La Squadra del Torneo di UEFA EURO 2024

Portiere

Mike Maignan (Francia)



Difensori

Kyle Walker (Inghilterra)

William Saliba (Francia)

Manuel Akanji (Svizzera)

Marc Cucurella (Spagna)

Centrocampisti

Rodri (Spagna)

Dani Olmo (Spagna)

Fabián Ruiz (Spagna)

Attaccanti

Lamine Yamal (Spagna)

Jamal Musiala (Germania)

Nico Williams (Spagna)

Come è stata selezionata la squadra

La UEFA ha inviato i propri osservatori tecnici in ogni partita in Germania. La squadra degli osservatori ha analizzato le partite da un punto di vista tecnico-tattico, scegliendo anche il Player of the Match per ogni gara.

La Squadra del Torneo presenta una formazione riconoscibile che riflette le principali tendenze tattiche del torneo, con un giocatore di spicco scelto per ogni ruolo. Gli osservatori tecnici nel momento della scelta hanno tenuto conto delle prestazioni individuali di un giocatore e del suo impatto sulla squadra durante tutto il torneo.

Gli Osservatori Tecnici UEFA di EURO 2024

Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljoša Asanović, Rafael Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.