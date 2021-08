Tutte le partite della Champions League 2021/22

Giornata 1

Martedì 14 settembre

Gruppo E: Barcelona - Bayern, Dynamo Kyiv - Benfica

Gruppo F: Young Boys - Man. United (18:45 CET), Villarreal - Atalanta

Gruppo G: Sevilla - Salzburg (18:45 CET), LOSC - Wolfsburg

Gruppo H: Chelsea - Zenit, Malmö - Juventus

Mercoledì 15 settembre

Gruppo A: Man. City - Leipzig , Club Brugge - Paris

Gruppo B: Atlético de Madrid - Porto, Liverpool -vs AC Milan

Gruppo C: Beşiktaş - Dortmund (18:45 CET), Sporting CP - Ajax

Group D: Sheriff - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Inter - Real Madrid



Giornata 2

Martedì 28 settembre

Gruppo A: Paris - Man. City, Leipzig - Club Brugge

Gruppo B: AC Milan - Atlético de Madrid, Porto - Liverpool

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş (18:45 CET), Dortmund - Sporting CP

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Inter (18:45 CET), Real Madrid - Sheriff

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv, Benfica - Barcelona

Gruppo F: Atalanta - Young Boys (18:45 CET), Man. United - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - LOSC, Wolfsburg - Sevilla

Gruppo H: Zenit - Malmö (18:45 CET), Juventus - Chelsea

Giornata 3

Martedì 19 ottobre

Gruppo A: Club Brugge - Man. City (18:45 CET), Paris - Leipzig

Gruppo B: Atlético de Madrid - Liverpool, Porto - AC Milan

Gruppo C: Beşiktaş - Sporting CP (18:45 CET), Ajax - Dortmund

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Real Madrid, Inter - Sheriff

Grandi gol alla Giornata 3

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo E: Barcelona - Dynamo Kyiv (18:45 CET), Benfica - Bayern

Gruppo F: Young Boys - Villarreal, Man. United - Atalanta

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg (18:45 CET), LOSC - Sevilla

Gruppo H: Chelsea - Malmö, Zenit - Juventus

Giornata 4

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcelona, Bayern - Benfica

Gruppo F: Villarreal - Young Boys, Atalanta - Man. United

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg (18:45 CET), Sevilla - LOSC

Gruppo H: Malmö - Chelsea (18:45 CET), Juventus - Zenit

Momenti classici alla Giornata 4

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Man. City - Club Brugge, Leipzig - Paris

Gruppo B: AC Milan - Porto (18:45 CET), Liverpool - Atlético de Madrid

Gruppo C: Sporting CP - Beşiktaş, Dortmund - Ajax

Gruppo D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff - Inter

Giornata 5

Martedì 23 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Bayern (18:45 CET), Barcelona - Benfica

Gruppo F: Villarreal - Man. United (18:45 CET), Young Boys - Atalanta

Gruppo G: Sevilla - Wolfsburg, LOSC - Salzburg

Gruppo H: Malmö - Zenit, Chelsea - Juventus

Momenti classici alla Giornata 5

Mercoledì 24 novembre

Gruppo A: Man. City - Paris, Club Brugge - Leipzig

Gruppo B: Atlético de Madrid - AC Milan, Liverpool - Porto

Gruppo C: Beşiktaş - Ajax (18:45 CET), Sporting CP - Dortmund

Gruppo D: Inter - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff - Real Madrid

Giornata 6

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris - Club Brugge (18:45 CET), Leipzig - Man. City (18:45 CET)

Gruppo B: Porto - Atlético de Madrid, AC Milan - Liverpool

Gruppo C: Dortmund - Beşiktaş, Ajax - Sporting CP

Gruppo D: Real Madrid - Inter, Shakhtar Donetsk - Sheriff

Grandi gol alla Giornata 6

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica - Dynamo Kyiv, Bayern - Barcelona

Gruppo F: Man. United - Young Boys, Atalanta - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - Sevilla, Wolfsburg - LOSC

Gruppo H: Juventus - Malmö (18:45 CET), Zenit - Chelsea(18:45 CET)

Nota: l'attuale regola che non permettere ai tifosi di recarsi in trasferta per le partite delle competizioni UEFA per club è attualmente in fase di revisione da parte della UEFA e una decisione sarà comunicata nei prossimi giorni. Consigliamo ai tifosi di non organizzare alcun viaggio prima che la decisione sia stata comunicata.

Le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio ottavi di finale: 13 dicembre

Andata ottavi di finale: 15/16/22/23 febbraio

Ritorno ottavi di finale: 8/9/15/16 marzo

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Andata quarti di finale: 5/6 aprile

Ritorno quarti di finale: 12/13 aprile

Andata semifinali: 26/27 aprile

Ritorno semifinali: 3/4 maggio

Finale: 28 maggio