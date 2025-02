Le più belle sfide a eliminazione diretta di Champions League tra squadre della stessa nazione

I nuovi spareggi per la fase a eliminazione diretta hanno opposto due squadre della stessa nazione per la 25ª volta. Il Brest, all'esordio in Champions League, ha infatti affrontato il Paris Saint-Germain.

Era la 25esima volta che due squadre della stessa nazione si affrontavano nella fase a eliminazione diretta della Champions League (oltre alle otto in cui le squadre della stessa nazione si sono incontrate in finale), la prima dopo la sfida tutta italiana tra Milan e Inter nella semifinale del 2022/23.

Consultiamo gli archivi e riviviamo alcune delle più belle sfide tra club della stessa nazione nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Liverpool - Chelsea: i momenti indimenticabili

"Ho giocato tante partite al cardiopalma, ma questa è stata una di quelle in cui tutti hanno commesso molti errori e per questo è stata così divertente", ha dichiarato il tecnico del Chelsea, Guus Hiddink. Il Chelsea è in controllo dopo la vittoria per 3-1 ad Anfield, ma i gol di Fábio Aurélio e Xabi Alonso nel primo tempo ridanno speranza alla squadra di Rafael Benitez. Didier Drogba e Alex vanno in gol all'inizio del secondo tempo, prima di un finale convulso in cui entrambe le squadre segnano due gol a testa nel giro di 14 minuti, con il Chelsea che alla fine si qualifica. In semifinale però i Blues escono col Barcellona per i gol in trasferta.

La gioia del Lione dopo la vittoria col Bordeaux ai quarti di finale AFP via Getty Images

L'unica volta che due squadre francesi si incontrano nelle fasi a eliminazione diretta si conclude con un divertente quarto di finale vinto dal Lione. Dopo aver chiuso l'andata in casa con due gol di vantaggio (3-1), i Gones nel ritorno vedono il Bordeaux tornare in partita e ridurre lo svantaggio di un gol grazie alla rete di Marouane Chamakh sul finire del primo tempo. La squadra di casa aumenta la pressione, ma il Lione tiene duro qualificandosi per la prima volta nella sua storia in semifinale. "È stata molto difficile", ha dichiarato a UEFA.com il difensore del Lione, Jean-Alain Boumsong. "Dovevamo dimostrare tutto il nostro carattere". Nel turno successivo però la sua squadra francese perde 4-0 contro il Bayern.

Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

Questa sfida è ricordata per il gol di Lionel Messi, uno dei più belli della Champions League, realizzato all'andata. Dopo aver portato la sua squadra in vantaggio per 1-0 con una conclusione da distanza ravvicinata, l'argentino supera quattro giocatori del Real Madrid prima di un diagonale preciso sul palo opposto. L'allenatore del Barcellona, Pep Guardiola, ha detto dopo la partita: "Siamo fortunati ad avere Messi. A 23 anni è il terzo capocannoniere della storia del nostro club e questo è impressionante". I catalani nel ritorno al Camp Nou pareggiano 1-1 e si guadagnano un posto in finale, dove battono il Manchester United per 3-1 allo stadio di Wembley.

Highlights: guarda la doppietta di Griezmann con l'Atlético contro il Barcellona

In un match dalle mille emozioni, il Barcellona rimonta e vince l'andata per 2-1 grazie a una doppietta di Luis Suárez. Tuttavia, l'Atlético nel ritorno al Vicente Calderón sfodera una prestazione quasi perfetta, con Antonio Griezmann che apre le marcature portando il punteggio complessivo in parità prima di trasformare un rigore nei minuti finali regalando la qualificazione ai Colchoneros. "Sono molto orgoglioso della squadra", ha detto Griezmann. "Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del mondo". L'Atlético in semifinale batte il Bayern, prima di perdere contro il Real Madrid in finale.

