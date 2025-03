I giocatori più giovani della Nations League: Patrik Kristal, Lamine Yamal, Gavi, Jadon Sancho

La UEFA Nations League ha permesso a molti giovani calciatori di fare un ingresso trionfale nel palcoscenico internazionale, ma chi sono i più giovani nella storia del torneo?

Dalle giovani stelle del Barcelona agli astri emergenti dell'Estonia, UEFA.com elenca i giocatori più giovani che hanno partecipato alla competizione.

Chi sono i giocatori più giovani nella storia della Nations League?

16 anni 301 giorni: Patrik Kristal (Estonia) contro Svezia, 08/09/2024

17 anni e 19 giorni: Jorthy Mokio (Belgio) contro Ucraina, 20/03/2025

17 anni 49 giorni: Loizos Loizou (Cipro) contro Montenegro, 05/09/2020

17 anni 54 giorni: Lamine Yamal (Spagna) contro Serbia, 05/09/2024

17 anni 62 giorni: Gavi (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

17 anni 89 giorni: Christophe Andrade Brites (Lussemburgo) contro Irlanda del Nord, 05/09/2024

17 anni 107 giorni: Sofiane Ikene (Lussemburgo) contro Isole Faroe, 14/06/2022

17 anni e 121 giorni: Konstantinos Karetsas (Grecia) contro Scozia, 20/03/2025

17 anni 129 giorni: Andrija Maksimović (Serbia) contro Svizzera, 12/10/2024

17 anni 137 giorni: Nicholas Pozo (Gibilterra) contro Macedonia del Nord, 05/06/2022



Lamine Yamal contro la Serbia in Nations League AFP via Getty Images

Il centrocampista estone Kristal ha coronato un settembre da record in Nations League, diventando il più giovane giocatore a partecipare alla competizione, tre giorni dopo che Yamal era diventato il più giovane a partire titolare. Il 16enne, che giocava nel Paide Linnameeskond a livello di club prima del trasferimento al Köln nel 2025, era entrato in campo al 72' della sconfitta dell'Estonia per 3-0 contro la Svezia.

Chi sono i più giovani ad aver giocato una semifinale o finale per il terzo posto?

17 anni 62 giorni: Gavi (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

18 anni 351 giorni: Yeremy Pino (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

19 anni 16 giorni: Noah Okafor (Svizzera) contro Inghilterra, 09/06/2019

19 anni 73 giorni: Jadon Sancho (Inghilterra) contro Paesi Bassi, 06/06/2019

19 anni 207 giorni: João Félix (Portugal) contro Svizzera, 05/06/2019

19 anni 225 giorni: Wilfried Gnonto (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023

19 anni 298 giorni: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi) contro Inghilterra, 06/06/2019

20 anni 54 giorni: Xavi Simons (Paesi Bassi) contro Croazia, 14/06/2023

20 anni 143 giorni: Declan Rice (Inghilterra) contro Paesi Bassi, 06/06/2019

20 anni 214 giorni: Charles De Ketelaere (Belgio) contro Italia, 10/10/2021

Il centrocampista dei Paesi Bassi, Xavi Simons, nella semifinale di Nations League contro la Croazia Getty Images

È stato un trionfo dei giovani quello della Spagna nella semifinale di Nations League contro l'Italia nell'ottobre 2021. Una doppietta di Ferran Torres, all'epoca 21enne, li ha aiutati a vincere per 2-1, mentre Gavi e Yeremy Pino sono diventati i giocatori più giovani a partecipare alle fasi finali di Nations League.

Chi sono i più giovani che hanno partecipato a una finale di Nations League?

17 anni 66 giorni: Gavi (Spagna) contro Francia, 10/10/2021

18 anni 355 giorni: Yeremy Pino (Spagna) contro Francia, 10/10/2021

19 anni 301 giorni: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi) contro Portogallo, 09/06/2019

Yeremy Pino (a destra) festeggia il gol di Mikel Oyarzabal nella finale della Nations League 2021 AFP via Getty Images

Gavi rimane il giocatore più giovane ad aver partecipato a una finale di Nations League dopo essere partito titolare nella sconfitta per 2-1 della Spagna contro la Francia nel 2021, anche se il centrocampista del Barcelona si è poi aggiudicato il trofeo nel 2023. Ancora più sorprendente è il fatto che la sua seconda apparizione in finale sia avvenuta a soli 18 anni e 317 giorni, un'età inferiore a quella del secondo classificato, Yeremy Pino.