Le squadre degli ottavi di finale di Champions League 2025/26
mercoledì 25 febbraio 2026
Giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26.
La UEFA Champions League 2025/26 è giunta alla fase a eliminazione diretta, con 16 squadre ancora in corsa per la finale a Budapest. Ecco il profilo di tutte le contendenti.
Ranking UEFA al termine della fase campionato.
Le 16 squadre in gara
Arsenal, Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern München, Bodø/Glimt, Chelsea, Galatasaray, Leverkusen, Liverpool, Man City, Newcastle, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham
Fase campionato: V8 P0 S0 GF23 GS4 (1° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Gabriel Martinelli (55)
Ranking UEFA: 8°
Scorsa stagione: semifinale (S1-3tot. contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2005/06)
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
Lo sapevi?
Battendo l'Athletic Club (2-0 alla prima giornata) e l'Atleti (4-0 alla terza giornata), l'Arsenal è diventato il primo club a vincere sette partite consecutive nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre spagnole.
Fase campionato: V4 P1 S3 GF10 GS10 (15° posto)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-3 tot. contro B. Dortmund
Miglior giocatore Fantasy Football: Odilon Kossounou (39)
Ranking UEFA: 16ª
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)
Tommaso Sardella, reporter di UEFA.com: l'Atalanta ha fatto molta strada dopo la sconfitta per 4-0 contro i campioni in carica del Paris alla prima giornata. Le vittorie casalinghe contro Club Brugge e Chelsea, unite ai successi in trasferta contro Marsiglia e Francoforte, hanno messo in mostra il 3-4-3 di una squadra ricca di soluzioni offensive grazie ai suoi centrocampisti tecnici. La Dea si è assicurata un posto nella fase a eliminazione diretta con due giornate di anticipo e ha dato l'ennesima prova di sé agli spareggi, rimontando una sconfitta per 2-0 all'andata con una vittoria al ritorno suggellata da un calcio di rigore al 98'.
Allenatore: Raffaele Palladino
Raffaele Palladino è stato nominato allenatore dell'Atalanta in seguito all'esonero di Ivan Jurić, che aveva totalizzato due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro partite della fase campionato. L'attuale tecnico (41 anni) ha recentemente allenato la Fiorentina, portandola in semifinale di Conference League e al sesto posto in Serie A nella sua unica stagione in panchina.
Giocatore chiave: Charles De Ketelaere
Il nazionale belga è stato una figura importante in Europa per l'Atalanta, segnando contro Eintracht Frankfurt e Chelsea. Sempre positivo nel suo approccio, De Ketelaere unisce qualità tecnica e intelligenza tattica, cercando costantemente spunti tra le linee. Nei momenti difficili è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a risollevare la squadra, dimostrando la mentalità e la presenza di un vero leader.
Lo sapevi?
Undici dei 14 gol segnati dall'Atalanta finora sono arrivati nel secondo tempo.
Fase campionato: V4 P1 S3 GS17 GS15 (14° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 7-4 tot. contro Club Brugge
Miglior giocatore Fantasy Football: Julián Alvarez (49)
Ranking UEFA: 13°
Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2tot., S2-4dcr contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Julián Alvarez
Lo sapevi?
Grazie al gol contro l'Eintracht alla seconda giornata, Antoine Griezmann è andato a segno in Champions League per la 12esima stagione consecutiva.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF22 GS14 (5° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Fermín López (54)
Ranking UEFA: 7°
Scorsa stagione: semifinale (S6-7tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)
Allenatore: Hansi Flick
Giocatore chiave: Lamine Yamal
Lo sapevi?
Battendo l'Olympiacos 6-1 alla terza giornata, il Barcellona ha segnato sei gol in una partita di Champions League per la prima volta in oltre otto anni. L'ultima occasione risaliva alla storica vittoria per 6-1 contro il Paris Saint-Germain al ritorno degli ottavi di finale del 2017.
Fase campionato: V7 P0 S1 GF22 GS8 (2° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Harry Kane (58)
Ranking UEFA: 2°
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
Lo sapevi?
Alla quarta giornata, Joshua Kimmich ha collezionato la sua 100esima presenza in Champions League, sempre con la maglia del Bayern. È diventato il 30esimo giocatore a raggiungere quota 100 con una singola squadra e il quinto per il Bayern dopo Thomas Müller, Manuel Neuer, Philipp Lahm e Oliver Kahn.
Fase campionato: V2 P3 S3 GF14 GS15 (23° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 5-2 tot. contro Inter
Miglior giocatore Fantasy Football: Jens Petter Hauge (59)
Ranking UEFA: 35°
Scorsa stagione: semifinale di Europa League (S1-5tot. contro Tottenham)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2025/26)
Allenatore: Kjetil Knutsen
Giocatore chiave: Jens Petter Hauge
Lo sapevi?
Dopo essere diventata la prima squadra norvegese a vincere una partita nel tabellone principale della Champions League dal 6 novembre 2007 (quando il Rosenborg sconfisse il Valencia per 2-0 in Spagna) grazie al successo sul Manchester City nella settima giornata, il Bodø/Glimt è poi diventato il primo club norvegese a vincere un incontro a eliminazione diretta nella fase a gironi della competizione, eliminando l'Inter.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF17 GS10 (6° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Moisés Caicedo (38)
Ranking UEFA: 11°
Scorsa stagione: vincitore Conference League winners (V4-1 contro Real Betis)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2011/12, 2020/21)
Allenatore: Liam Rosenior
Giocatore chiave: Cole Palmer
Lo sapevi?
