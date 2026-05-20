Freiburg - Aston Villa 3-0: il Villa domina e torna a festeggiare

L'Aston Villa domina la finale di UEFA Europa League contro il Freiburg e torna vincere una competizione europea dopo 44 anni. A decidere l'incontro sono i gol di Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers.

I momenti chiave 41 Tielemans apre le marcature con un tiro al volo

45'+4 Buendía pesca l'incrocio e raddoppia

58' Rogers insacca su cross di Buendía

70' Onana colpisce il palo

La partita in breve: ennesima magia di Emery

Il Freiburg vuole conquistare il primo titolo importante nella storia del club, mentre gli ultimi trofei vinti dall'Aston Villa sono la Coppa di Lega del 1996 e la Coppa dei Campioni del 1982.

La finale minuto per minuto

Data la posta in gioco, non sorprende che la partita impieghi un po' a entrare nel vivo, nonostante il clima rovente del Beşiktaş Park, con entrambe le squadre che mostrano fin da subito segni di nervosismo.

Dopo una serie di mezze occasioni sui due fronti, ci vuole un lampo per accendere la gara: ci pensa Youri Tielemans, che porta in vantaggio l'Aston Villa al 42'.

Youri Tielemans esulta dopo il gol dell'1-0

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, Morgan Rogers fa partire un traversione al centro, il centrocampista belga batte al volo senza pensarci due volte e trafigge Atubolu.

Il Friburgo è scosso e, poco prima dell'intervallo, subisce anche il secondo gol. Non sembrano esserci pericoli quando Emiliano Buendía riceve la palla appena fuori area, ma l'attaccante argentino se la sposta sul sinistro e fa partire un tiro a giro che si spegne all'incrocio, raddoppiando in un momento cruciale della partita.

Nella ripresa, l'Aston Villa ha più spazi e gioca in scioltezza. Buendía dà nuovamente prova del suo talento propiziando il terzo gol poco prima dell'ora di gioco: dopo una ripartenza, il giocatore dribbla il suo avversario sulla fascia sinistra e crossa per Rogers, che insacca facilmente sul primo palo.

Lo spettacolare gol del 2-0 di Buendía UEFA via Getty Images

Qualche minuto dopo, Amadou Onana svetta di testa su calcio d'angolo di John McGinn e colpisce il legno.

Il Freiburg dà prova di grande tenacia ma alla fine non riesce a centrare l'obiettivo. La squadra tedesca spera di rifarsi in campo europeo partecipando agli spareggi della prossima Conference League.

Per l'Aston Villa, invece, è una serata indimenticabile, con Emery che compie la sua ennesima magia e porta avanti la sua storia d'amore con questa competizione.

Hankook Player of the Match: Emiliano Buendía (Aston Villa)

"Una prestazione di qualità. Molto bravo tra le linee e autore di ottimi passaggi, ha dato intensità alla squadra in fase offensiva. Ottimi il gol e l'assist".

Osservatori tecnici UEFA

Emiliano Buendía è stato votato Player of the Match

Statistiche

L'Aston Villa è il 31esimo club a vincere la Coppa UEFA/Europa League e il sesto della sua nazione. È anche la terza nuova vincitrice nelle ultime sei stagioni dopo il Villarreal nel 2020/21 e l'Atalanta nel 2023/24.

Emery diventa il primo allenatore a vincere il torneo con tre squadre diverse, che curiosamente hanno tutte "villa" nel nome: Sevilla (tre volte), Villarreal e Aston Villa.

I club inglesi hanno vinto le ultime sette finali delle competizioni UEFA maschili contro avversarie tedesche.

L'Aston Villa conclude il torneo come squadra più prolifica con 31 gol. Al secondo posto il Friburgo con 25.

Julian Schuster non riesce a diventare il primo allenatore tedesco a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League dai tempi di Franz Beckenbauer con il Bayern Monaco nel 1996.

Il Friburgo è stato il terzo club tedesco a disputare la finale di Europa League nelle ultime cinque stagioni.

Formazioni

Freiburg: Atubolu; Kübler (Makengo 73'), Ginter, Lienhart (Rosenfelder 61'), Treu; Eggestein, Höfler (Höler 61'); Beste (Günter 86'), Manzambi, Grifo (Scherhant 73'); Matanović

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres (Mings 88'), Digne (Maatsen 81'); Lindelöf (Onana 66'), Tielemans (Douglas Luiz 88'); McGinn, Rogers, Buendía (Sancho 81'); Watkins