Gol del Torneo di UEFA EURO 2024: la rete di Lamine Yamal al primo posto secondo gli osservatori tecnici

I dieci gol più belli di UEFA EURO 2024 sono stati scelti dagli osservatori tecnici UEFA, i quali hanno assegnato a Lamine Yamal il premio di Gol del Torneo.

Yamal ha vinto grazie alla sua straordinaria rete messa a segno nel 2-1 contro la Francia in semifinale – gol che lo ha reso anche il più giovane marcatore nella storia di EURO a 16 anni e 362 giorni.

Al secondo posto si è piazzato l'inglese Jude Bellingham grazie alla spettacolare sforbiciata nei minuti di recupero degli ottavi di finale contro la Slovacchia, mentre lo svizzero Xherdan Shaqiri ha chiuso il podio col suo tiro di prima indirizzato all'incrocio dei pali contro la Scozia nella seconda giornata.

La top ten degli osservatori tecnici UEFA

1. Lamine Yamal, Spagna - Francia 2-1 (09/07, semifinale)

2. Jude Bellingham, Inghilterra - Slovacchia 2-1, dts (30/06, ottavi di finale)

3. Xherdan Shaqiri, Scozia - Svizzera 1-1 (19/06, seconda giornata)

4. Nicolae Stanciu, Romania - Ucraina 3-0 (17/06, prima giornata)

5. Arda Güler, Turchia - Georgia 3-1 (18/06, prima giornata)

6. Mert Müldür, Turchia - Georgia 3-1 (18/06, prima giornata)

7. Fabián Ruiz, Spagna - Croazia 3-0 (15/06, prima giornata)

8. Ollie Watkins, Paesi Bassi - Inghilterra 1-2 (10/07, semifinale)

9. Mattia Zaccagni, Croazia - Italia 1-1 (24/06, terza giornata)

10. Xavi Simons, Paesi Bassi - Inghilterra 1-2 (10/07, semifinale)

Come sono stati scelti i gol

La UEFA ha inviato i propri osservatori tecnici ad ogni partita in Germania. Hanno analizzato le partite da un punto di vista tecnico-tattico e selezionato il Player of the Match per ogni gara. Al termine della fase finale gli osservatori tecnici si sono riuniti per decidere la squadra, il giocatore, il giovane e il gol del torneo.

Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljoša Asanović, Rafael Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.