I record di Lamine Yamal in Champions League e in nazionale

Campione affermato a soli 17 anni, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane di sempre del Barcellona esordendo in prima squadra contro il Real Betis nell'aprile 2023 a 15 anni e 291 giorni.

Nell'autunno del 2023 è diventato il più giovane marcatore nella storia della Liga andando segno nel 2-2 in casa del Granada dell'8 ottobre. A quel tempo stava già aprendo nuovi orizzonti in UEFA Champions League, mentre l'estate successiva avrebbe vinto UEFA EURO 2024 diventando un fenomeno globale.

I record di Lamine Yamal in Champions League

Più giovane titolare di sempre

16 anni 83 giorni (Porto - Barcellona 0-1, 04/10/2023)

Giocatore più giovane nella fase a eliminazione diretta

16 anni 223 giorni (Napoli-Barcellona 1-1, 21/02/2024)

Giocatore più giovane ai quarti di finale

16 anni 272 giorni (Paris - Barcellona 2-3, 10/04/2024)

Giocatore più giovane a collezionare 10 presenze

16 anni 278 giorni (Barcellona - Paris 1-4, 16/04/2024)

Giocatore più giovane a segnare e servire un assist in una partita

17 anni 241 giorni (Barcellona - Benfica 3-1, 11/03/2025)

Marcatore più giovane in semifinale 17 anni 291 giorni (Barcellona - Inter 3-3, 30/04/2025)

Yamal non è il più giovane di sempre sceso in campo in Champions League (il record è di Youssoufa Moukoko del Dortmund, 16 anni e 18 giorni in Zenit-Dortmund 1-2, 8 dicembre 2020) ma è il titolare più giovane di sempre, avendo giocato dall'inizio nella vittoria per 1-0 del Barcellona contro il Porto a 16 anni e 83 giorni.

Nella stessa stagione è diventato anche il giocatore più giovane a partecipare alla fase a eliminazione diretta (in trasferta contro il Napoli) e il più giovane ai quarti di Champions League (in trasferta contro il Paris). Il Barcellona è stato eliminato dopo una sconfitta casalinga per 4-1 al ritorno, ma Yamal è diventato il più giovane di sempre a collezionare 10 presenze in Champions League.

Yamal non è il marcatore più giovane della competizione: il record è del compagno Ansu Fati (17 anni 40 giorni, Inter-Barcellona 1-2, 10/12/2019). Yamal è però secondo in classifica, avendo segnato il suo primo gol nella sconfitta per 2-1 contro il Monaco il 19 settembre 2024 a 17 anni e 68 giorni.

Guarda il gol da record di Yamal

Più di recente, è diventato il giocatore più giovane a segnare e servire un assist in una partita di Champions League (17 anni e 241 giorni) agli ottavi di finale di questa edizione contro il Benfica. Con quel gol è diventato anche il secondo marcatore più giovane della fase a eliminazione diretta di Champions League dopo Bojan Krkić, che aveva 17 anni e 217 giorni quando ha segnato per il Barcellona contro lo Schalke il 1º aprile 2008.

Nella semifinale di andata contro l'Inter, Yamal è diventato il giocatore più giovane nella storia del Barcellona a disputare 100 partite ufficiali (17 anni e 291 giorni) e ha segnato un gol fantasmagorico. In quella partita, è diventato il secondo giocatore più giovane a partire titolare in una semifinale di Champions League dopo Julian Draxler (17 anni e 226 giorni con lo Schalke contro il Manchester United, 4 maggio 2011) e il più giovane marcatore in quella fase, togliendo il record a Kylian Mbappé (18 anni e 140 giorni quando ha segnato per il Monaco contro la Juventus il 9 maggio 2017).

Vincitore del Pallone d'Oro Kopa: gli highlights di Lamine Yamal nel 2023/24

I record di Lamine Yamal a EURO e nelle competizioni per nazionali

Marcatore più giovane nelle Qualificazioni Europee

16 anni 57 giorni (Georgia - Spagna 1-7, 08/09/2023)

Giocatore più giovane in campo a EURO

16 anni 338 giorni (Spagna - Croazia 3-0, 15/06/2024)

Marcatore più giovane a EURO

16 anni 362 giorni (Spagna - Francia 2-1, 09/07/2024)

Giocatore più giovane a disputare una finale di EURO o Coppa del Mondo

17 anni 1 giorno (Spagna - Inghilterra 2-1, 14/07/2024)

Giocatore più giovane a vincere un torneo internazionale

17 anni 1 giorno (Spagna - Inghilterra 2-1, 14/07/2024)

Il giocatore più giovane delle Qualificazioni Europee è il norvegese Martin Ødegaard, che aveva solo 15 anni e 300 giorni quando è entrato in campo contro la Bulgaria il 13 ottobre 2014. Yamal è secondo in classifica: aveva 16 anni e 57 giorni quando è entrato nella vittoria per 7-1 della Spagna in Georgia l'8 settembre 2023, battendo un record nazionale stabilito dal suo compagno Gavi (17 anni e 62 giorni) nel 2021.

