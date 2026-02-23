Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: statistiche e temi in vista delle gare di ritorno

Leverkusen e Juventus sperano di interrompere una striscia negativa in UEFA Champions League, mentre Serhou Guirassy e Folarin Balogun sono tra i giocatori che cercano di portare avanti la loro serie positiva.

Scopri le statistiche più interessanti delle partite che assegneranno otto posti agli ottavi di finale.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.

Martedì 24 febbraio

Atleti - Club Brugge (andata: 3-3) (18:45 CET)

Le squadre si sono incontrate nove volte nelle competizioni UEFA, con un bilancio di tre vittorie ciascuna e tre pareggi dopo il 3-3 della scorsa settimana in Belgio.

La squadra belga ha vinto entrambe le precedenti sfide a eliminazione diretta contro l'Atletico. Ha ottenuto un 4-3 complessivo ai quarti di finale di Coppa dei Campioni 1977/78 e si è ripetuta ai quarti di Coppa delle Coppe 1991/92.

L'Atleti ha aperto le marcature in cinque delle ultime sei partite di Champions League.

La squadra di Diego Simeone ha perso quattro delle ultime sei sfide a eliminazione diretta di Champions League, ma si è qualificata 12 volte su 14 dopo aver pareggiato la gara di andata fuori casa.

L'Atleti ha tenuto la porta inviolata 13 volte nelle ultime 17 partite casalinghe della fase a eliminazione diretta di Champions League.

Il Club Brugge non perde da sei partite contro squadre spagnole (V2 P4) ma ha vinto solo una delle precedenti 15 trasferte in Spagna (P6 S8).

La squadra belga ha vinto otto delle ultime 10 sfide a eliminazione diretta ma è uscita cinque volte su sei dopo aver pareggiato in casa all'andata.

Leverkusen - Olympiacos (andata: 2-0)

L'Olympiacos aveva vinto 2-0 nello scontro diretto in Grecia alla settima giornata, ma il Leverkusen ha vinto con lo stesso punteggio la scorsa settimana. Gli unici altri precedenti europei risalgono alla Champions League 2002/03, con entrambe le squadre vincitrici in casa nella prima fase a gironi.

Il Leverkusen ha perso le ultime sei sfide a eliminazione diretta di Champions League, sempre agli ottavi di finale, dopo aver eliminato il Manchester United per i gol in trasferta nelle semifinali del 2001/02.

La squadra tedesca ha superato 24 sfide UEFA a eliminazione diretta su 26 dopo aver vinto l'andata, comprese 10 delle 11 dopo una vittoria esterna all'andata. Inoltre ha superato il turno sette volte su sette quando aveva un vantaggio di due gol dopo la prima gara.

Il Leverkusen ha perso solo due delle ultime 18 partite casalinghe europee (V11 P5).

L'Olympiacos ha vinto solo una delle precedenti 11 trasferte in Germania (P1 S9). L'unico successo è stato il 3-1 contro il Werder Brema nella fase a gironi di Champions League 2007/08.

La squadra greca punta a vincere per la prima volta una sfida a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso le quattro precedenti. Ha vinto al ritorno in cinque delle ultime sei occasioni (P1) ma è uscita 10 volte su 10 quando ha perso con due gol di scarto all'andata.

Il difensore dell'Olympiacos, Panagiotis Retsos, è arrivato dal Leverkusen nell'agosto 2017. Ha collezionato 44 presenze con in Germania tra il 2017 e il 2022.

Inter-Bodø/Glimt (andata: 1-3)

Prima della vittoria per 3-1 del Bodø/Glimt della scorsa settimana, gli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA risalivano al secondo turno di Coppa delle Coppe 1978/79, quando l'Inter si è imposta complessivamente 7-1 vincendo sia in casa che in trasferta.

L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta di Champions League e ha vinto la gara casalinga in cinque delle ultime sette occasioni (P2).

I nerazzurri ha superato il turno quattro volte su 11 dopo aver perso di due gol all'andata.

La scorsa stagione, il Bodø/Glimt ha eliminato la Lazio ai quarti di finale di Europa League. Tuttavia, è stata l'unica volta che il club norvegese ha eliminato una squadra italiana in cinque doppi confronti.

