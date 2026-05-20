Emiliano Buendía è il Player of the Match della finale di UEFA Europa League 2026

Emiliano Buendía è stato nominato Hankook Player of the Match dopo aver segnato un gol straordinario e fornito l’assist per la rete firmata da Morgan Rogers, nella vittoria per 3-0 dell’Aston Villa contro il Freiburg nella finale di UEFA Europa League disputata a Istanbul.

La commissione degli Osservatori Tecnici UEFA ha commentato: "una prestazione di altissimo livello. È stato impeccabile tra le linee, ha distribuito palloni di grande qualità per tutta la partita e ha guidato con intensità la fase offensiva della squadra. Ha coronato la sua prova con un magnifico gol e un assist decisivo".