Le squadre degli ottavi di finale di Champions League 2025/26

Fase campionato: V4 P1 S3 GF10 GS10 (15° posto)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-3 tot. contro B. Dortmund

Miglior giocatore Fantasy Football: Odilon Kossounou (39)

Ranking UEFA: 16ª

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)

Tommaso Sardella, reporter di UEFA.com: l'Atalanta ha fatto molta strada dopo la sconfitta per 4-0 contro i campioni in carica del Paris alla prima giornata. Le vittorie casalinghe contro Club Brugge e Chelsea, unite ai successi in trasferta contro Marsiglia e Francoforte, hanno messo in mostra il 3-4-3 di una squadra ricca di soluzioni offensive grazie ai suoi centrocampisti tecnici. La Dea si è assicurata un posto nella fase a eliminazione diretta con due giornate di anticipo e ha dato l'ennesima prova di sé agli spareggi, rimontando una sconfitta per 2-0 all'andata con una vittoria al ritorno suggellata da un calcio di rigore al 98'.

Allenatore: Raffaele Palladino

Raffaele Palladino è stato nominato allenatore dell'Atalanta in seguito all'esonero di Ivan Jurić, che aveva totalizzato due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro partite della fase campionato. L'attuale tecnico (41 anni) ha recentemente allenato la Fiorentina, portandola in semifinale di Conference League e al sesto posto in Serie A nella sua unica stagione in panchina.

Giocatore chiave: Charles De Ketelaere

Il nazionale belga è stato una figura importante in Europa per l'Atalanta, segnando contro Eintracht Frankfurt e Chelsea. Sempre positivo nel suo approccio, De Ketelaere unisce qualità tecnica e intelligenza tattica, cercando costantemente spunti tra le linee. Nei momenti difficili è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a risollevare la squadra, dimostrando la mentalità e la presenza di un vero leader.

Lo sapevi?

Undici dei 14 gol segnati dall'Atalanta finora sono arrivati nel secondo tempo.