Il Chelsea ha compiuto una nuova impresa nella vittoria per 5-1 contro l'Ajax alla terza giornata: è diventato la prima squadra nella storia della Champions League ad avere tre giocatori con meno di 20 anni a segno nella stessa partita (Marc Guiu, Estêvão e Tyrique George).
Fase campionato: V3 P1 S4 GF9 GS11 (20° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 7-5 tot. contro Juventus
Miglior giocatore Fantasy Football: Victor Osimhen (54)
Ranking UEFA: 49°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League (S3-6tot. contro AZ Alkmaar)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: semifinale (1988/89)
Allenatore: Okan Buruk
Giocatore chiave: Victor Osimhen
Lo sapevi?
L'ultima volta che il Galatasaray aveva superato la fase a gironi/campionato risaliva al 2013/14. Da allora era stato eliminato cinque volte nella stessa fase.
Fase campionato: V3 P3 S2 GF13 GS14 (16° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 2-0 tot. contro Olympiacos
Miglior giocatore Fantasy Football: Alejandro Grimaldo (84)
Ranking UEFA: 9°
Scorsa stagione: ottavi di finale (S0-5tot. contro Bayern)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2001/02)
Allenatore: Kasper Hjulmand
Giocatore chiave: Aleix García
Lo sapevi?
Il Leverkusen ha raggiunto il traguardo delle 50 vittorie in Coppa dei Campioni/Champions League battendo il Manchester City per 2-0 alla quinta giornata.
Fase campionato: V6 P0 S2 GF20 GS8 (3° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Dominik Szoboszlai (67)
Ranking UEFA: 4°
Scorsa stagione: ottavi di finale (1-1 tot., S1-4dcr contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
Allenatore: Arne Slot
Giocatore chiave: Virgil van Dijk
Lo sapevi?
Liverpool e Juventus hanno segnato il loro 500° gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League alla quinta giornata: Real Madrid, Bayern, Barcellona, Manchester United e Benfica sono gli unici altri club ad aver raggiunto questo traguardo.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF15 GS9 (8° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Erling Haaland (48)
Ranking UEFA: 5°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-6tot. contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2022/23)
Allenatore: Josep Guardiola
Giocatore chiave: Erling Haaland
Lo sapevi?
Dopo i gol contro il Villarreal e il Real Madrid nella fase campionato, Erling Haaland ha segnato 10 reti in 10 presenze contro squadre spagnole in Champions League.
Fase campionato: V4 P2 S2 GF17 GS7 (12° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 9-3 tot. contro Qarabag
Miglior giocatore Fantasy Football: Anthony Gordon (87)
Ranking UEFA: 76°
Scorsa stagione: assente dalle competizioni europee
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: seconda fase a gironi (2002/03)
Allenatore: Eddie Howe
Giocatore chiave: Bruno Guimarães
Lo sapevi?
Il Newcastle ha perso solo quattro delle ultime 36 partite casalinghe europee (V25 P7).
Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 5-4 tot. contro Monaco
Miglior giocatore Fantasy Football: Vitinha (66)
Ranking UEFA: 6°
Scorsa stagione: campione (V5-0 - Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2024/25)
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Ousmane Dembélé
Lo sapevi?
Il Paris aveva giocato 104 partite consecutive di Champions League senza mai pareggiare 0-0 prima della sfida contro l'Athletic Club alla sesta giornata.
Fase campionato: V5 P0 S3 GF21 GS12 (9° posto)
Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro Benfica
Miglior giocatore Fantasy Football: Kylian Mbappé (82)
Ranking UEFA: 1°
Scorsa stagione: quarti di finale (S1-5tot. contro Arsenal)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)
Allenatore: Álvaro Arbeloa
Giocatore chiave: Kylian Mbappé
Lo sapevi?
Alla quinta giornata, Kylian Mbappé ha segnato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, segnando tre gol all'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. L'impresa di Mbappé è stata superata solo da quella di Mohamed Salah, la cui tripletta per il Liverpool contro i Rangers nel 2022 è arrivata in sei minuti e 12 secondi.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF17 GS11 (7° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Francisco Trincão (53)
Ranking UEFA: 18°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S0-3tot. contro Dortmund)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (1982/83)
Allenatore: Rui Borges
Giocatore chiave: Francisco Trincão
Lo sapevi?
Lo Sporting CP ha perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe nelle competizioni UEFA (V8 P3). Ha vinto tutte e quattro le gare casalinghe di questa fase campionato di Champions League.
Fase campionato: V5 P2 S1 GF17 GS7 (4° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Cristian Romero (44)
Ranking UEFA: 17°
Scorsa stagione: vincitore Europa League (V1-0 contro Manchester United)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2018/19)
Allenatore: Igor Tudor (ad interim)
Giocatore chiave: Cristian Romero
Lo sapevi?
Il Tottenham è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe delle competizioni UEFA (V20 P4) e ha vinto le quattro gare casalinghe di questa fase campionato senza subire gol.