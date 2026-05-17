Intervista a Julian Schuster: l'esordio da sogno e la finale di Europa League con il Freiburg

Poco più di due anni dopo il suo primo incarico da allenatore, anche Julian Schuster potrebbe rimanere sorpreso da quanto sia riuscito a fare in così poco tempo.

Ex centrocampista, Schuster ha collezionato quasi 250 presenze con il suo amato Freiburg prima di diventarne allenatore nel 2024. È stato un vero e propria exploit, con il quinto posto in campionato nella stagione d'esordio, le semifinali di Coppa di Germania e, soprattutto, la finale di Europa League a Istanbul.

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Intervistato dalla UEFA in attesa di quella che è forse la partita più importante nella storia del Freiburg, Schuster riflette su questo traguardo.

"Guardando il volto delle persone e la luce nei loro occhi, si capiva cosa significasse per tutti", ha detto a proposito della storica vittoria nella semifinale di ritorno contro il Braga.

"Si percepiva già la settimana prima, c'era un senso di attesa particolarmente speciale. Già allora, molti dicevano di aver già prenotato per Istanbul".

"Il sostegno e la solidarietà in città sono ancora più forti, è fantastico. Questo è il potere del calcio, la sua capacità di affascinare e unire così tante persone. È una sensazione davvero bella che ci stiamo godendo".

Julian Schuster festeggia la vittoria del Freibug in semifinale contro il Braga. AFP via Getty Images

Schuster ribadisce che arrivare a questo punto era ben lontano dai suoi pensieri quando ha conseguito il patentino da allenatore nel 2023: "Sarebbe stato presuntuoso anche solo pensarci. Quello che ho scoperto davvero è che mi piace allenare e che è una passione poter trasmettere le mie conoscenze".

"Sentivo un forte desiderio di diventare allenatore. Certo, pensavo di poter guidare questa squadra un giorno, ma senza un percorso preciso in mente. Non avrei mai immaginato che, tre anni dopo, mi sarei ritrovato in finale".

Quali sono dunque i segreti del successo di Schuster? "Per un allenatore è sempre importante essere consapevole delle qualità della squadra: come vuole giocare, come vede il calcio e in cosa si identificano le persone che ci sono dentro", dice. "Poi bisogna unire tutto questo alle proprie convinzioni".

Schuster durante la sua carriera da giocatore a Friburgo Bongarts/Getty Images

"Sarebbe ingenuo pensare solo a se stessi, ma la squadra è stata sicuramente capace di mettere in mostra le proprie qualità. Tuttavia, è anche importante condividere le informazioni per poter battere l'avversario. Per questo vogliamo affrontare ogni partita con l'obiettivo di vincerla".

A soli 41 anni, Schuster sembra già in grado di gestire bene lo stress di questo mestiere. "La pressione è positiva perché mi stimola ad affrontare le sfide a testa alta e a fare tutto il necessario per portare a termine un determinato compito", continua.

"Queste sono le mie prime esperienze e sono molto grato di poter vivere momenti così belli già all'inizio della carriera".

Nonostante l'importanza della partita che lo attende, Schuster è irremovibile sul fatto che non cambierà molto la preparazione.

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"Parlo sempre con il mio staff tecnico durante e dopo ogni partita e cerco di fare quante più domande possibili per imparare dai colleghi più esperti. Affrontare le partite importanti nel modo più naturale possibile è un'arte".

"Si ha la tendenza a voler curare tutto, a voler dire tutto quello che si può dire, ma credo che questo sia il pericolo maggiore: si rischia di perdere un po' [di energia] e di finire per sovrastimolare i ragazzi".

"Il semplice fatto che siamo qui a parlare dimostra che l'attesa è diversa dal solito, vista l'importanza dell'incontro. Ci sono aspetti diversi ed è proprio per questo che è ancora più importante mantenere la preparazione il più possibile nella norma."

Forse Schuster cerca di minimizzare, ma non c'è dubbio che una vittoria al Beşiktaş Park mercoledì consoliderebbe ulteriormente il suo status di leggenda a Friburgo e coronerebbe un inizio di carriera davvero straordinario.

Intervista condotta l'11 maggio 2026.