, sfruttando gli spazi lasciati per errori difensivi. Gli osservatori tecnici UEFA David Adams e Håkan Ericson approfondiscono il gol di Gianluca Mancini contro il Nizza nella vittoria per 2-1 alla prima giornata e quello di Ian Maatsen alla quarta giornata nella vittoria per 2-0 dell'Aston Villa contro il Maccabi Tel-Aviv.

Analisi tattica Lavoro di Squadra, Europa League: Roma

David Adams sul gol di Mancini

"Il gol nasce da un'azione del portiere, con il Nizza che passa da un blocco centrale al pressing alto e tenta di pressarlo. L'attacco inizia dal centrale di destra, Mancini, che passa a Matias Soulè. Attraverso una rapida combinazione a centrocampo, liberano il terzino sinistro Kostas Tsimikas".

"In questa sequenza di tre passaggi, Mancini si sposta a centrocampo, valuta la situazione mentre Tsimikas avanza sulla sinistra e si spinge in avanti. L'esterno destro della Roma prevede l'inserimento di Mancini e mantiene l'equilibrio della squadra operando da terzo difensore centrale. Mentre il Nizza cerca di recuperare, lasciando solo due difensori centrali in area, Mancini sfrutta il tre contro due, sincronizzando perfettamente la sua corsa tra il centrale di sinistra e insaccando al volo di destro".

Håkan Ericson sul gol di Mancini

"L'intento di Mancini e della Roma è chiaro fin dall'inizio: attaccare, anche quando la Roma è in vantaggio. Dopo aver passato, Mancini supera la prima linea di pressing invece di arretrare, per dare sostegno alla squadra. Si ferma brevemente a leggere l'azione e poi continua, vedendo che il compagno avanza incontrastato".

"Il suo movimento taglia il centrocampo del Nizza, sfruttando gli spazi lasciati dal sistema di marcatura a uomo perché nessun avversario va su di lui. Intuendo la possibilità di un cross, Mancini attacca l'area con determinazione e cerca di approfittare del difensore centrale opposto, che esita tra due avversari. Quindi si infila all'interno, completamente smarcato, e sfrutta l'occasione".

UECL - Strauss - Lavoro di Squadra - Analisi tattica - Nov 2025 - Aston Villa

David Adams sul gol di Maatsen

"Il gol nasce da un pallone raccolto da Ezri Konsa, che poi passa ad Amadou Onana. Con ottimo tempismo, Morgan Rogers arriva dietro i centrocampisti avversari e ha la possibilità di girarsi, sfuggire al pressing da dietro e creare un due contro uno con il terzino destro avversario".

"In questo momento, Maatsen vede lo spazio interno, mentre Rogers fa da supporto. Il tempismo e l'intuito di Rogers nel far partire un passaggio preciso sono sublimi e permettono a Maatsen di concludere di prima da posizione molto angolata".

Håkan Ericson sul gol di Maatsen

"Dopo aver riconquistato il pallone, il Villa cerca di controllare, scegliendo una breve manovra di costruzione piuttosto che un contropiede diretto. Rogers vede subito lo spazio oltre la linea e si posiziona perfettamente per ricevere palla".

"Un solo passaggio di Onana estromette cinque avversari. Rogers attira tre giocatori verso di sé prima di liberare Sancho sulla fascia. Poi, Rogers sceglie un'altra posizione intelligente, pronto a sostenere Sancho per il retropassaggio. Dentro l'area ci sono sei giocatori contro otto: i difensori del Maccabi stanno a guardare e perdono il conto degli avversari che avanzano".

"Maatsen ritarda la sua corsa con intelligenza, evitando di essere marcato subito. Il suo movimento a curva, sul lato cieco, crea la corsia di passaggio e l'angolo di tiro perfetti, poi arriva la sua conclusione vincente da posizione molto defilata".