Lamine Yamal è il Miglior Giovane di EURO 2024

Gli osservatori tecnici di UEFA EURO 2024 hanno assegnato il premio di Miglior Giovane del Torneo a Lamine Yamal.

Le statistiche di Yamal a EURO 2024 Minuti giocati: 507

Gol: 1

Assist: 4 (primato nel torneo)

Dribbling: 32 (primato nel torneo)

Velocità massima: 33,3 km/h

Yamal ha giocato tutte e sette le partite della Roja a EURO 2024, partendo sempre titolare tranne nella vittoria contro l'Albania alla terza giornata. È diventato il giocatore più giovane di sempre nella storia del torneo nel 3-0 contro la Croazia alla prima giornata (16 anni e 338 giorni), quindi ha stabilito il record di marcatore più giovane di sempre a EURO segnando uno splendido gol contro la Francia in semifinale (a 16 anni e 362 giorni).

Ha compiuto 17 anni il giorno prima della vittoria per 2-1 in finale contro l'Inghilterra, diventando il giocatore più giovane di sempre in finale di EURO o di Coppa del Mondo FIFA. Nell'ultima gara ha lasciato il segno servendo l'assist per il primo gol di Nico Williams.

Come è stato assegnato il premio

La UEFA aveva designato osservatori tecnici per ogni partita in Germania. Gli osservatori hanno valutato le prestazioni dal punto di vista dell'allenatore e hanno selezionato il Player of the Match dopo ogni gara. Al termine della fase finale, si sono riuniti per votare la miglior squadra, il miglior giocatore, il miglior giovane e i gol più belli del torneo.

Per scegliere il Giocatore e il Giovane del Torneo, gli osservatori tecnici hanno tenuto conto delle prestazioni individuali e dell'impatto del giocatore sulla squadra, ma anche del suo atteggiamento e del rispetto nei confronti degli avversari. Per informazioni sui criteri di votazione, leggere questo articolo.

Osservatori tecnici UEFA a EURO 2024

Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljoša Asanović, Rafael Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.

Miglior giovane delle precedenti edizioni

2016: Renato Sanches (Portogallo)

2020: Pedri (Spagna)