Il Bodø/Glimt punta a diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta di Champions League. Il Rosenborg ha raggiunto i quarti di finale nel 1996/97 ma si è qualificato direttamente dalla fase a gironi anziché dalla fase a eliminazione diretta.

Il club norvegese ha vinto le ultime tre partite di Champions League contro Manchester City, Atletico e Inter. È la prima squadra del suo paese a vincere tre gare consecutive nel tabellone principale del torneo.

Il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in sette delle ultime nove partite di Champions League e ha superato il turno due volte su due quando ha vinto di due gol all'andata.

Newcastle - Qarabag (andata: 6-1)

La gara della scorsa settimana è stata la prima tra questi club e la prima tra il Newcastle e una squadra dell'Azerbaigian.

Entrambe vogliono superare per la prima volta una doppia sfida di Champions League e partecipano alla fase a eliminazione diretta per la prima volta.

Il Newcastle ha perso in casa solo in due delle ultime 31 sfide a eliminazione diretta (V21 P8).

I Magpies non hanno mai perso una partita europea con più di tre gol di scarto.

Nella gara di andata, Anthony Gordon è diventato il primo giocatore inglese a segnare una tripletta nella fase a eliminazione diretta di Champions League e solo il secondo a segnare quattro gol in una partita della competizione. L'altro è stato Harry Kane, autore di quattro gol con il Bayern contro la Dinamo Zagabria nella fase campionato 2024/25.

Il Qarabağ non ha mai vinto in 10 partite contro squadre inglesi (P1 S9). In trasferta ha perso cinque volte su cinque, con un solo gol segnato e 19 subiti.

Il margine di vittoria più ampio del Qarabağ nelle competizioni UEFA è di cinque gol (tre volte). L'ultima occasione risale al terzo turno di qualificazione di Champions League 2024/25, quando ha battuto il Ludogorets 7-2 in trasferta al ritorno dopo aver perso 2-1 in casa all'andata.

Mercoledì 25 febbraio

Atalanta - Borussia Dortmund (andata: 0-2) (18:45 CET)

Prima della vittoria per 2-0 del Dortmund della scorsa settimana, gli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA risalivano ai sedicesimi di finale di Europa League 2017/18. Il Dortmund si è qualificato con una vittoria complessiva per 4-3, dopo un 3-2 in casa nella gara di andata e un 1-1 in Italia.

L'Atalanta ha perso le ultime tre partite di Champions League. Non ha mai perso quattro gare consecutive nella storia delle competizioni UEFA per club.

La Dea ha superato il turno due volte su sei dopo aver perso all'andata e non aveva mai perso la prima gara con due gol di scarto.

L'Atalanta è stata eliminata negli ultimi due turni a eliminazione diretta; l'unico successo rimane la vittoria complessiva per 8-4 contro il Valencia agli ottavi di finale del 2019/20 (4-1 c, 4-3 t).

Il Dortmund ha perso le tre sfide a eliminazione diretta precedenti contro squadre italiane in questa competizione, l'ultima volta contro la Juventus agli ottavi di finale del 2014/15. Tuttavia, ha battuto i bianconeri 3-1 nella finale del 1997.

Il Dortmund ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Italia (P2 S5) ma ha passato il turno 10 volte su 10 quando aveva un vantaggio di due gol dopo la gara di andata.

Serhou Guirassy ha segnato 19 gol nelle prime 27 presenze in Champions League. Gli unici giocatori ad aver raggiunto quota 20 in 28 gare sono Erling Haaland (14), Harry Kane (24), Alessandro Del Piero (26), Ruud van Nistelrooy (27) e Filippo Inzaghi (28).

Juventus - Galatasaray (andata: 2-5)

Juventus e Galatasaray si sono incontrate sette volte nelle competizioni UEFA; la vittoria per 5-2 della squadra turca della scorsa settimana è stata l'unica che non è arrivata nella fase a gironi di Champions League. Il Galatasaray è in vantaggio con tre vittorie, contro una della Juventus e tre pareggi.

La Juventus ha perso tre delle 11 partite precedenti contro squadre turche (V5 P3), ma le tre sconfitte sono arrivate proprio contro il Galatasaray. Tuttavia, è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare casalinghe contro formazioni turche (V3 P2).

