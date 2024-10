Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa 2024

L'attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa 2024.

Yamal, 17 anni, si è aggiudicato il premio dopo una fantastica stagione, impreziosita da cinque gol e sette assist nella Liga e dalla vittoria dei premi Gol e Miglior Giovane del Torneo a UEFA EURO 2024, nel vittorioso cammino della Spagna.

Il Trofeo Kopa viene assegnato al miglior giocatore di età inferiore ai 21 anni al 31 luglio 2024.

1. Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

2. Arda Güler (Turchia, Real Madrid)

3. Kobbie Mainoo (Inghilterra, Manchester United)

4. Savinho (Brasile, Girona / Manchester City)

5. Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)



Rodri, connazionale di Yamal con la Spagna, ha vinto il Pallone d'Oro maschile, mentre Aitana Bonmatí, anche lei del Barcelona, ha vinto il Pallone d'Oro femminile. La squadra della Bonmatí si è aggiudicata anche il premio per il Club femminile dell'anno.

Tutti i vincitori

Pallone d'Oro: Rodri (Spagna, Manchester City)

Pallone d'Oro femminile: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Trofeo Kopa: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Premio Allenatore dell'anno per il calcio maschile: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Premio Allenatore dell'anno per il calcio femminile: Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea / Nazionale USA)

Premio per il club maschile dell'anno: Real Madrid (Spagna)

Premio per il club femminile dell'anno: Barcelona (Spagna)

Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Premio Socrates: Jenni Hermoso (Spagna, Tigres UANL)