Andando in gol in quella partita, quando aveva collezionato solo cinque presenze a livello di club senza mai segnare, Yamal è diventato il più giovane marcatore di sempre nelle Qualificazioni Europee. "Ero a mio agio fin da subito", ha dichiarato. "Ha fatto tutto Nico [Williams]. Mi ha lasciato a tu per tu con il portiere e ho calciato di intuito".

Yamal ha fatto parlare ancora di più di sé l'estate dopo, a UEFA EURO 2024. Per cominciare, è partito titolare contro la Croazia all'età di 16 anni e 338 giorni, diventando così il giocatore più giovane di sempre alla fase finale. Poi è diventato il giocatore più giovane a partecipare alla fase a eliminazione diretta (16 anni e 354 giorni), vincendo 4-1 contro la Georgia agli ottavi di finale.

Ma i record continuavano ad arrivare: con il gol in semifinale contro la Francia, è diventato il marcatore più giovane di sempre nel torneo (16 anni e 362 giorni), battendo il record dello svizzero Johan Vonlanthen (18 anni e 141 giorni nel pareggio contro la Francia a EURO 2004).

I gol e gli assist di Lamine Yamal a EURO

Yamal ha poi servito il suo quarto assist nel torneo propiziando il gol di Nico Williams nella finale vinta 2-1 dalla Spagna contro l'Inghilterra. Era già il finalista più giovane di sempre a EURO, ma al triplice fischio è diventato il più giovane vincitore di un torneo internazionale (17 anni e un giorno). Il record precedente era di Pelé, che aveva 248 giorni in più quando trionfò in Coppa del Mondo FIFA 1958 con il Brasile.

Nella finale di EURO 2024, Yamal si è visto negare un gol dal portiere inglese Jordan Pickford, perdendo così l'occasione di battere il record di Pietro Anastasi e diventare il più giovane marcatore di sempre nella gara decisiva del Campionato Europeo. Anastasi aveva 20 anni e 64 giorni quando raddoppiò per l'Italia contro la Jugoslavia nella finale di ripetizione del 1968 a Roma.

Yamal è anche il terzo giocatore più giovane a collezionare una presenza in Nations League.

Premi individuali di Lamine Yamal

Capocannoniere dei Campionati Europei UEFA Under 17 2023 – quattro gol

Miglior assist man a EURO 2024 - quattro assist

Giovane del Torneo a EURO 2024

Autore del Gol del Torneo a EURO 2024 (Spagna-Francia 2-1, 09/07/2024)

Vincitore del Trofeo Kopa 2024

L'unica presenza di Yamal in un torneo giovanile UEFA si è conclusa con l'eliminazione della Spagna nelle semifinali di EURO U17 2023 in Ungheria. Con quattro gol, però, è stato il capocannoniere della fase finale insieme ai tedeschi Paris Brunner e Robert Ramsak e al connazionale Marc Guiu.

Giovane del Torneo a EURO 2024: Lamine Yamal

A EURO 2024 è stato inserito nella Squadra del Torneo ufficiale ed è stato nominato Miglior Giovane, mentre il suo straordinario gol contro la Francia è stato scelto come Gol del Torneo dagli osservatori tecnici UEFA.

Le sue ottime prestazioni in Germania sono state determinanti per l'assegnazione del Trofeo Kopa, che viene consegnato ogni anno al miglior giocatore con meno di 21 anni.

Guarda Lamine Yamal ricevere il Pallone d'Oro Kopa

Dicono di Lamine Yamal

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Lamine è un talento che arriva ogni 50 anni. Vederlo da vicino mi ha colpito molto".

Hansi Flick, allenatore Barcellona: "È speciale, è un genio. Da fuori si vede già molto, ma se poi riguardi i video è incredibile. Nelle partite importanti c'è sempre. Se è vero che è un talento che arriva solo ogni 50 anni, come ha detto Simone [Inzaghi], sono contento che sia del Barcellona".

Nico Williams, compagno di nazionale: "Io e Lamine siamo molto simili. Ci piace guardare i video di grandi calciatori e siamo giocatori 'di strada'. Ecco perché ci capiamo. Ci prendiamo sempre in giro. È un'amicizia nata in Georgia [nella vittoria per 7-1 del 2023]: ci siamo cercati e lui ha segnato il suo primo gol in nazionale, a 16 anni!".

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Lamine è un talento calcistico naturale di proporzioni eccezionali. Ce ne sono pochissimi come lui. La sua grandezza si misurerà se riuscirà a rimanere ancora più umile giorno dopo giorno".

Álvaro Morata, capitano Spagna: "È un piacere averlo con noi. Offre qualcosa di diverso. Se sarà fortunato e non si farà male, sarà tra i migliori al mondo".