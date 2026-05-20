Emiliano Buendía è il Player of the Match della finale di UEFA Europa League 2026
mercoledì 20 maggio 2026
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Emiliano Buendía, attaccante dell'Aston Villa, è stato nominato Hankook Player of the Match della finale grazie ad un gol e un assist.
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Emiliano Buendía è stato nominato Hankook Player of the Match dopo aver segnato un gol straordinario e fornito l’assist per la rete firmata da Morgan Rogers, nella vittoria per 3-0 dell’Aston Villa contro il Freiburg nella finale di UEFA Europa League disputata a Istanbul.
La commissione degli Osservatori Tecnici UEFA ha commentato: "una prestazione di altissimo livello. È stato impeccabile tra le linee, ha distribuito palloni di grande qualità per tutta la partita e ha guidato con intensità la fase offensiva della squadra. Ha coronato la sua prova con un magnifico gol e un assist decisivo".
Player of the Match: precedenti finali
2025 Cristian Romero (Tottenham)
2024 Ademola Lookman (Atalanta)
2023 Yassine Bounou (Sevilla)
2022 Kevin Trapp (Frankfurt)
2021 Étienne Capoue (Villarreal)
2020 Luuk de Jong (Sevilla)
2019 Eden Hazard (Chelsea)
2018 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
2017 Ander Herrera (Manchester United)
2016 Coke (Sevilla)
2015 Éver Banega (Sevilla)
2014 Ivan Rakitić (Sevilla)
2013 Branislav Ivanović (Chelsea)
2012 Radamel Falcao (Atlético)
2011 Radamel Falcao (Porto)
2010 Diego Forlán (Atlético de Madrid)
2009 Darijo Srna (Shakhtar)
2008 Andrey Arshavin (Zenit)
2007 Andrés Palop (Sevilla)
2006 Enzo Maresca (Sevilla)
2005 Daniel Carvalho (CSKA Moskva)
2004 Roberto Ayala (Valencia)
2003 Derlei (Porto)
2002 Jon Dahl Tomasson (Feyenoord)
2001 Gary McAllister (Liverpool)
2000 Cláudio Taffarel (Galatasaray)
1999 Hernán Crespo (Parma)
1998 Ronaldo (Inter)