I bianconeri hanno perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta di Champions League. Il successo più recente risale agli ottavi di finale della stagione 2018/19, quando hanno ribaltato una sconfitta per 2-0 in casa dell'Atletico Madrid con un 3-0 casalingo.

L'unica occasione precedente in cui la Juventus ha perso l'andata di una sfida a eliminazione diretta UEFA con tre o più gol di scarto risale ai quarti di finale di Champions League 2017/18 contro il Real Madrid. I bianconeri hanno perso 3-0 in casa all'andata e sono usciti nonostante la vittoria per 3-1 a Madrid al ritorno.

Il Galatasaray ha perso solo tre delle ultime 18 partite contro squadre italiane (V8 P7) ma è stato eliminato in tre delle quattro sfide a eliminazione diretta precedenti contro di loro.

Prima della gara di andata, il Galatasaray non aveva mai segnato cinque gol in una partita del tabellone principale di Champions League. È stata anche la prima volta in cui una squadra turca ha segnato cinque reti contro un'italiana in una competizione europea.

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte (P3 S9) e ne ha perse cinque delle ultime sei (V1), ma ha superato il turno otto volte su otto quando aveva un vantaggio di tre gol dopo l'andata.







Paris - Monaco (andata: 3-2)

Si tratta del primo confronto in una competizione UEFA tra Monaco e Paris, che però hanno già disputato sfide a eliminazione diretta contro una connazionale: il Monaco è stato eliminato dal Marseille al terzo turno di Coppa UEFA 1998/99, mentre il Paris ha eliminato il Brest con un 10-0 complessivo in questa fase la scorsa stagione.

Il Paris ha vinto sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta di Champions League e ha vinto otto delle ultime 10 partite (S2).

Il club della capitale ha superato il turno 33 volte su 40 dopo aver vinto la gara di andata, comprese 19 delle 20 in cui la vittoria all'andata è arrivata fuori casa.

Il Monaco ha perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta delle competizioni UEFA e ha superato il turno solo sette volte su 29 dopo una sconfitta all'andata.

La squadra del Principato ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League (P2 S4).

Folarin Balogun ha segnato cinque gol nelle ultime sei presenze in Champions League. All'andata è diventato il primo giocatore americano a segnare due gol in una gara a eliminazione diretta della competizione.

Il difensore del Monaco, Thilo Kehrer, ha collezionato 128 presenze in quattro stagioni con il Paris Saint-Germain, di cui 20 in Champions League.

Real Madrid - Benfica (andata: 1-0)

Il Benfica ha vinto 4-2 all'ottava giornata di Champions League, assicurandosi il passaggio alla fase a eliminazione diretta, ma il Real Madrid ha ribaltato la situazione vincendo 1-0 la scorsa settimana a Lisbona. Prima di allora, Benfica e Real Madrid si erano incontrate tre volte nelle competizioni UEFA: nella finale di Coppa dei Campioni del 1962, vinta dal Benfica 5-3 , e ai quarti di finale del 1964/65, con un 5-1 per il Benfica a Lisbona e una sconfitta per 2-1 a Madrid.

Il Real Madrid ha vinto 10 delle ultime 12 sfide a eliminazione diretta di Champions League.

Le merengues hanno superato il turno 38 volte su 40 dopo aver vinto in trasferta all'andata e 22 delle ultime 23 volte in cui hanno vinto l'andata.

Il Benfica ha perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta contro squadre spagnole. Il successo più recente è arrivato contro il Real Betis in Coppa UEFA 1982/83. Tuttavia, ha perso al ritorno solo in due delle ultime 15 sfide a eliminazione diretta europee (V8 P5).

Il Benfica ha vinto otto delle precedenti 11 sfide a eliminazione diretta, ma solo una delle ultime otto dopo aver perso l'andata in casa: l'unico successo è arrivato contro la Dinamo București al primo turno di Coppa UEFA 1999/2000 (0-1 c, 2-0 t).

La squadra portoghese ha vinto solo due delle precedenti 14 trasferte in Spagna (P3 S9).

Il difensore del Real Madrid, Álvaro Carreras, è arrivato la scorsa estate dal Benfica, con cui ha collezionato 68 presenze e segnato cinque gol tra il 2024 e il 2025.