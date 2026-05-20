Europa League 2025/26: conosciamo i vincitori

L'Aston Villa torna vincere un titolo continentale dopo la Coppa dei Campioni 1981/82.

Ecco il profilo della squadra vincitrice della UEFA Europa League 2025/26.

L'avvicinamento alla finale

Piazzamento fase campionato: 2°

Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille

Quarti di finale: 7-1 tot. contro Bologna

Semifinale: 4-1 tot. contro Nottingham Forest

Finale: 3-0 contro Freiburg

Coefficiente UEFA: 19*

Scorsa stagione: quarti di finale di Champions League (S 4-5 tot. contro Paris)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Vincitore della Coppa dei Campioni nel 1982, il Villa aveva raggiunto le semifinali di Conference League 2023/24 e i quarti di finale della scorsa Champions League, ma quest'anno è tornato a vincere una coppa europea battendo il Friburgo. Il tecnico Unai Emery ha vinto la sua quinta Europa League (dopo le tre con il Siviglia e quella con il Villarreal), diventando l'allenatore più titolato nella storia della competizione.

La stagione: fino alle semifinali, il cammino dell'Aston Villa verso la sua seconda finale europea si era svolto senza intoppi. Sette vittorie su otto partite sono state sufficienti per assicurarsi il secondo posto nella fase campionato, seguito dai facili successi contro Lille e Bologna agli ottavi e ai quarti di finale. I connazionali del Nottingham Forest hanno rappresentato un ostacolo non indifferente in semifinale, ma la sconfitta per 1-0 all'andata è stata compensata da un 4-0 a Birmingham. La finale contro il Friburgo a Istanbul, invece, è stata inaspettatamente più facile.

Come ha giocato: Unai Emery si è discostato raramente dal 4-2-3-1 che gli ha regalato così tanti successi dal suo arrivo a novembre 2022. L'Aston Villa è stato difficile da superare, anche grazie alle prodezze di Emiliano Martínez e del difensore Ezri Konsa: con il loro contributo, il club ha mantenuto la porta inviolata in otto partite europee. Morgan Rogers, Youri Tielemans e John McGinn sono stati i principali creatori di gioco in fase offensiva, con McGinn e Ollie Watkins autori di cinque gol ciascuno nel cammino verso Istanbul.

Osservati speciali: da marzo, quando è stato escluso dai convocati dell'Inghilterra, Ollie Watkins ha giocato "col sangue agli occhi", ma il giocatore più in vista è stato il fantastico capitano John McGinn. Lo scozzese si è trasferito al club quando ancora militava in seconda divisione ed è stato decisivo nel cammino del club sino alla finale. Paradossalmente, la sua reputazione è cresciuta ulteriormente durante il periodo di stop per infortunio di questa stagione. Pur non avendo incrementato il suo bottino in finale, ha servito l'assist per Emiliano Buendía in occasione del secondo gol.

– John Atkin, reporter Aston Villa

Tutti i gol dell'Aston Villa in Europa League finora

* prima del calcio di inizio