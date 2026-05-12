Freiburg - Aston Villa: guida alla finale di Europa League

Il Freiburg, alla sua prima finale UEFA, affronta a Istanbul l'Aston Villa, vincitore della Coppa dei Campioni nel 1982, in finale di UEFA Europa League.

Vi raccontiamo trame, sottotrame e numeri della finale di mercoledì 20 maggio.

Guida alla partita

Il Freiburg aveva raggiunto il suo miglior risultato nel 2022/23 raggiungendo gli ottavi di finale di Europa League, per poi bissare lo stesso piazzamento nella stagione 2023/24. La squadra di Julian Schuster adesso ha alzato di molto l'asticella raggiungendo la sua prima finale in una delle principali competizioni europee. Non ha ancora vinto un trofeo nazionale importante – l'occasione più vicina è stata la sconfitta nella finale di Coppa di Germania 2021/22 – ma questa volta la storia potrebbe cambiare.

L'Aston Villa, al contrario, ha vinto titoli e coppe nazionali in Inghilterra ed è stato campione d'Europa nel 1981/82, quando la squadra di Tony Barton si impose per 1-0 sul Bayern München nella finale di Rotterdam grazie al gol di Peter Withe. Protagonista in UEFA Champions League negli ultimi anni, la squadra di Birmingham non ha vinto nulla di significativo dalla Coppa di Lega 1995/96. Trenta anni di delusioni, però, non le hanno mai impedito di sognare.

Il cammino del Freiburg in Europa League: tutti i gol sino alla finale

Statistiche

Il Freiburg non ha mai giocato in Turchia prima d'ora e la sua unica esperienza precedente contro avversari inglesi risale alle quattro partite disputate contro il West Ham nella stagione 2023/24 di Europa League (1 vittoria, 3 sconfitte), con gli Hammers (che indossano una divisa simile a quella bordeaux e blu dell'Aston Villa) che li hanno infine eliminati negli ottavi di finale.

L'Aston Villa ha segnato 28 gol in questa stagione contro i 25 del Freiburg, e ha subito meno gol (otto contro i dieci del Freiburg) e vanta il curioso primato di non aver subito gol nelle tre precedenti partite giocate a Istanbul (2 vittorie e 1 pareggio). Il suo bilancio contro le squadre della Bundesliga è in positivo (4 vittorie e 2 sconfitte) e include la vittoria in finale contro il Bayern nel 1982. Per ironia del destino, la maglia casalinga del Freiburg in Europa è rossa, esattamente come quella del Bayern del 1982.

Il cammino dell'Aston Villa in Europa League: tutti i gol sino alla finale

Gli allenatori

Julian Schuster ha trascorso gran parte della sua carriera da calciatore come centrocampista del Freiburg e, dopo il ritiro, è rimasto nel club come vice allenatore, facendo il suo esordio come tecnico a livello continentale nell'ottobre 2022, quando l'allora allenatore Christian Streich fu costretto a saltare una partita dopo aver contratto il COVID. Da quando ha assunto la guida della squadra nel marzo 2024, ha portato il club a uno dei suoi migliori piazzamenti in Bundesliga (quinto posto nella scorsa stagione) e ora alla sua prima finale europea.

Alla guida dell'Aston Villa dall'ottobre 2022, il curriculum di Unai Emery è di tutto rispetto, non da ultimo perché ha vinto quattro volte l'Europa League (con il Sevilla nel 2013/14, 2014/15 e 2015/15 e con il Villarreal nel 2020/21). L'ex centrocampista ha anche portato il Paris Saint-Germain al titolo di Ligue 1 nel 2017/18, ma se lo spagnolo ha più esperienza europea del suo collega, il Freiburg può trarre coraggio dal fatto che l'unica sconfitta in finale di Europa League di Emery fino ad oggi sia arrivata contro una squadra inglese: l'Arsenal nel 2018/19.

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Collegamenti tra i giocatori

La maggior parte dei giocatori del Freiburg ha trascorso la propria carriera esclusivamente in Germania, anche se tra tutti totalizzano circa 150 presenze in otto diverse nazionali; la maggior parte di queste presenze, tuttavia, le hanno fatte il tedesco Mattias Ginter (51) e il difensore austriaco Philipp Lienhart (40). I giocatori della rosa dell'Aston Villa in Europa League, invece, vantano circa 600 presenze in nazionale.

Mentre nessun membro della squadra del Freiburg ha mai giocato in Premier League, alcune stelle dell'Aston Villa hanno esperienza in Bundesliga, non da ultimo l'ex attaccante del Leverkusen, Leon Bailey, e l'ex esterno del Dortmund, Jadon Sancho. Sancho ha giocato in due periodi distinti al BVS: durante la sua prima esperienza (2017-21), Sancho ha giocato al fianco dell'attaccante del Freiburg Maximilian Philipp (2017-19), mentre potrebbe aver incontrato durante gli allenamenti sia Patrick Osterhage che Jan-Niklas Beste, che all'epoca facevano parte delle giovanili del club.