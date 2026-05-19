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Intervista a Unai Emery: lo specialista dell'Europa League parla del suo straordinario palmarès e della finale contro il Freiburg

martedì 19 maggio 2026

"Lavoriamo sodo affinché i nostri tifosi possano godersi lo spettacolo", ha dichiarato l'allenatore dell'Aston Villa in vista della finale di Europa League.

Unai Emery è pronto per la sua sesta finale di UEFA Europa League
Unai Emery è pronto per la sua sesta finale di UEFA Europa League UEFA via Getty Images

Quando Unai Emery è arrivato all'Aston Villa nel novembre 2022, con la squadra al 17° posto in Premier League, ha suscitato qualche perplessità dichiarando: "Il mio sogno è vincere un trofeo".

Il prepartita: Freiburg - Aston Villa

A tre anni e mezzo di distanza, il pluridecorato tecnico spagnolo, recentemente definito un "genio" dall'attaccante Ollie Watkins, è a una sola partita dal raggiungere quell'ambizioso obiettivo, ma prima dovrà vincere la finale di Europa League contro il Freiburg a Istanbul.

Intervistato dalla UEFA in attesa della sua sesta e storica partecipazione alla finale di Europa League, Emery parla del suo straordinario rapporto con il torneo, delle difficoltà che si aspetta di incontrare contro il Friburgo e dell'ascesa dell'Aston Villa sotto la sua guida.

Il suo incredibile curriculum in Europa

Una storia d'amore: Unai Emery e l'Europa League

Sono molto grato di poter competere in Europa e questo mi spinge a pretendere molto da me stesso. I miei primi anni nel calcio europeo li ho trascorsi con il Valencia. È lì che ho iniziato a capire cosa significasse giocare in Europa e quali fossero le vere esigenze in queste competizioni: è stato un trampolino molto importante.

Ci sono aspettative, gratitudine, prestigio. È un posto speciale nel calcio, al di là dei campionati o delle coppe nazionali, e mi sento molto a mio agio a competere in Europa.

L'importanza dell'Europa League

Quando non si ha la possibilità di competere in Champions League, l'Europa League offre un'altra opportunità. Bisogna desiderare questa competizione, bisogna sentirla; l'ho imparato al Siviglia e il modo in cui trasmetto tutto questo ai giocatori è molto importante.

Ti dà sempre visibilità a un pubblico internazionale, perché quando giochi in Europa e arrivi ai quarti, in semifinali o in finale vieni visto da tutto il mondo. È un calcio che può essere seguito ovunque in televisione e raggiunge un grande pubblico grazie alla UEFA, è un vero palcoscenico.

Poter rispondere con impegno, determinazione, la capacità di dare il massimo e magari riuscire a vincere, anche se è difficile, è qualcosa che cerco di trasmettere e di far percepire alle squadre che ho allenato.

Il Friburgo

Il cammino dell'Aston Villa verso la finale di Europa League

È una squadra molto competitiva. Ha un allenatore che dà molta intensità e ha giocatori esperti. Il suo stile si basa molto sul talento e sul carattere; combinando queste qualità si hanno ottimi giovani, come quelli del Friburgo, ma anche ottimi veterani. Ho giocato contro il Friburgo con il Siviglia 12 anni fa e due giocatori di allora sono ancora qui: (Matthias) Ginter e (Christian) Günter.

Loro stanno disputando un'ottima stagione. Soprattutto, hanno un'idea chiara, uno stile ben definito. Quindi, sono in finale perché se lo meritano e perché giocano bene, perché hanno un grande allenatore e perché hanno buoni giocatori; inoltre hanno una tifoseria fantastica e sono affamati.

Il successo del Villa

Quando sono arrivato qui, ho condiviso il mio sogno e il mio obiettivo: giocare in Europa e qualificarci di nuovo, e ci stiamo riuscendo. Sappiamo che, continuando a competere e a vincere, riusciremo a creare un legame ancora più intenso con i nostri tifosi.

Dopo aver vinto la Coppa dei Campioni 40 anni fa, i tifosi avranno di nuovo l'opportunità di vivere una finale di Europa League. L'emozione e la motivazione che proveranno a Istanbul saranno speciali. Lavoriamo sodo affinché i tifosi possano godersi questo momento e speriamo di regalare loro un po' di gioia.

Intervista condotta il 16 maggio 2026.

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