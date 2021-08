Sorteggio fase a gironi Champions League: prima fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in prima fascia per il sorteggio della fase a gironi 2021/22 di UEFA Champions League che si terrà il 26 agosto a Istanbul.

I detentori della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, più le vincitrici del campionato delle sei federazioni più in alto nel ranking, sono tutti in prima fascia. Poiché in molti campionati c'è stata una vincitrice diversa rispetto alla stagione precedente, solo il Bayern si è confermato in prima fascia rispetto alla passata edizione.

Squadre prima fascia + coefficienti Chelsea (ENG, detentore UEFA Champions League) 98,000

Bayern München (GER) 134,000

Manchester City (ENG) 125,000

Atlético de Madrid (ESP) 115,000

Villarreal (ESP, detentore UEFA Europa League) 63.000

Inter (ITA) 53,000

Sporting CP (POR) 45,500

LOSC Lille (FRA) 14,000

Havertz non ha parole dopo il gol della vittoria

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 11°

Come si è qualificato: vincitore UEFA Champions League

Passata stagione: campione (V 1-0 contro Manchester City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2011/12, 2020/21)

2020/21: dopo una prima parte della stagione con risultati altalenanti in campionato ma col primo posto nel girone di UEFA Champions League, a fine gennaio il Chelsea si è affidato a Thomas Tuchel - e i Blues hanno cambiato marcia. Non solo Tuchel ha guidato il Chelsea sino al quarto posto in Premier League, ma è riuscito a fare ancora meglio in Europa di quanto fatto la stagione precedente col Paris Saint-Germain, eliminando Atlético, Porto e Real Madrid, prima di battere il City nella finale giocata all'Estádio do Dragão.

Ranking UEFA per coefficienti: 1°

Come si è qualificato: campione di Germania

Passata stagione: quarti di finale (S 3-3tot., gol in trasferta contro Paris)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

2020/21: dopo aver vinto la UEFA Champions League ad agosto 2020 in seguito al rinvio del torneo, il Bayern ha dominato la fase a gironi e ha travolto la Lazio agli ottavi ma è caduto ai quarti dove ha trovato un PSG - trascinato da un grande Kylian Mbappé - che ha vinto l'andata 3-2 a Monaco vendicandosi della sconfitta in finale della passata stagione. Il Bayern ha comunque vinto la Supercoppa UEFA, la Coppa del Mondo FIFA per Club e la nona Bundesliga consecutiva, con Robert Lewandowski che ha scritto un nuovo record per il campionato tedesco segnando 41 reti.





Highlights: il Chelsea vince la finale 2021

Ranking UEFA per coefficienti: 3°

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Passata stagione: finale (S 0-1 contro Chelsea)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2020/21)

2020/21: a un passo dalla stagione perfetta, il City ha solo sfiorato il sogno inanellando una incredibile striscia di vittorie consecutive da dicembre. La squadra di Guardiola ha scritto un nuovo record per la massima serie inglese vincendo 21 partite di fila, e a fine stagione ha messo in bacheca Premier League e la quarta Coppa di Lega consecutiva. Tuttavia, dopo 11 vittorie e un pareggio nelle 12 partite prima della finale di Porto, i sogni di gloria del City sono stati infranti dal Chelsea nell'atto conclusivo della UEFA Champions League

Ranking UEFA per coefficienti: 6

Come si è qualificato: campione di Spagna

Passata stagione: ottavi di finale (S 0-3tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

2020/21: dopo sette anni d'attesa, l'Atlético ha vinto la sua 11esima Liga, nonostante i suoi 11 punti di vantaggio si siano via via ridotti nelle ultime giornata. Decisiva per la conquista del titolo ai danni del Real Madrid, la sofferta vittoria dell'ultima giornata in casa del Vallaloid grazie al gol della vittoria di Luis Suárez - il suo 21esimo in Liga nella prima stagione dall'addio al Barcellona. In UEFA Champions League, l'Atlético si è qualificato alla fase a eliminazione diretta grazie alla vittoria nella sesta giornata contro il Salzburg ma è poi caduto agli ottavi contro i futuri campioni del Chelsea.

Villarreal - Man. United: la sequenza integrale dei rigori

Ranking UEFA per coefficienti: 22°

Come si è qualificato: campione UEFA Europa League

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2005/06)

2020/21: due anni prima del suo centenario, il Villarreal ha vinto il suo primo importante trofeo europeo grazie a uno specialista della UEFA Europa League: Unai Emery. Gli spagnoli hanno vinto la competizione da imbattuti, superando il Manchester United 11-10 in un'epica lotteria dei rigori nella finale di Danzica. In Liga i Sottomarini Gialli hanno perso una sola volta prima del 29 dicembre ma alla fine hanno chiuso al settimo posto.

Ranking UEFA per coefficienti: 26°

Come si è qualificato: campioni d'Italia

Passata stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

2020/21: l'Inter è passata in vetta alla Serie A a febbraio e da allora non ha mai lasciato la prima posizione arrivando a 12 punti dal Milan e interrompendo il lungo dominio della Juventus durato nove stagioni. Con 24 gol e 11 assist in campionato, l'uomo decisivo per lo Scudetto è stato Romelu Lukaku, che però in Europa non è riuscito a evitare l'ultimo posto nel girone di UEFA Champions League e la conseguente eliminazione, con la sua Inter che ha chiuso a soli quattro punti dal primo posto del Real Madrid.

Lo Sporting ha vinto il campionato in Portogallo

Ranking UEFA per coefficienti: 32°

Come si è qualificato: campione di Portogallo

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1982/83)

2020/21: lo Sporting ha vinto il campionato per la prima volta dopo 19 anni, stabilendo un nuovo record per il campionato portoghese grazie alle 32 partite senza sconfitte prima del 4-3 in casa del Benfica col titolo già in bacheca. Lo Sporting ha vinto anche la Coppa di Lega ma è uscito agli spareggi di UEFA Europa League col LASK.

Ranking UEFA per coefficienti: 109°

Come si è qualificato: campione di Francia

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2006/07)

2020/21: il LOSC ha scavalcato lo strafavorito Paris nell'emozionante corsa al titolo di Ligue 1, stabilendo un nuovo record per il club grazie agli 83 punti conquistati. Il LOSC ha subito appena 23 gol in 38 partite di campionato, dove ha mantenuto la porta inviolata 21 volte. In UEFA Europa League, il LOSC ha superato il girone ma ha perso complessivamente 4-2 contro l'Ajax ai sedicesimi di finale.

Questo articolo va inteso a scopo puramente informativo ed è soggetto a conferma finale da parte della UEFA.