Highlights quarti di finale: Man. City - Tottenham 4-3

Heung-Min Son regala la vittoria al Tottenham nella gara d'andata, ma il ritorno segue un copione totalmente diverso. I primi 20 minuti sono infuocati: Raheem Sterling porta il City in vantaggio nei primi minuti, Son segna due gol, Bernardo Silva pareggia nuovamente e Sterling segna il suo secondo gol personale. Verso l'ora di gioco Sergio Agüero riporta il City in vantaggio, ma al 73' Fernando Llorente realizza la rete che manda avanti gli Spurs. Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha detto dopo la gara: "Questo è il motivo per cui amiamo il calcio. Abbiamo dimostrato grande carattere e grande personalità. È stata una partita incredibile". In semifinale la sua squadra batte l'Ajax ma in finale perde contro il Liverpool a Madrid.

Highlights: Milan - Inter 0-2

Il Milan aveva vinto entrambe le precedenti sfide di Champions League contro i cugini nerazzurri, ma i ragazzi di Simone Inzaghi ci mettono poco per chiarire che questa volta le cose sarebbero andate diversamente. Nella gara d'andata, Edin Džeko e Henrikh Mkhitaryan portano l'Inter sul 2-0 dopo appena 11 minuti. I rossoneri di Stefano Pioli non riescono a reagire e perdono anche il ritorno per 1-0 con la rete di Lautaro Martínez al 74'. "Nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto", ha detto Inzaghi. "Per noi era un sogno, ma ci abbiamo sempre creduto. È stato un percorso straordinario. Vincere un derby in semifinale come questo porta grandi soddisfazioni".

Quante sfide a eliminazione diretta tra club della stessa nazione ci sono state in Champions League?

Brest-Paris è stato il 25° doppio confronto a eliminazione diretta in Champions League tra due squadre della stessa nazione.

10 tra due club inglesi

7 tra due club spagnoli

4 tra due club italiani

2 tra due club tedeschi

2 tra due club francesi

Quanti derby cittadini ci sono stati nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League?

Si sono disputati sei doppi confronti a eliminazione diretta tra due squadre della stessa città in Champions League.

3 Milano (Milan - Inter: semifinale 2002/03, quarti di finale 2004/05, semifinale 2022/23)

2 Madrid (Madrid - Atlético: quarti di finale 2014/15, semifinale 2016/17)

1 Londra (Chelsea - Arsenal: quarti di finale 2003/04)

Le semifinali tra due club della stessa nazione

Tutti i doppi confronti a eliminazione diretta in Champions League tra due club della stessa nazione

Bayern - Dortmund 0-1tot. (quarti di finale 1997/98)

Bayern - Kaiserslauten 6-0tot. (quarti di finale 1998/99)

Valencia - Barcellona 5-3tot. (semifinale 1999/2000)

Barcellona - Real Madrid 1-3tot. (semifinale 2001/02)

Milan - Inter 1-1tot. (semifinale 2002/03, vittoria Milan per i gol in trasferta)

Chelsea - Arsenal 3-2tot. (quarti di finale 2003/04).

Milan - Inter 5-0tot. (quarti di finale 2004/05)

Chelsea - Liverpool 0-1tot. (quarti di finale 2004/05)

Chelsea - Liverpool 1-1tot. (semifinale 2006/07, vittoria Liverpool 4-1 dcr).

Arsenal - Liverpool 3-5tot. (quarti di finale 2007/08)

Liverpool - Chelsea 3-4tot. (semifinale 2007/08)

Liverpool - Chelsea 5-7tot. (quarti di finale 2008/09).

Man United - Arsenal 4-1tot. (semifinale 2008/09)

Lione - Bordeaux 3-2tot. (quarti di finale 2009/10)

Chelsea - Man United 1-3tot. (quarti di finale 2010/11)

Madrid - Barcellona 1-3tot. (semifinale 2010/11)

Barcellona - Atlético 1-2tot. (quarti di finale 2013/14)

Atlético - Madrid 0-1tot. (quarti di finale 2014/15)

Barcellona - Atlético 2-3tot. (quarti di finale 2015/16)

Madrid - Atlético 4-2tot. (semifinale 2016/17)

Liverpool - Man City 5-1tot. (quarti di finale 2017/18)

Spurs - Man City 4-4tot. (quarti di finale 2018/19, vittoria Spurs per i gol in trasferta)

Milan - Napoli 2-1tot. (quarti di finale 2022/23)

Milan - Inter 0-3tot. (semifinale 2022/23)

Brest - Paris 0-10tot. (2024/25 spareggi per la fase a eliminazione diretta)