Anteprima finale di Europa League: Freiburg - Aston Villa Europa. Dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, analisi e parole degli allenatori

Quando si gioca? Dove guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di UEFA Europa League tra Freiburg e Aston Villa.

Freiburg e Aston si sfidano nella finale di UEFA Europa League al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 20 maggio.

Ecco l'anteprima della partita tra il Freiburg, alla sua prima finale, e i campioni d'Europa del 1981/82.

La partita in breve Quando: mercoledì 20 maggio (21:00 CET)﻿

Dove: Beşiktaş Park﻿, Istanbul

Cosa: finale di UEFA Europa League

Chi: il Freiburg sfida l'Aston Villa di Unai Emery

Come seguirla: avvicinamento alla sfida e copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

I tifosi possono trovare qui i partner televisivi locali della UEFA Europa League.

Cosa devi sapere

A Istanbul, una tra Freiburg e Aston Villa scriverà un nuovo meraviglioso capitolo della storia del proprio club, con la vittoria significherebbe moltissimo per entrambe le squadre.

Il Freiburg non ha mai vinto un trofeo importante, con il suo miglior piazzamento in Europa League prima di questa stagione rappresentato dagli ottavi di finale nelle edizioni 2022/23 e 2023/24. Dopo il settimo posto nella fase campionato, la squadra si è distinta nella fase a eliminazione diretta, realizzando tre o più gol in quattro delle sei partite disputate contro Genk, Celta e Braga.

La squadra di Julian Schuster offre un gioco spettacolare, con giocatori come Vincenzo Grifo, l'estroso esterno giapponese Yuito Suzuki e il talentuoso centrocampista Johan Manzambi. Ora la domanda è se questa giovane squadra sarà in grado di fare il salto di qualità in una sfida così importante.

L'Aston Villa, dal canto suo, punta a conquistare il primo trofeo dopo 30 anni. Dopo aver vinto sette delle otto partite della fase campionato, conquistando il secondo posto in classifica, ha eliminato Lille, Bologna e Nottingham Forest nella fase a eliminazione diretta.

Unai Emery, re di Europa League

Oltre alla leadership di John McGinn, alla creatività di Morgan Rogers e ai gol di Ollie Watkins, probabilmente il punto di forza maggiore dell'Aston Villa risiede nel suo allenatore: Unai Emery, che si prepara a disputare la sua sesta finale di Europa League da allenatore, un record assoluto. Lo spagnolo ha vinto quattro volte la competizione e la sua grande esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale nello scontro diretto tra le due squadre con il miglior attacco del torneo.

Conosci le finaliste

Probabili formazioni

Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Matanović

Julian Schuster ha dovuto modificare la sua formazione titolare a fine stagione a causa della frattura alla clavicola subita da Yuito Suzuki; tuttavia, tutti gli altri giocatori sono a disposizione. Schuster ha spiegato: "non è scontato, giocando tre volte a settimana. Dobbiamo fare un enorme ringraziamento a tutti i nostri preparatori atletici, medici e fisioterapisti".

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins

Il principale punto interrogativo riguarda le condizioni fisiche di Amadou Onana, che non gioca da quando è uscito dal campo zoppicando per un problema al polpaccio nella semifinale d'andata. In sua assenza, Emery potrebbe affidarsi a Victor Lindelöf, che lo ha sostituito nella sfida in casa contro il Forest.

Tutti i gol del Freiburg in Europa League finora

Stato di forma

Freiburg

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVPSS

Ultima partita: Freiburg - Leipzig 4-1, 16/05, Bundesliga

Piazzamento in campionato: settimo in Bundesliga

Aston Villa

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVSSS

Ultima partita: Aston Villa - Liverpool 4-2, 15/05, Premier League

Piazzamento in campionato: quarto in Premier League

Finale: statistiche e curiosità

Highlights semifinali Europa League: Aston Villa - Nott'm Forest 4-0 (tot. 4-1)

Dagli archivi

Le parole degli allenatori

Julian Schuster, allenatore Freiburg: "Abbiamo già fatto qualcosa di davvero speciale. Ora vogliamo fare il passo decisivo, perché non ci basta aver raggiunto la finale. Siamo davvero motivati e vogliamo vincerla. La passione e la vicinanza dei tifosi è più forte che mai. È fantastico. Questo è il potere del calcio, la sua capacità di coinvolgere così tante persone e unirle. È una sensazione bellissima e ci stiamo godendo questo momento".

Unai Emery, allenatore Aston Villa: "Giocare una finale a Istanbul è qualcosa di speciale e possiamo essere orgogliosi di come siamo arrivati fin qui. Ora godiamocela, godiamoci i giorni che ci separano dalla finale, godiamoci la preparazione e il momento decisivo. Abbiamo il massimo rispetto per la competizione e per la sfida che ci attende contro il Freiburg".